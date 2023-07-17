Церковь Марадоны, джедаизм и другие странные религиозные культы, которые существуют сегодня

1. Культ карго







Культ карго на островах Вануату

Приверженцы культа проводят ритуалы по привлечению даров предков

2. Культ принца Филиппа

На острове Танна - культ принца Филиппа

3. Волна Пана

Последователи этого культа спасаются от электромагнитных волн, заворачивая себя и окружающие предметы в белые ткани

4. Неодруидизм

Эта религия предполагает проведение ритуалов рядом с древними мегалитами

5. Бажовство

Хозяйка Медной горы - покровительница Урала, по версии бажовцев

6. Счастливая наука

Рюхо Окава, возглавляющий эту церковь

7. Раэлиты

Клод Ворилон

8. Церковь Марадоны

Участники культа Марадоны

У религиозного течения свои заповеди - связанные с футболом

9. Дискордианство

Древнегреческая богиня Эрида стала символом культа

10. Джедаизм

Церковь джедаистов насчитывает большое количество последователей - больше 150 тысяч

11. Пастафарианство (Церковь Летающего Макаронного Монстра)

Так выглядит верховное божество пастафарианцев

Пираты - особенные персонажи в мире , которым правит Макаронный Монстр