Малоизвестные фотографии «короля футбола» XX века легендарного Пеле

1. Бразильские футболисты

Пеле с товарищами по команде в 1957 году.

2. Медики осматривают Пеле

Пеле, получивший травму колена, которая не позволила ему участвовать в первых двух играх Кубка мира.

3. Бразильская сборная

Бразильская сборная перед матчем со сборной Советского Союза.

4. Стратег

Король футбола за настольной игрой.

5. Первый гол

На 66-ой минуте Пеле открыл счёт и забил единственный гол в матче.

6. Хет-трик

Пеле забивает первый из трёх голов 24 июня.

7. Гол в ворота Франции

Пеле забивает второй гол в ворота Франции.

8. На первой полосе

Чтение газеты перед матчем со Швецией.

9. Перед финальным поединком

Отдых во время тренировки.

10. Король футбола и король Швеции

Перед началом финального матча Кубка мира.