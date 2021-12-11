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Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Никогда не задумывались, как путешествовали люди 100 лет назад? Без самолетов, систем бронирования, Букинга, мобильных приложений и GPS-навигаторов? Как делали селфи и шэрили фотографии из путешествий среди друзей и родственников? Какие достопримечательности посещали?

А ведь все было очень похоже! И селфи, и фото, и даже сюжеты на них! Только выглядело все совсем не так, как сейчас. Хотя кое-какие места можно узнать на фото даже 100 лет спустя.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Туристы выглядывают из головы статуи Свободы в Нью-Йорке. США, 1930 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Турист смотрит на Ялту с Пендикюля.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Пассажиры туристического вагона Канадской Тихоокеанской железной дороги. Канада, 1875.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Пассажиры ждут поезд на железнодорожном вокзале в Симферополе.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Группа отпускников, приехавших покататься на лыжах в Обераммергау. Германия, 1928 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Прогулка на катерах в Балаклавской бухте. Все как сейчас.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Путешественники в Афинах. Греция, 1880 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Туристы около музея древностей в Феодосии.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Турист с гидом позируют на открытой террасе в Тунисе. 1908 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Туристы в Севастополе.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Отдыхающие любуются Ниагарским водопадом. США.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Лодочная прогулка в гроте Пушкина, Гурзуф.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Туристы в Гонконге. Китай, 1895 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Купающиеся на пляже в Евпатории.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Путешественник фотографируется с местной жительницей в Порт-Морсби.

Папуа-Новая Гвинея, 1920 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Набережная Ялты 100 лет назад.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Шерпы сопровождают путешественников во время восхождения на Везувий. Италия, 1888 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Девушка на пляже на Южном берегу Крыма. 1899 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Британские туристы позируют на горе Юнгфрау. Швейцария, 1923 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Детский пляж доктора Лапидуса в Ялте.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Туристы катаются на специальном поезде в Оберзальцберге, Берхтесгаден. Германия, 1867 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

И снова балаклавские лодочки.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Туристы в Венеции. Италия, 1900 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Набережная Феодосии.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

На фоне сфинкса в Гизе. Египет, 1880 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Набережная Феодосии.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Туристы с багажом ждут прибытия поезда на станции Паддингтон. Великобритания, 1910 год.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Кисловодск.

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Вот как путешествовали по миру и Крыму 100 лет назад:

Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

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