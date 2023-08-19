Детали, которые вмиг добавят лоска в любой интерьер

Интерьер может выглядеть роскошно даже с небольшими финансовыми вложениями. Иногда достаточно всего одной детали вроде ковра или подушки, чтобы внешний вид комнаты преобразился.

Мы сделали подборку советов по дизайну интерьера, которые помогут добавить изысканности домашней обстановке.



Матовые ручки без повреждений

Текстурные элементы

Микс материалов

Винтажный ковер

Округлые предметы

Вещи акцентного цвета

Простые белые абажуры

Открытые книжные полки

Декоративные потолочные медальоны

Напольные подушки

Стеклянный дозатор

Подставка для зонтов и напольная вешалка

Дверные ручки и мебельная фурнитура со временем могут потерять эстетичный вид, поблекнуть или покрыться царапинами. Чтобы не менять всю обстановку, но все-таки освежить интерьер, достаточно просто обновить ручки. По мнению специалистов, наиболее изысканным выбором являются матовые ручки из латуни или меди.Текстурные элементы помогают создать эффект многослойности. Визуально это добавляет роскоши и дороговизны интерьеру. Просто используйте разные цвета, текстуры и ткани. Например, это может быть корзина из ротанга для цветочного вазона, шелковые наволочки на подушках и искусственный мех на стуле.Эксперты в области дизайна рекомендуют смешивать различные типы тканей в интерьере и добавлять к ним элементы из дерева, стекла и металла. Менять мебель при этом вовсе не нужно. Достаточно привнести в домашний декор некоторые детали. Например, накрыть текстильный диван одеялом из шерсти или меха, положить вязаные подушки на кожаные кресла или украсить деревянный стол металлическими аксессуарами.Стильный винтажный ковер поможет украсить пространство в доме. Если не получается найти по-настоящему старинный предмет интерьера, можно приобрести новый ковер в этом же стиле. Однако при выборе важно не ошибиться с размером. Ведь слишком маленькие коврики не добавят роскоши интерьеру. Стоит также поставить на ковер мебель.Помещение, в котором все ровно и чисто, без всякого сомнения выглядит безукоризненно. Но, чтобы придать интерьеру изюминку, важно использовать вещи разнообразных форм. Для этого, например, можно добавить несколько предметов округлой формы. Это могут быть разные аксессуары: лампы, зеркала, декоративные элементы мебели и прочее.Чтобы сделать интерьер комнаты интереснее, достаточно добавить к нему яркий акцентный цвет. Дизайнеры советуют сделать так, чтобы этот цвет присутствовал как минимум в трех элементах. Например, если гостиная выполнена в нейтральных тонах, можно использовать синие подушки, кресло и небольшой аксессуар. Например, книгу на столе.Тусклые тона могут придавать комнате унылый облик. Цвет играет важную роль даже при выборе мелких деталей интерьера. Например, абажуров. Поэтому старые бра неярких оттенков и сложной формы дизайнеры рекомендуют заменить на современные варианты. Хорошей альтернативой может быть минималистичный белый абажур в виде барабана.Если у вас большая коллекция книг, то нет необходимости скрывать ее в закрытых шкафах или ящиках. Открытые книжные полки помогут добавить в ваш интерьер особый акцент. Более того, сейчас есть возможность создать полки по индивидуальному дизайну. Специалисты советуют выбирать шкафы древесных тонов или белого цвета — в зависимости от того, хотите вы добавить в интерьер теплоты или свежести.Потолок также может стать интересным дизайнерским акцентом, если вы украсите область вокруг точки крепления люстры декоративными медальонами из полиуретана. Эти детали легко устанавливаются и придают интерьеру изысканность за счет красивой лепнины. К тому же их можно покрасить в любой цвет.Если декоративные диванные подушки уже популярны для украшения интерьера, то подушки для пола зачастую остаются недооцененными. Однако они могут придать помещению завершенный вид. Кроме того, такие подушки могут использоваться для сидения. Это отличный вариант для небольших комнат, где громозские кресла могут выглядеть неуместно или просто не поместятся.Даже моющие средства заслуживают особого внимания. Перелейте их в красивый стеклянный дозатор. Это добавит интерьеру больше стиля и роскоши.Эти предметы идеально подходят для украшения прихожей. Кроме того, они решают проблему с сушкой мокрого зонта после прогулки под дождем или хранением одежды, шапок и сумок, когда все крючки на стене уже заняты.Сейчас доступны недорогие и функциональные стойки для зонтов, которые могут включать отделения для маленьких и больших моделей, а также вешалки для одежды с разным количеством крючков.