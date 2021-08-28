Ошибки, которые мы совершаем каждую осень

Осень – то самое время года, когда хочется поскорее закончить работы в саду и огороде, чтобы, наконец, закрыть сезон. Но не стоит торопиться, иначе можно упустить что-нибудь важное.

Чтобы осенью все сделать вовремя и сократить количество весенних хлопот, составьте план мероприятий, которые следует провести на участке. А мы постараемся вам помочь. Итак, какие же ошибки вы могли совершить?



Вы перестаете пропалывать грядки

Вы не обрезаете многолетние растения…

… но при этом слишком рано обрезаете кустарники

После усердной борьбы с сорняками, которая велась целое лето, вы уже готовы забросить это неблагодарное занятие. Урожай большинства культур собран, и теперь сорные травы можно оставить на растерзание холодной погоде. Но это не самая лучшая идея.Дело в том, что именно в осеннее время у многих сорных трав созревают семена, которые затем ветер развеивает по всему участку. А это значит, что в следующем году вам предстоит еще более ожесточенная борьба с «зелеными вредителями» на ваших грядках.Если вы хотите, чтобы клумбы в новом сезоне были аккуратными и нарядными, не забудьте удалить с многолетних цветов отмершую надземную часть. Это касается тех растений, которые весной начинают расти с нуля. Конечно, по «остаткам былой роскоши» легче сориентироваться в новом сезоне, когда вы уже забыли, где что растет.Но с другой стороны, когда у растений появятся новые ростки и побеги, удалить старый омертвевший материал будет уже гораздо сложнее.«Стрижка» стимулирует рост у растений новых побегов. Поэтому ранняя осенняя обрезка заставляет кустарник экстренно «бросить» свою энергию на восстановление, а не на подготовку к зиме. Поэтому следует правильно определить время обрезки. Ее проводят после окончания сокодвижения, когда с растения опадет листва, но на улице еще не наступят сильные морозы.Осенью обычно проводят 2 вида обрезки: санитарную и формирующую. Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, больных, засохших и переплетающихся ветвей. Формирующая обрезка предназначена для поддержания красивой формы куста и усиления роста боковых побегов. Но помните, осенняя формировка показана только тем кустарникам, которые цветут летом и в начале осени. Весеннецветущие растения обрезают в первой половине лета.Все ли пункты из этого списка вы взяли на заметку? Постарайтесь ничего не забыть, чтобы весной не тратить время на исправление осенних ошибок.