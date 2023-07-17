Церковь Марадоны, джедаизм и другие странные религиозные культы, которые существуют сегодня

Основные мировые религии, несмотря на то, что объединяют они людей по всему миру, все же не могут устраивать абсолютно всех жителей Земли, и немудрено, что количество вероисповеданий или учений, очень их напоминающих, уже перевалило за пять тысяч. Среди них встречаются такие, что приводят в изумление и замешательство – кого угодно, но только не самих последователей этих конфессий.
1. Культ карго
Когда во время Второй мировой войны на острова Тихого океана то и дело десантировались американские войска, сражавшиеся против Японии, а вместе с военными появлялись одежда, консервы, палатки и оружие, в глазах местных племен все это выглядело довольно оригинально. Считалось, что белые люди с полезными товарами производили разные ритуалы – именно так трактовали строевой шаг, использование радиосвязи, организацию взлета и посадки военных самолетов. После окончания войны груз перестал поступать, и островитяне начали сами проводить похожие ритуалы - чтобы вызвать прежнее изобилие.
Культ карго на островах Вануату
По мнению жителей Танна, все те товары, что попадали к островитянам «с неба», были созданы духами племени. Белые люди якобы нечестным путем завладели ими, получив доступ в Страну предков. Чтобы привлечь больше таких «священных» предметов, островитяне строят из имеющихся в их распоряжении материалов предметы, похожие на эти драгоценные артефакты – самолеты из соломы и пальм, «аэропорты», выточенные из дерева винтовки.
Центральной фигурой культа карго на острове Танна (Вануату) считается некий Джон Фрум, который изображается американским военнослужащим времен Второй мировой войны.
Приверженцы культа проводят ритуалы по привлечению даров предков
2. Культ принца Филиппа
На том же острове, в деревне Яохнанен, исповедуется культ поклонения принцу Филиппу, супругу королевы Великобритании. Он возник в середине прошлого века. Древнее поверье племени гласило, что сын горного духа отправится за моря, выберет там себе жену и вернется. Острова Вануату долгое время входили в состав Британской империи. Вышло так, что тем самым божеством признали принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.
На острове Танна - культ принца Филиппа
В 1974 году королевская чета побывала на острове Танна с визитом, и принц оставил племени несколько своих фотографий.
3. Волна Пана
Это религиозное течение зародилось в Японии в 1977 веке. Основатель – Юко Чино, преподавательница, она использовала в своем учении элементы христианства, буддизма и нью-эйджа.
Последователи религии Волна Пана убеждены, что электромагнитные волны разрушают окружающую среду и меняют климат на планете. Чтобы избежать вреда от этого излучения, верующие заворачиваются в белую материю, укрывают ею же предметы вокруг. Общиной была построена лаборатория в японской префектуре Фукуи, где вред от излучения сведен к минимуму, но время от времени Чино объявляла о предстоящем конце света; дата, правда, каждый раз заменялась на более позднюю.
В 2003 году церковь получила известность, когда ее приверженцы пытались поймать в водах Японии заплывшего туда арктического тюленя – он, по версии Волны Пана, был предвестником апокалипсиса.
Последователи этого культа спасаются от электромагнитных волн, заворачивая себя и окружающие предметы в белые ткани
4. Неодруидизм
Вообще друидами называли жрецов у древних кельтов – народа, описанного еще в трудах античных историков. Нынешние друиды возникли как неоязыческое течение под влиянием романтизма XIX века. Они исповедуют поклонение духам природы, гармонию с ней, уважение всех живых существ, верят в реинкарнацию, выступают против демонстрации человеческих останков, найденных археологами, в музеях, считая необходимым их захоронение.
Эта религия предполагает проведение ритуалов рядом с древними мегалитами
Встречи и ритуалы неодруидов осуществляются на природе, часто – у древних мегалитических сооружений, таких, например, как Стоунхендж. Среди современных друидов распространены практики целительства, а церемонии проводятся с обращением к шаманизму и оккультизму.
5. Бажовство
Самостоятельное религиозное движение возникло на Урале под влиянием сказов Павла Петровича Бажова и как вариация учения Рериха. Несмотря на то, что персонажи и сюжеты этих произведений – плод творческой мысли писателя, не имеющие отношения к народному фольклору, они стали основой для целого культа.
Хозяйка Медной горы - покровительница Урала, по версии бажовцев
Хозяйка Медной горы у бажовцев – могущественная покровительница Урала и помощница Матери мира, а ей самой помогают Великий Полоз, Огневушка-поскакушка и другие персонажи сказов уральского писателя. Кроме Хозяйки, божественная сущность приписывается Ленину. Центром Земли считается древний город Аркаим, обнаруженный в 1987 году в Челябинской области.
6. Счастливая наука
Наука как способ постижения тайн мироздания сама по себе может стать религией, это доказывают верования, возникшие в XX веке и существующие до сих пор. «Счастливая наука», религиозное течение, берет начало в 1986 году, в 1991 она получила официальное оформление. Родиной учения стала Япония, а пророком – Рюхо Окава, который после достижения просветления стал ездить по миру с лекциями, рассказывать о своих откровениях и совершать предсказания.
