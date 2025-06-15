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Удивительное дерево Джошуа

Мы отправляемся в Национальный Парк Дерева Джошуа, расположенный в 266 километрах от Лос-Анджелеса. Здесь красочные пустыни, незабываемые кактусы Чолла и восхитительные деревья Джошуа. Дерево Джошуа похоже на что-то среднее между пальмой и кактусом. Калифорнийские мормоны считали, что ветви этих удивительных деревьев, сначала торчащие под причудливыми углами к стволам и затем поднимающиеся, как в мольбе, вверх, похожи на пророческие указательные столбы.

Именно они очень удачно назвали эти деревья в честь пророка Джошуа. Удивительное дерево Джошуа

Свое название парк получил из-за обилия произрастающего здесь дерева Джошуа из семейства юкки: Удивительное дерево Джошуа Национальный Парк Дерева Джошуа — это мечта туриста с его мягким зимним климатом, интересными скальными образованиями, растениями и дикими животными. Удивительное дерево Джошуа Парк является одним из самых популярных мест для скалолазания: здесь есть более чем 4 500 маршрутов различной сложности: Удивительное дерево Джошуа Удивительное дерево Джошуа Кругом деревья Джошуа. Коренные американцы когда-то плели корзины и сандалии из листьев этих деревьев: Удивительное дерево Джошуа В парке есть и другие растения. Например, это интересное создание, которое сбрасывает все листья в засушливый период — это помогает ему уменьшить потерю влаги. В сезон дождей окотильо или фукерия блестящая — так называется это растение — просто наращивает новую листву: Удивительное дерево Джошуа Цветение фукерии блестящей начинается в конце зимнего сезона дождей. Трубчатые ярко-красные цветки, их опылением занимаются пчелы, колибри и другие небольшие птички: Удивительное дерево Джошуа Также, здесь распространены кактусы Чолла: Удивительное дерево Джошуа Настоящие кактусовые сады: Удивительное дерево Джошуа Чолла — это термин, применяемый к различным кактусам этого рода с цилиндрическими стеблями: Удивительное дерево Джошуа Вблизи и под определенным освещением кактусы Чолла похожи на плюшевых медвежат: Удивительное дерево ДжошуаУдивительное дерево Джошуа Еще один колючий обитатель здешних мест — колючий грушевый кактус: Удивительное дерево Джошуа Удивительное дерево Джошуа Закат в Национальном Парке Дерева Джошуа: Удивительное дерево ДжошуаУдивительное дерево Джошуа В Парке Джошуа наступает ночь…А это естественная арка из скалы: Удивительное дерево Джошуа Мы возвращаемся к самому необычному обитателю этого парка — дереву Джошуа: Удивительное дерево Джошуа Ночью причудливые деревья Джошуа выглядят особенно таинственно: Удивительное дерево Джошуа Деревья достигают высоты 9 метров и живут около 1 000 лет.
Всего парке растет около 700 видов растений, в том числе около десятка видов кактусов. Удивительное дерево Джошуа Ночь. Естественная арка из скалы: Удивительное дерево Джошуа Медвежата-кактусы Чолла на рассвете: Удивительное дерево Джошуа Дерево Джошуа: Удивительное дерево ДжошуаУдивительное дерево Джошуа Мертвое дерево Джошуа. Эти деревья не имеют привычных годичных колец, видимых на поперечном спиле ствола, поэтому очень трудно определить их возраст. Приблизительную оценку можно получить исходя из того, то дерево Джошуа вырастает примерно на 1 см в год: Удивительное дерево Джошуа В 1994 году президент Клинтон предоставил «Дереву Джошуа» статус национального парка. Находясь в непосредственной близости от Лос Анджелеса, парк, конечно, быстро приобрел грандиозную популярность. Тем не менее, влияние туристов на окружающую среду здесь ограничено: 75% территории объявлено зоной, свободной от присутствия человека. Национальный парк Дерева Джошуа является, прежде всего, парком пустыни. Оно находится на месте встречи двух великих пустынь Северной Америки — пустыни Мохаве и Сонорской пустыни. Удивительное дерево Джошуа Парк обладает развитой сетью пешеходных и конных троп общей протяженностью около 100 км и притягивает к себе большое количество любителей прогулок, конных походов. Ежегодно парк посещают 1.25 млн. человек. Удивительное дерево Джошуа Вместе с тем, местность эта остается довольно дикой и не освоенной: в пределах парка нет ни отелей, ни заправочных станций, музеев, ресторанов, сувенирных магазинов, как во многих других национальных парках США. Вся местная инфраструктура заключается в палаточных площадках, асфальтированных и грунтовых дорогах и конно-пешеходных тропах. Удивительное дерево Джошуа Цветущая пустыня — незабываемое зрелище, но, чтобы увидеть его, необходимо безупречное планирование и чувство времени. Каждый раз, когда весенние ливни станут достаточно частыми, в пустыне вспыхивает огонь цветов: цветет окотильо, пустынная лаванда, кустарник индиго, песчаная вербена, примулы. Удивительное дерево Джошуа В парке расположены пять оазисов, которые являются настоящими птичьими городами. Потоки весенних птичьих миграций приносят сюда птиц с той стороны Тихого океана. Самый большой оазис — Оазис Потерянных Пальм. Удивительное дерево Джошуа Вместе с Луной: Удивительное дерево Джошуа Называть коротколистую юкку «деревом» не совсем правильно, хотя она старательно маскируется под дерево. Ствол растения собран из миллионов волокон и больше напоминает ствол домашнего алоэ. Удивительное дерево Джошуа Попадая в почву, семена дерева Джошуа очень быстро растут, причем — вниз. Сначала растение развивает глубокие корни — до 11 метров, чтобы добраться до воды, ведь в пустыне в год выпадает всего полстакана осадков на метр. Удивительное дерево Джошуа Листья внешне напоминают небольшие острые кинжалы. Растут листья на «ветках» чётко по спирали. Цветы и плоды дерева вполне съедобны — по крайней мере, так думают местные индейцы… Удивительное дерево Джошуа

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