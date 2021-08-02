Комнатные растения, которые могут двигаться и даже стесняться

Оказывается есть такие уникальные комнатные растения, которые могут привести в замешательство своими особенностями. Вы можете не поверить, что они существуют!

Однако такие комнатные растения существуют: они могут двигаться, оживать, отрастать, имитировать и даже действовать, чтобы поймать свою добычу, и если они появятся в вашей коллекции комнатных растений, то некоторые из них могут стать даже полезны для вас!

Сегодня мы хотим рассказать о некоторых из них.



Клузия большая (Clusia rosea) или дерево автограф

Lithops (живые камни)

«Крылья бабочки» Christia obcordata

Kalanchoe daigremontiana

Aeschynanthus (губная помада)

Selaginella lepidophylla

Mimosa pudica (стыдливая)

Dionaea muscipula (мухоловка)

Vanilla planifolia (ванильная)

Dracula simia (орхидея обезьяна)

Codariocalyx motorius (танцующий)

Stevia rebaudiana (сладкая)

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