Комнатные растения, которые могут двигаться и даже стесняться

Оказывается есть такие уникальные комнатные растения, которые могут привести в замешательство своими особенностями. Вы можете не поверить, что они существуют!
Однако такие комнатные растения существуют: они могут двигаться, оживать, отрастать, имитировать и даже действовать, чтобы поймать свою добычу, и если они появятся в вашей коллекции комнатных растений, то некоторые из них могут стать даже полезны для вас!
Сегодня мы хотим рассказать о некоторых из них.
Клузия большая (Clusia rosea) или дерево автограф
Что уникального в этом растении : жесткие кожистые темно-зеленые листья можно использовать для написания сообщений и подписей, отсюда оно и получило свое необычное название.
Lithops (живые камни)
Что уникального в этом растении : Свое название «живые камни» получила за невероятную маскировку, поскольку оно очень напоминает камни. Эти уникальные суккуленты благодаря этому сами себя защищают от животных и вредителей.
«Крылья бабочки» Christia obcordata
Что уникального в этом растении : невероятно красивая бордово-зеленая листва треугольной формы выглядит как «крылья бабочки»
Kalanchoe daigremontiana
Что уникального в этом растении : этот уникальный суккулент практически единственный, кто может давать бесчисленные молодые ростки по краям листьев
Aeschynanthus (губная помада)
Что уникального в этом растении : трубчатые цветы от ярко-красного до пурпурно-коричневого цвета напоминают губную помаду, отсюда и название
Selaginella lepidophylla
Что уникального в этом растении: оно невероятным образом может воскреснуть после смерти; он имеет способность регидрировать и реактивировать свой метаболизм через несколько часов при воздействии влаги после полного высыхания
Mimosa pudica (стыдливая)
Что уникального в этом растении : оно доказывает, что растения являются живыми существами, благодаря своей способности складывать листья при прикосновении
Dionaea muscipula (мухоловка)
Что уникального в этом растении: это необычное растение может работать как средство от насекомых в вашем доме. Оно ценится уникальными зубчатыми листьями, которые ловят насекомых
Vanilla planifolia (ванильная)
Что уникального в этом растении: также известное как «Ванильное растение», оно имеет приятный ванильный аромат. Единственная орхидея, на которой растут съедобные плоды
Dracula simia (орхидея обезьяна)
Что уникального в этом растении : интересная особенность этой орхидеи в том, что она похожа на морду обезьяны. Еще одно удивительное качество, которое делает его частью этого уникального списка комнатных растений, — он излучает сильный запах апельсина
Codariocalyx motorius (танцующий)
Что уникального в этом растении: хоть растения не могут ходить, они могут танцевать, особенно это. Он может привести в замешательство своими подвижными листочками
Stevia rebaudiana (сладкая)
Что уникального в этом растении : Отличительной особенностью листьев стевии является их использование в качестве подсластителя. Подходит для диабетиков и людей кто ограничивает поступления калорий
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