Рюхо Окава, возглавляющий эту церковь
Члены общины посвящают время медитации и размышлениям, а сам Рюхо якобы обладает способностью вступать в контакт с разными значимыми фигурами прошлого – от Шекспира до Маргарет Тэтчер. Религия подразумевает веру в единого бога – Эль Кантаре, который время от времени воплощается в человеческом облике, одним из которых был Будда Шакьямуни.
7. Раэлиты
Клод Ворилон, французский журналист, стал проповедовать это свое учение в 1973 году, назвав себя Раэлем. По его теории, люди на Земле были созданы учеными с других планет, став продуктом внеземной научной мысли. Эти инопланетяне и являются высшим божеством. Главная цель раэлитов – развитие науки и техники, которое приведет к достижению человеком бессмертия – чтобы он мог сравняться с теми, кто его когда-то создал. Они выступают за проведение исследований, направленных на клонирование человека, и даже финансируют ряд лабораторий.
Клод Ворилон
Раэлиты провозглашают равенство полов и путь к свободе через свободную любовь.
8. Церковь Марадоны
Нетрудно догадаться, кто стал объектом поклонения этого культа – легендарный аргентинский футболист. Последователи верования насчитывают 60 тысяч человек из шести десятков стран мира. Символом церкви является D10S, который включает число 10 – номер, под которым выступал Марадона, а также отсылает к слову DIOS, то есть – бог.
Участники культа Марадоны
Как и положено уважающей себя религии, эта тоже имеет свои заповеди, среди них – те, что велят взять в качество второго имени Диего и так же назвать своего ребенка. Еще одна – «люби футбол превыше всего». Среди праздников в сообществе отмечаются Рождество – 30 октября (день рождения футболиста), Пасха – 22 июня (день, когда на чемпионате мира в 1986 году он забил два решающих гола Англии) и Крещение – 16 августа (начало карьеры в большом футболе).
Церковь была основана футбольными фанатами в 1998 году. Сам Диего членом этого религиозного сообщества не является.
У религиозного течения свои заповеди - связанные с футболом
9. Дискордианство
Это религиозное движение пародийного характера провозглашает своим главным божеством хаос. Порядок, по дискордианцам, представляет собой уныние, несчастье, уничтожение творческого начала, проклятие Груада Серолицего – мрачного существа без чувства юмора. Символом и верховным божеством считается Эрида, древнегреческая богиня раздора, чье имя в древнеримском варианте – Дискордия.
Жизнь с позиций дискордианства – искусство играть в игры, и решение проблем человечества начнется тогда, когда к ним перестанут относиться серьезно.
Древнегреческая богиня Эрида стала символом культа
Основано это течение было в 1963 году, с момента выхода трактата, авторами которого стали Омар Хайям Равенхурст (настоящее имя – Керри Торнли) и Малаклипс Младший (Грегори Хилл).
10. Джедаизм
Как одно из новых религиозных учений джедаизм возник на основе саги Джорджа Лукаса о звездных войнах. Это так называемая нетеистическая религия, ее бог не имеет личности. Все определяет Сила – энергетическое поле, объединяющее Галактику, она может быть темной и светлой, и джедаисты, разумеется, развивают в себе силу света.
Церковь джедаистов насчитывает большое количество последователей - больше 150 тысяч
Эта субкультура считается одной из самых массовых в Великобритании, там насчитывается более ста пятидесяти тысяч ее адептов. Кодекс джежаиста включает пять истин: нет эмоций — есть покой; нет невежества — есть знание; нет страсти — есть безмятежность; нет хаоса — есть гармония; нет смерти — есть Сила.
11. Пастафарианство (Церковь Летающего Макаронного Монстра)
Эта вполне официально существующая религия появилась в 2005 году благодаря 24-летнему физику Бобби Хендерсону в ответ на введение в школьную программу штата Канзас концепции разумного замысла – альтернативу эволюционизму. Создатель новой религии утверждал, что все сущее создано похожим на макароны и тефтели божеством, требуя включить и свое учение в школьную программу, поскольку оно не уступает двум уже имеющимся.
Так выглядит верховное божество пастафарианцев
Письмо об этом было выложено на сайте Хендерсона и получило огромный резонанс, быстро увеличивалось число последователей новой церкви. Главными божественными созданиями пастафарианцы считают пиратов, дуршлаг носят как головной убор, а единственной своей догмой называют отказ от догм.
Название взято как созвучное растафарианству – субкультуры растаманов, не принимающих западный образ жизни и исповедующих принцип всеобщей братской любви. Пастафарианцы, поскольку перед лицом закона все религии имеют одинаковый статус, могут пригласить «своего» священника, чтобы провести брачную церемонию – этой возможностью пользуются атеисты в тех странах, где оформление брака выполняется священнослужителями.
Пираты - особенные персонажи в мире, которым правит Макаронный Монстр
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