Как в Советском Союзе появился Крымский мост, и почему о нем мало кто помнит

Суперпроект Советского Союза о котором сегодня почти все забыли.

Сначала была вот такая дорога.

Строить начали еще фашисты в годы войны.

Заканчивал проект уже Союз, которому стройка досталась в качестве трофея.

Мост получился хорошим, но было одно но.

Не была установлена защита от льда.

В итоге мост рухнул.