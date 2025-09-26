Способы, которые часто используют для расширения маленькой квартиры

В интернете можно найти много способов, как визуально увеличить маленькую квартиру. Некоторые из них – общеизвестные, а о других знают только профессиональные дизайнеры. Но, увы, далеко не всегда они действительно работают, ведь все зависит от исходных данных квартиры.







Сегодня мы расскажем, о каких методах нужно дважды подумать, прежде чем применять в своем интерьере.

Способ 1: Освещение

Способ 2: Акцентная стена

Способ 3: Глянцевые поверхности

Способ 4: Мебель в тон стен

Способ 5: «Полосатый» принт

Способ 6: Отказ от спальной зоны

Способ 7: Стены светлого оттенка

Должно быть несколько источников светаКак показывает практика, существует очень мало квартир, в которых хорошо поработали с освещением. Многие ограничиваются одной-единственной люстрой, считая, что этого достаточно для крохотной комнаты. На самом деле, чем меньше помещение, тем лучше оно должно быть освещено. Темные углы делают комнату мрачной, тусклой, что является непозволительным в малогабаритке. Постарайтесь, чтобы в квартиру попадало как можно больше естественного света (возможно, придется отказаться от штор), а также хорошо продумайте искусственное освещение.Акцентной должна быть короткая стена, а не длиннаяЕще один популярный прием, который часто используют дизайнеры в своих проектах – это акцентная стена. Она дарит комнате ощущение объема, делает интерьер более глубоким, интересным и динамичным. Обычно такую стену оформляют за диваном, в изголовье кровати или в обеденной зоне. Также ее можно встретить в небольшой прихожей, в которой не хватает «цветовых пятен».Однако, чтобы добиться желаемого результата и не исказить пропорции комнаты, нужно соблюдать ряд нюансов. Так, например, если вы сделаете акцентной длинную стену в узкой комнате, эффект коридора только усилится.А вот если покрасить в контрастный цвет более короткую сторону, тогда получится скорректировать пропорции и приблизить форму помещения к квадратной.Не менее важным нюансом является выбранная вами цветовая гамма. Так, темные, насыщенные, теплые оттенки будут приближать стену, а холодные – отдалять ее. Если цвет слишком яркий или принт на обоях чересчур активный, тогда можно выделить стену лишь частично, оставив большую часть в базовом оттенке.Откажитесь от верхних шкафов на кухнеГлянец имеет свойство отражать свет, за счет чего делает пространство больше. По этой причине владельцы часто заказывают глянцевую мебель, делают натяжные глянцевые потолки, укладывают на пол глянцевую плитку. Однако во всем важно знать меру. Если комната со всех сторон будет окружена глянцем, он будет только «давить» на вас, вызывая чувство дискомфорта.Чтобы увеличить маленькую комнату и при этом не переборщить, старайтесь комбинировать глянцевые поверхности с другими. Например, на крохотной кухне можно установить глянцевые нижние шкафы, а верхние заменить открытыми полками. Такое сочетание будет гораздо более выигрышным. Если же вы боитесь, что вам не хватит места для хранения, тогда можете купить полноценный глянцевый гарнитур, но все остальные поверхности сделать матовыми: пол, потолок, фартук на кухне, столешницу и пр.Точно так же следует поступать и в жилых комнатах. Откажитесь от большого количества бликующих стеллажей, тумб, шкафов – вместе они будут смотреться избыточно, и эффекта от увеличения пространства вы не заметите. Остановитесь на паре объектов, которые будут отражать свет. И откажитесь от глянцевых потолков. Они были в моде в далеких 2000-х годах, и уже давно изжили себя. В таких потолках отражается обстановка комнаты, и это выглядит некрасиво.Пусть шкаф немного отличается пол цветуЧасто в интернете можно найти совет выбирать мебель в тон стен, чтобы она сливалась с обстановкой и не бросалась в глаза. Обычно эта рекомендация касается высоких шкафов в потолок, расположенных в маленькой спальне или в гостиной. Однако такие total интерьеры могут воплотить в жизнь только профессионалы, а если подойти к этому вопросу без должного опыта, хорошего результата добиться не получится.Гораздо лучше использовать не одинаковые оттенки, а схожую цветовую гамму. Например, можно отдать предпочтение пастельным тонам – они всегда смотрятся выигрышно в маленьких комнатах. Если же речь идет об очень габаритной мебели, то ее можно сделать в тон стен, но только с одним условием – другие предметы должны создать акценты, чтобы взгляду было, за что зацепиться.Вместо полосатых обоев выбирайте полосаты коверСуществует мнение, что одежда в горизонтальную полоску полнит, а обои с таким рисунком делают комнату шире. На самом деле даже в таком, казалось бы, базовом вопросе есть свои нюансы. Если вы подберете для комнаты обои с горизонтальным принтом или нарисуете такие полосы краской, итоговая картинка может получится слишком графичной, и у вас будет рябить в глазах от рисунка.Если вам нравится, как смотрятся полосы в интерьере, не отказывайте себе в удовольствии добавить их в комнату, но делать это нужно дозированно. Например, можно постелить большой ковер с геометрическим узором, сделать акцентную стену или повесить «полосатые» шторы. В таком случае все будет смотреться гармонично.Постарайтесь установить и диван, и кроватьТак как в маленьких квартирах ограниченная площадь, хозяевам приходится отказываться от ряда мебели, особенно габаритной. И первой «на выход» отправляется кровать. Почему-то считается, что пожертвовать можно именно спальной зоной, хотя она является одной из основных в жилом пространстве. С одной стороны, отсутствие кровати действительно помогает сэкономить место (а поспать можно и на раскладном диване, правда?) Но с другой, вы лишаетесь не только приватного пространства, но и крепкого здорового сна, для которого необходимы удобная кровать и правильно подобранный матрас.Да, на современном рынке можно найти качественный мягкий диван, на котором вам будет комфортно, но каким бы хорошей ни была мебель, она все равно не сможет заменить полноценную кровать. А все потому, что у дивана изначально другие функции. Он рассчитан на то, что вы будете сидеть на нем и смотреть телевизор, а не спать каждый день.Попробуйте найти компромисс. Например, если квартира совсем маленькая, отличным решением станет кровать-чердак. Также спальню можно поместить в нишу и отгородить ее от основного пространства шторой. А чтобы комната ничего не потеряла в функциональном плане, разместите кровать на подиуме со встроенными ящиками, которые можно будет использовать для хранения.Вместо белого цвета, выбирайте оливковыйСамый распространенный совет, как расширить небольшое пространство, связан с цветовой гаммой – по словам дизайнеров, она должна быть светлой. Действительно, белый, бежевый, серый способны визуально увеличивать площадь квартиры, но к выбору краски или обоев нужно подходить с умом. Избегайте плоских, блеклых оттенков, которые сделают интерьер квартиры похожим на больничный. Вместо них отдавайте предпочтение интересным, сложным цветам, например, оливковому, мятному, нежно-голубому, лавандовому, молочному. Их можно использовать как для отделки всех стен, так и для расстановки акцентов. Например, нижнюю часть, примерно на 30% можно покрасить в глубокий оттенок, а верхнюю оставить белой.