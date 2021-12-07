Как в Советском Союзе появился Крымский мост, и почему о нем мало кто помнит

Суперпроект Советского Союза о котором сегодня почти все забыли.
Сегодня уже мало кто вспомнит, но в Советском Союзе строили и открывали Крымский мост для поездов. Правда, просуществовала данная инженерная конструкция совсем недолго. Тем не менее, мост стал очень важным проектом. Примечательно, что возводить его начали совсем не советские инженеры. Дело было в годы Второй мировой войны.
Сначала была вот такая дорога.
Идея о том, чтобы соединить Крымский полуостров с «большой землей» при помощи моста витала в умах политиков давно. Задумывались об этом еще во времена царской России. Были такие идеи и в революционный период. Но в СССР реализовать этот проект так никто и не смог. Начали строить Крымский мост немцы в годы Второй мировой войны. Приказ о строительстве моста через Керченский пролив был отдан лично Гитлером в 1943 году. Фашисты хотели создать автомобильную и железнодорожную долговременную переправу для того, чтобы перебрасывать свои войска на другую сторону для предстоящих кампаний вермахта в Иране и на Кавказе.
Строить начали еще фашисты в годы войны.
14 июня 1943 года через Керченский пролив немцы пустили подвесную дорогу. К этому моменту были завезены строительные материалы и рабочие. Все было готово для начала возведения 5-километрового моста. Работы на объекте велись непрерывно. Однако завершить начатое нацисты не смогли. Их амбициозные планы разрушило наступление Красной армии. Когда стало понятно, что война обратилась вспять, немцы взорвали «канатку», предварительно демонтировав часть уже построенного моста.
Заканчивал проект уже Союз, которому стройка досталась в качестве трофея.
Советском Союзу план нацистов понравился. Руководство партии решило, что идея моста через Керченский пролив вполне состоятельная, такая переправа сможет хорошо послужить общему делу на благо Родины. Тем более, что после нацистов на месте осталось немало строительных материалов. В кратчайшие сроки была восстановлена канатная переправа, которая активно использовалась для поддержки наступления советских войск.
Мост получился хорошим, но было одно но.
25 января 1944 года Государственный комитет обороны принял постановление о завершении строительства моста в рекордные сроки – полгода. Назвали проект «2К», по всей видимости от Крым – Кавказ. Место, кстати, было выбрано то же самое, на котором сейчас построен современный мост через Керченский пролив. Мост был построен, хотя в сроки уложиться все-таки не удалось. К несчастью, дальнейшая судьба моста оказалась печальной.
Не была установлена защита от льда.
По какой-то неизвестной причине рабочие не установили на опоры защиту от льда. В результате этого принесенный течением лед стал деформировать конструкцию. К 18 февраля 1945 года было повреждено 32 опоры, еще через неделю таких было уже 42. Ледоколов в регионе не было, а задействовать авиацию для раскола льда не представлялось возможным – шла война. Мост был разрушен. Восстанавливать его так и не решились. Война закончилась, а паромная переправа прекрасно справлялась с задачами мирного времени.
В итоге мост рухнул.
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