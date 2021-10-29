Женщины на грани истерики: история вибратора

От медицинского приспособления к «персональному массажеру спины» — вибратор пережил богатую и насыщенную историю. Это сейчас он для нас выполняет одну цель — доставлять удовольствие, а в XIX веке вибраторы использовали только врачи как чуть ли не единственное средство для лечения женской истерии — такой диагноз ставили всем сексуально неудовлетворенным женщинам, которые от аноргазмии начинали вести себя неадекватно.



В XX веке ситуация поменялась — эти приборы стали использоваться для личного применения, но никогда (слышите, никогда!) не рекламировались как приспособления для секса. Вместо этого производители туманно описывали «целительные свойства персональных массажеров» вроде «циркулирующей стимуляции и здоровой сияющей кожи».



Лишь десятилетия спустя, когда женская сексуальность все же была признана существующей, а сам секс стал не только актом размножения, вибраторы перестали быть «чесалками для спины», а стали тем, чем были на самом деле всегда — девайсами для получения удовольствия.













Массажный вибратор Арнольда, 1909.



Что общего у допотопных секс-игрушек и Марка Твена? Правильно. Массажер Арнольда. По слухам, Самюэль Клеменс использовал раннюю модель устройства для собственных нужд.

Больше похожий на ручной миксер, массажер Арнольда рекламировался как «эксфолиатор для лица, сохраняющий вечную молодость».Вибратор Vibra King, 1922.С виду напоминает современный фен. Только не дует. Так же, как и все предыдущие, позиционировался как «средство для красоты лица» и рекомендовался как подарок на свадьбу . Wahl Hand-e, 1940.Упаковка утверждает, что сие устройство предназначено для массажа «лица, скальпа и тела». Какой конкретно части тела — целомудренно не уточняется. В отличие от своих предшественников, этот продукт был значительно тише и не издавал звуков работающей по утрам дрели.Устройство для парикмахеров Oster Stim-u-lax for Barbers, 1948.Ну, возможно, его действительно изначально задумывали для парикмахеров , чтобы те массировали головы клиентов, но и обычные граждане совсем скоро догадались, что «стим-у-лакс» можно применять и в спальне — особенно любителям интенсивных предварительных игр.Вибратор «Эндис», 1942.Супермеханический «Эндис» улучшал циркуляцию крови — так утверждала упаковка. Почему? Потому что все персональные массажеры, продававшиеся на рынке, должны были снимать напряжение в мышцах — иначе их бы просто не купили. Но у этого приспособления было множество очень интересных насадок на все случаи жизни.Ручной аппарат Niagara, 1968.Первый в мире массажер, оборудованный регулятором скорости, мог приближать или оттягивать оргазм. Ну, или боль в спине, если вы использовали его по «прямому» назначению. Кроме того, это было первое устройство, которое можно было использовать как снаружи, так и внутри. Правда, таскать его с места на место было не очень-то удобно.Массажер Norelco, 1969.Рекламируемое как массажер для спины, это было первое устройство такого рода, предтеча, так сказать, и ныне выпускаемого Hitachi Magic Wand, который, может, кто и использует для снятия напряжения в мышцах, но чаще его все же можно увидеть в порно.Персональный вибратор, 1970.Первый в мире девайс , ставший похожим на секс-игрушки, которые продаются по сей день. Таким вот образом производители отметили, что на дворе уже случилась сексуальная революция и можно смело называть вещи своими именами… Ну, или массировать им ноги, как нарисовано на упаковке.Электромассажер ВП-1, 1983.На территории СССР , как известно, секса не было очень долго. Поэтому «массажеры» у нас выпускали, но для каких целей они были предназначены, люди догадывались исключительно опытным путем.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)