Как начинала свой путь в мир высокой моды певица кабаре Коко Шанель: 19 ретро-фотографий

Коко Шанель в молодости.
Всю жизнь Коко Шанель следовала золотому правилу: «Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали». Мать Шанель умерла при родах, девочка воспитывалась в приюте, и к 19 годам освоила шитье, работала продавщицей в магазине и выступала в кабаре. Какой была молодость Коко Шанель до того, как она покорила модную индустрию, можно узнать из этого фотообзора.
Коко Шанель в молодости.
Настоящее имя Шанель – Габриель. Прозвище Коко она получила из-за того, что исполняла в кабаре шуточную песню «Ko Ko Ri Ko». Спустя годы, самой Шанель настолько полюбилось звучание этого имени, что она взяла его в качестве псевдонима.
Нить жемчуга - неизменный аксессуар Коко Шанель в любом возрасте.
Коко Шанель в молодости.
Ключевую роль в становлении самостоятельного бизнеса Коко Шанель сыграли мужчины. Благодаря роману с офицером Этьеном Бальсаном она бросила работу в кабаре и переехала в Париж. Во французской столице в 1910 году она открыла свой первый магазин с дамскими шляпками. Этот аксессуар неизменно ассоциируется со стилем Шанель до сих пор.
Само изящество и грация.
Коко Шанель в молодости.
Именно Коко Шанель современные женщины обязаны тем, что запросто носят брючные костюмы с приталенными пиджаками и, конечно же, покоряют сердца мужчин маленькими черными платьями. Любимая цветовая палитра Коко – черный, белый и бежевый. Как непреложное правило многие до сих пор помнят ее слова: «Жемчуг всегда прав».
Коко Шанель на конной прогулке.
Портрет Коко Шанель.
В годы Второй мировой войны судьба Кокок Шанель сложилась непросто: модный дом пришлось закрыть, а саму ее обвиняли в пособничестве нацистам. В мир высокой моды Шанель вернулась только в 1954 году, составив конкуренцию Кристиану Диору. Она сотрудничала с голливудскими звездами первой величины, у нее одевались Одри Хепберн и Лиз Тэйлор. Шанель не жалела денег на искусство и щедро одаривала Дали и Пикассо, выступая меценатом в их художественных проектах.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в черных брюках клеш и тельняшке.
Первая шляпка Коко Шанель.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
Коко Шанель в молодости.
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