Как путешествовали по миру и в Крым 100 лет назад

Никогда не задумывались, как путешествовали люди 100 лет назад? Без самолетов, систем бронирования, Букинга, мобильных приложений и GPS-навигаторов? Как делали селфи и шэрили фотографии из путешествий среди друзей и родственников? Какие достопримечательности посещали?



А ведь все было очень похоже! И селфи, и фото, и даже сюжеты на них! Только выглядело все совсем не так, как сейчас. Хотя кое-какие места можно узнать на фото даже 100 лет спустя.







Туристы выглядывают из головы статуи Свободы в Нью-Йорке. США, 1930 год.







Турист смотрит на Ялту с Пендикюля.







Пассажиры туристического вагона Канадской Тихоокеанской железной дороги. Канада, 1875.







Пассажиры ждут поезд на железнодорожном вокзале в Симферополе.







Группа отпускников, приехавших покататься на лыжах в Обераммергау. Германия, 1928 год.







Прогулка на катерах в Балаклавской бухте. Все как сейчас.







Путешественники в Афинах. Греция, 1880 год.







Туристы около музея древностей в Феодосии.







Турист с гидом позируют на открытой террасе в Тунисе. 1908 год.







Туристы в Севастополе.







Отдыхающие любуются Ниагарским водопадом. США.







Лодочная прогулка в гроте Пушкина, Гурзуф.







Туристы в Гонконге. Китай, 1895 год.







Купающиеся на пляже в Евпатории.







Путешественник фотографируется с местной жительницей в Порт-Морсби.

Папуа-Новая Гвинея, 1920 год.Набережная Ялты 100 лет назад.Шерпы сопровождают путешественников во время восхождения на Везувий. Италия, 1888 год.Девушка на пляже на Южном берегу Крыма. 1899 год.Британские туристы позируют на горе Юнгфрау. Швейцария, 1923 год.Детский пляж доктора Лапидуса в Ялте.Туристы катаются на специальном поезде в Оберзальцберге, Берхтесгаден. Германия, 1867 год.И снова балаклавские лодочки.Туристы в Венеции. Италия, 1900 год.Набережная Феодосии.На фоне сфинкса в Гизе. Египет, 1880 год.Набережная Феодосии.Туристы с багажом ждут прибытия поезда на станции Паддингтон. Великобритания, 1910 год.Вот как путешествовали по миру и Крыму 100 лет назад:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)