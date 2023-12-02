Если пластик пожелтел: 10 верных способов вернуть ему первоначальную белизну

Пожелтевший пластик можно отбелить, зная некоторые хитрости.

С помощью копеечных средств можно отбелить пожелтевшие пластиковые поверхности.

За пластиком тоже нужен постоянный уход. | Фото: vk.com.

При работе с агрессивными химическими веществами не забывайте проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты.

1. Моющее средство для посуды или хозяйственное мыло

Желтизну от жира и копоти можно отмыть моющими средствами для посуды или хозяйственным мылом.

2. Кальцинированная сода и стиральный порошок

Стиральный порошок и кальцинированная сода помогут справиться с пожелтевшей пластиковой поверхностью.

3. Хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители

Любые хлорсодержащие моющие средства помогут отбелить пластиковые поверхности. | Фото: tutknow.ru.

4. Уксусная эссенция 70-80 %

Для отбеливания пластиковой поверхности можно использовать неразбавленную уксусную эссенцию 70-80 %.

5. Различные спирты

Любой спирт поможет избавиться от желтизны на пластиковых поверхностях. | Фото: freelancehack.ru.

6. Перекись водорода (3%) и окислитель для осветления для волос (6-9%)

Перекись водорода и окислитель для окрашивания волос прекрасно отбеливают пластик.

7. Пергидроль (30 % водный раствор перекиси водорода)

Пергидроль или гидроперид можно приобрести в аптеках.

Отбеливатель с пергидролем – идеальное средство в борьбе с желтизной пластиковых поверхностей.

8. Ацетон

Для очистки пожелтевшего пластика можно использовать ацетон, но с осторожностью. | Фото: ouborke.ru.

9. Спрей-очиститель, кремообразные средства и специальные пасты для пластика

Средства для очистки и полировки пластиковых поверхностей.

Эти средства не только очистят пластиковую поверхность, но и спрячут мелкие царапины и шероховатости.

Прежде чем использовать специальные средства очистки и полировки, поверхности надо вымыть.

10. Специальные салфетки для ухода за оргтехникой

Если позволяют средства, то можно приобрести специальные салфетки для очистки пластиковых поверхностей и оргтехники.

Спрей-краски для окрашивания пластика.