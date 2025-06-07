Приёмы из 90-х, которые отлично впишутся в современный интерьер

Не зря говорят, что мода – циклична, а все новое – это хорошо забытое старое. Лишнее тому подтверждение – современный интерьер, в котором активно встречаются приемы из 90-х. Сегодня мы расскажем, какие из них вы смело можете использовать в оформлении своей квартиры, чтобы придать ей изюминку.







Прием 1: Яркая цветовая гамма

Прием 2: Геометрия

Прием 3: Пастельные тона

Прием 4: Паркет

Прием 5: Роскошный текстиль

Прием 6: Лакированная мебель

В интерьере отлично совместили несколько ярких цветов.Давайте будем честными: на волне популярности скандинавского стиля и минимализма, современным квартирам стало не хватать яркости. Большинство людей отдают предпочтение светлой, нейтральной цветовой гамме, которая визуально делает комнаты больше и является хорошим фоном для декора и акцентных деталей.Если вы устали от однотипной, блеклой обстановки, лишенной изюминки, самое время взять пример с интерьеров 90-х, для которых была характерна насыщенная цветовая гамма. Вы смело можете скомбинировать в квартире желтый, красный, зеленый и другие яркие цвета, главное – найти гармоничных «компаньонов» (лучше всего это делать по цветовому кругу Иттена).Если вы боитесь переборщить, начните с небольшого предмета декора, например, можете повесить картину над диваном, постелить броскую скатерть на стол, бросить на диван яркий плед. Понравились цветовые эксперименты? Тогда смело можете переходить к акцентным стенам или даже перекраске мебели. Если у вас есть старые советские стулья, сервант или комод, подарите им вторую жизнь, а себе – стильный акцент в интерьере.Добавьте геометрических ноток в интерьер каждой комнатыНесмотря на то, что этот тренд появился еще в конце 80-х, в 90-х он тоже был невероятно популярен.В квартирах часто встречались обои с ромбами, плитка с геометрическим узором, ковры с переплетающимися линиями. Такие рисунки позволяли решить проблемы планировки (визуально расширить комнату, приподнять потолок и пр.), расставить акценты, зонировать комнату.Чтобы гармонично вписать этот тренд в интерьер, обратите внимание на обои – это самый беспроигрышный вариант. Чтобы сделать потолок выше, поклейте обои с вертикальными полосами (можно только на одну стену, чтобы не получилось слишком пестро), чтобы сделать узкий коридор шире – с горизонтальными. Избегайте крупных рисунков – они слишком бросаются в глаза и дают не такой хороший эффект, как хотелось бы. Также можно украсить интерьер декоративными подушками с принтом или постелить ковер с контрастным узором.Варианты гостиной в розовых и мятных тонах.В 90-е популярными были не только яркие, сочные, насыщенные тона, но и нежная цветовая гамма, которая хорошо сочетается с любыми оттенками. Обычно ее выбирали для оформления спальни или детской, но в общих зонах такие тона тоже смотрятся отлично.Поэтому, если вам нравится лавандовый, нежно-розовый, светло-голубой, мятный жемчужный, вы смело можете их использовать на кухне или в ванной. Они сделают пространство более легким, светлым и воздушным.А чтобы интерьер не казался плоским, дополните его металлическими деталями: золотыми рамами для картин, блестящей фурнитурой (смесителями, ручками дверей), оригинальными настенными или настольными светильниками.Обычно паркет укладывают елочкойПаркетный пол – визитная карточка квартир 90-х. Если люди могли себе позволить нечто большее, чем линолеум, они предпочитали именно покрытие из натурального дерева. Чтобы поддерживать красивый и опрятный вид паркета, время от времени приходилось заново циклевать его, а также покрывать новым слоем лака, но при этом он отличался надежностью и долговечностью.Лишнее тому доказательство – паркет, который сохранился в советских постройках: хрущевках, сталинках и пр. Популярной была укладка паркета «елочкой». Получался не только интересный акцент в интерьере, но и визуальный прием для увеличения пространства.Советский паркет можно отреставрировать.Сейчас натуральные материалы на пике славы благодаря тренду на экологичность. Дерево в оформлении квартир используется все чаще, и речь идет не только о мебели, но и об отделке. Если вы тоже мечтаете о деревянных полах, смело отдавайте предпочтение паркету.Сохранился советский вариант? Отлично, вам нужно будет только отреставрировать его. Если же приходится действовать «с нуля», необязательно выкладывать узоры из полотен – выбирайте спокойное однотонное покрытие. Обратите внимание на направление паркетной доски при укладке – она должна зависеть от длины и ширины помещения, так как может либо расширить его, либо сделать длиннее.Бархатные шторы и диван смотрятся роскошноНаверняка вы помните эти плотные, тяжелые гардины из дорогих тканей с ламбрекенами, которые украшали окна. А в дополнение к ним обязательно шли диваны с дорогой бархатной обивкой, шелковое постельное белье и прочий текстиль, который «кричал» о своей баснословной стоимости. Вот он – типичный интерьер 90-х. Сейчас такой текстиль не слишком популярен, так как на смену ему пришли натуральные ткани, легкие и воздушные полотна, однако если вы хотите добавить интерьеру нотку роскоши, смело можете обратиться к этому приему.Чтобы выбранная мебель и текстиль не казались устаревшими, постарайтесь гармонично скомбинировать современные тренды и модные приемы из 90-х. Например, уже много сезонов подряд популярной является плюшевая и бархатная обивка мягкой мебели. Важно выбирать правильный оттенок, чтобы это выглядело стильно, а не устарело. Горчичный, светло-голубой, изумрудный – это благородные цвета, которые привнесут в интерьер нотку роскоши, но не сделают его помпезным.Вариант попроще – поменять постельное белье на экологичное и износостойкое шелковое либо надеть бархатные наволочки на декоративные подушки. Также можно пойти более оригинальным путем и использовать вместо дверей тяжелое полотно. Этот прием подойдет для маленькой кладовки, гардеробной или вы можете отделить с помощью полотна спальную зону в гостиной (например, если кровать находится в нише).В лакированной мебели все отражается.В 80-х квартиры были заставлены массивной мебелью, которая должна была наглядно продемонстрировать статус владельца. Громоздкие шкафы, комоды, мебельные стенки, которые занимали большую часть комнаты – все это было неизменной составляющей советских квартир. В 90-х габариты мебели не слишком изменились, но она стала лакированной. Натуральное дерево и зеркальный блеск поверхностей стали главными трендами, поэтому люди активно старались наполнить свою квартиру именно такой мебелью (отсюда и бесконечные очереди на блошиных рынках).Лаковая мебель и сейчас смотрится дорого и роскошно, поэтому самое время доставать ее с бабушкиного чердака. Учитывая весомые габариты, не стоит полностью заставлять комнату такими предметами интерьера, но использовать один для акцента можно и нужно. Стол из массива дерева, кресло с деревянными ножками, комод – выбирайте ту мебель, которая вам необходима. Если в наследство ничего не осталось, отправляйтесь в мебельный магазин, на винтажную ярмарку или сайт объявлений – там вы точно найдете подходящее изделие.