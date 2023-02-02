5 опасностей летнего солнца, о которых вы должны знать

Солнечные лучи полезны для человека, но в разумных пределах. Большие дозы ультрафиолета превращают ваше лицо-персик в печёное яблоко, родинку в меланому, аллергию в фотосенсибилизацию.
Публикуем статью о том, как правильно вести себя в солнечные дни, чтобы избежать всех этих бед.
Опасность 1: Фотостарение
Почему-то принято считать, что загорелая кожа выглядит моложе. Это совсем не так. Ровнее — это да, но не моложе. Наоборот, под воздействием солнечных лучей кожа стареет быстрее. У медиков для этого явления есть даже особый термин — фотостарение.
Чем оно отличается от обычного? Изменениями, которым подвергается эпидермис. Если при обычном, возрастном старении утоньшается, то при фото- происходит, наоборот, утолщение, кожа становится более грубой и сухой, да еще теряется тонус. Сравните сами: такие признаки отсутствуют в защищенных областях, например, кожа под купальником.
Кроме того, при фотостарении происходят другие изменения — появляются родинки, пигментные пятна (лентиго), сосудистые звездочки, фотодерматиты.
Как уберечься: использовать крем с защитными фильтрами SPF, чем он выше (обозначается цифрами — 20, 30, 50), тем больше защита.
Опасность 2: меланома
Про появление родинок под влиянием солнца мы уже сказали выше. Но помимо простых «мушек» из-за ультрафиолета может возникнуть особый вид злокачественных раковых родинок — меланом. Онкологи еще называют их »черными метками».
Больше всего появление меланомы грозит обадателям светлой кожи, а также людям с рыжим или светлым цветом волос. В зоне риска также те, кто перенес серьезные солнечные ожоги в прошлом, имеет много родинок, особенно с неровными краями, и у кого кто-то из близких имел меланому.
Как уберечься: использовать защитный крем и загорать в «правильное время», это означает часы с 9 до 11 или с 16 до 18.
Опасность 3: фотосенсибилизация
Покраснения и высыпания на коже в летние месяцы вовсе не обязательно означают аллергию. Вполне возможно, что у вас фотосенсибилизация. А причина ее появления — кремы и лекарства, вернее, некоторые их компоненты, вызывающие аллергические реакции на солнечные лучи. В отличие от обычного солнечного ожога ее проявления могут держаться на коже несколько лет! И даже спровоцировать обострение кожных заболеваний, таких, как экзема, герпес, псориаз, акне.
Лечиться самостоятельно в таких случаях опасно, только врач сможет назначить правильные препараты внутрь и sun-блокаторы для наружного применения (кремы или лосьоны с защитой от УФ-лучей с индексом до 100).
Как уберечься: проверьте свои кремы, если в их составе находятся следующие веществ, способные вызвать солнечную аллергию, то вы в зоне риска, лучше откажитесь от них хотя бы на время лета:
фруктовые кислоты,
экстракты липы, петрушки, сельдерея,
азулфидин,
мускус,
бергамотовое, цитроновое, кедровое, сандаловое эфирные масла,
бенгальская роза,
апельсиновый красный,
толуидиновый синий,
акрифлавин.
а также некоторые антибиотики: тетрациклин и все препараты, его содержащие, ориназ, кордарон, амиодарон, седакорин, эстроген, прогестин, триампур, композитум, аквафор.
Опасность 4: гиперкератоз
Вроде на дворе далеко не зима, а у вас кожа шершавая и грубая, будто целый день шли против ветра в студеную зимнюю пору? Вполне возможно, у вас проявился гиперкератоз. Он возникает, когда солнце стоит в зените и чувствительная кожа не справляется с влиянием палящих лучей, подобно черепахе прячется в панцирь — при этом верхний слой эпидермиса становится жестким и утолщается.
Как уберечься: опять же, защищайте кожу средствами с УФ-защитой. На пляже загорайте под тентом. Умывайтесь с помощью молочка или пенки, а мыло приберегите до лучших времен.
Опасность 5: сухие секущиеся волосы
На солнце портится не только кожа, но и волосы, они становятся ломкими и сухими. Морская и хлорированная вода тоже не лучшим образом сказывается на состоянии шевелюры. Хлор сушит и обесцвечивает волосы, особенно крашеные. Примерно так же действует и соленая вода, особенно в сочетании с ультрафиолетовым воздействием.
Как уберечься: загорайте с покрытой головой, используйте защитные средства для волос, после бассейна или моря промывайте шевелюру пресной водой и после наносите бальзам. Для укладки используйте средства легкой текстуры, при этом для сухих волос лучшим вариантом станут муссы и пенки, а для жирных — спреи.
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