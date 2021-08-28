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Ошибки, которые мы совершаем каждую осень

Осень – то самое время года, когда хочется поскорее закончить работы в саду и огороде, чтобы, наконец, закрыть сезон. Но не стоит торопиться, иначе можно упустить что-нибудь важное.
Чтобы осенью все сделать вовремя и сократить количество весенних хлопот, составьте план мероприятий, которые следует провести на участке. А мы постараемся вам помочь. Итак, какие же ошибки вы могли совершить?

Вы перестаете пропалывать грядки



После усердной борьбы с сорняками, которая велась целое лето, вы уже готовы забросить это неблагодарное занятие. Урожай большинства культур собран, и теперь сорные травы можно оставить на растерзание холодной погоде. Но это не самая лучшая идея.

Ошибки, которые мы совершаем каждую осень
Дело в том, что именно в осеннее время у многих сорных трав созревают семена, которые затем ветер развеивает по всему участку. А это значит, что в следующем году вам предстоит еще более ожесточенная борьба с «зелеными вредителями» на ваших грядках.

Вы не обрезаете многолетние растения…



Если вы хотите, чтобы клумбы в новом сезоне были аккуратными и нарядными, не забудьте удалить с многолетних цветов отмершую надземную часть. Это касается тех растений, которые весной начинают расти с нуля. Конечно, по «остаткам былой роскоши» легче сориентироваться в новом сезоне, когда вы уже забыли, где что растет.
Но с другой стороны, когда у растений появятся новые ростки и побеги, удалить старый омертвевший материал будет уже гораздо сложнее.

Ошибки, которые мы совершаем каждую осень

… но при этом слишком рано обрезаете кустарники



«Стрижка» стимулирует рост у растений новых побегов. Поэтому ранняя осенняя обрезка заставляет кустарник экстренно «бросить» свою энергию на восстановление, а не на подготовку к зиме. Поэтому следует правильно определить время обрезки. Ее проводят после окончания сокодвижения, когда с растения опадет листва, но на улице еще не наступят сильные морозы.

Ошибки, которые мы совершаем каждую осень
Осенью обычно проводят 2 вида обрезки: санитарную и формирующую. Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, больных, засохших и переплетающихся ветвей. Формирующая обрезка предназначена для поддержания красивой формы куста и усиления роста боковых побегов. Но помните, осенняя формировка показана только тем кустарникам, которые цветут летом и в начале осени. Весеннецветущие растения обрезают в первой половине лета.
Ошибки, которые мы совершаем каждую осень
Все ли пункты из этого списка вы взяли на заметку? Постарайтесь ничего не забыть, чтобы весной не тратить время на исправление осенних ошибок.
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