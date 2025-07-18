Удобрение, которое повысит урожай помидоров, перцев и огурцов

Рачительные дачники собирают луковую и чесночную шелуху на протяжении всего года, чтобы использовать ценное растительное сырье с максимальной пользой для садовых и огородных растений.







Сухие очистки хранят в бумажных пакетах при комнатной температуре в условиях низкой влажности (до 75%).







Водные вытяжки из очисток луковых овощей обладают мощными питательными, противогрибковыми, репеллентными и антибактериальными свойствами, поскольку содержат множество полезных для овощных культур соединений: минеральные соли, микроэлементы, аминокислоты, витамины, фитонциды, биофлавоноиды и т.

д.Особенно отзывчивы на внесение отвара и настоя шелухи под корень и по листу пасленовые и тыквенные культуры, в частности помидоры, баклажаны, болгарский перец, патиссоны, корнишоны, кабачки и тыквы. Обработки саженцев по ботве луковым инсектицидом и фунгицидом, а также поливы почвы на грядках полезны и для всех видов капусты: кочанная, пекинская, цветная, брюссельская, савойская и пр.Во-первых, такие средства быстро обогащают почву и растения питательными компонентами.Во-вторых, обеззараживают почвогрунт от опасных грибков и бактерий, вызывающих фитофтороз, ложную мучнистую росу, черную ножку и другие заболевания культурный растений.А в-третьих, борются с вредителями: тли, паутинные клещи, крестоцветные блошки, трипсы, яблонная плодожорка, белокрылка и пр.Одну литровую банку измельченной луковой шелухи высыпают в ведро, заливают 8 л холодной воды, доводят до кипения, уменьшают огонь до минимума и томят на водяной бане (под крышкой) 2-3 минуты. Полученный отвар настаивают при комнатной температуре 24 часа.После процеживания концентрированную жидкость разбавляют чистой и мягкой водой в пропорции 1:5.Приготовленный по этому рецепту отвар используют для дезинфекции почвы перед посадкой овощей и цветов на рассаду. За несколько суток до посева семян разведенное средство нагревают до температуры 90°C и проливают им субстрат в посадочных емкостях или в теплицах (парниках).Такая методика позволяет избавиться от возбудителей многих опасных заболеваний, как грибковых, так и бактериальных (черная ножка, фитофтороз, пероноспороз, бактериоз, мучнистая роса и пр.), за счет воздействия высокой температуры и биологически активных компонентов шелухи.Отвар применяют и для профилактического обеззараживания почвы в посадочных емкостях во время роста рассады томатов,перцеви огурцовПомидоры поливают раствором под корень по влажной земле 2-3 раза за все время развития в домашних условиях с интервалом в 2-3 недели, стручковые перцы – 1-2 раза, а огурцы – 1 раз. Кроме санации грунта такая процедура считается полноценной корневой подкормкой с микроудобрениями.Не менее актуально внесение отвара луковой шелухи в грунт в период массового плодоношения растений.Поливая кусты под корень, обязательно по влажной земле, из расчета 0,7 л отвара на каждый саженец, вы предотвратите дефицит минеральных веществ и обеззаразите почву на грядках от фитопатогенов и почвенных паразитов. Целесообразно чередование зольных и луковых подкормок на протяжении всего периода плодоношения (интервал 1-2 недели). Зольный настой готовят из расчета 1 литровая банка пепла на ведро воды, настаивать 2 дня, во время полива кустов постоянно взбалтывать осадок.Настой луковой шелухи для некорневых обработок рассады и взрослых кустовОдну горсть луковой шелухи залить литром горячей воды, довести жидкость до кипения, снять с огня, накрыть крышкой и дать полностью остыть. В процеженный настой добавить чайную ложку натертого на терке хозяйственного мыла (72%), растворить, перелить в пульверизатор и использовать для опрыскивания рассады овощей со всех сторон.Этот же настой, приготовленный из расчета 10 горстей шелухи на стандартное ведро воды с добавлением 40 г натертого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды, применять для некорневой обработки огуречных, перечных и томатных кустов каждые 7 дней, не забывая смачивать нижнюю часть листьев.Такие орошения защищают огурцы и кабачки от тлей и паутинных клещей, а помидоры и перец от белокрылок. Кроме того они считаются эффективной листовой подкормкой микроэлементами, продлевая период плодоношения, ускоряя налив плодов и повышая содержание сахара в мякоти зеленцев и томатов.Желаем вам обильных овощных урожаев каждый сезон!