В чём секрет древней непокорной династии Какатия, которую почитают в Индии и в наши дни

В средние века Индия не была единым государством. Она была разделена, каждый регион был отдельным царством. Со временем более крупные царства покоряли мелкие. Далеко не все были готовы с этим мириться. Самым знаменитым актом непокорности и мятежа явилось восстание в одном маленьком, но гордом государстве, которым правила династия Какатия. Все их подданные как один поднялись, чтобы вернуть себе контроль над своими землями. Завоевать их никто не мог в течение двух столетий. Как закончилось существование этого древнего непокорного царства и главный секрет его краха — далее в обзоре.
Легенда о возникновении династии Какатия и её первый царь
Династия Какатия правила восточной частью плато Декан между 12 и 14 веками, но их история как великих лидеров ещё более древняя. Первым вождём из этого рода был некий Венна, живший в 9 веке. Он, в свою очередь, был потомком не менее легендарного индийского царя Андхры Дурджайи. Венна родился и правил в городе Какати. Именно от этого города династия и получила своё название Какатиши. В те времена это маленькое княжество подчинялось могущественной царской династии Раштракута. Они владели большей частью Индии в период между 6 и 10 веками нашей эры. Историки так до конца и не выяснили, кем являлись династии Раштракута правители из рода Какатия — просто вассалами или они сами принадлежали к этому роду.
Карта царства Какатия, около 1150–1300 годов нашей эры.
После краха Раштракуты, потомки Венны решили, что это их шанс получить абсолютную власть. Курави было объявлено независимым государством. В течение двух веков династия Какатия боролась с местными лидерами Мудугонда Чалукья. С течением времени Какатия приобретали всё больший вес. Их влияние и власть возрастали. Чалукья же, напротив, становились всё более слабыми, теряя последние остатки былого величия. К 12 веку они пришли в полный упадок. Пришло время полноценного расцвета династии Какатия.
Династия Чалукья пришла в упадок в 12 веке нашей эры, что привело к возвышению династии Какатия. Династия Чалукья создала архитектурный стиль Весара, который можно увидеть в храме Бхутанатха, Бадами, Карнатака, Индия.
Первым царём Какатии стал Пратапарудра. Об этом периоде известно крайне мало. Главное, что в это время династия начала расширять свои владения, завоёвывая всё новые земли. Были покорены говорящие на телугу низменные дельты вокруг рек Годавари и Кришна. Столицей царства стал город Оругалла (современный Варангал). Вокруг него была возведена массивная гранитная стена, также там был вырыт большой ров и построено несколько бастионов. Для всех этих масштабных проектов нужны были большие средства.
Правитель начал трудиться над развитием экономики государства. С этой целью царь отменил все налоги, кроме фиксированной пошлины. Торговцев всячески поощряли торговать с другими странами, правительство старалось оказывать им во всём поддержку. Кроме всего прочего, весьма впечатляющим воспоминанием о правлении этого монарха стало то, что при нём было создано великолепное искусственное озеро Пахал.
Озеро Пахал в штате Андхра-Прадеш, Индия. Искусственное озеро было создано по заказу царя Ганапати из династии Какатия.
Рудрама Деви - легендарная индийская царица
С 1262 по 1295 годы царством правила женщина — царица Рудрама Деви. Историки так и не выяснили кем она была покойному царю: женой или дочерью. Из всех правительниц в Индии она наиболее знаменита. Рудрама стала достойной продолжательницей дела предшествующего ей царя, ещё больше укрепив столицу государства. Стены она сделала ещё выше, была добавлена вторая навесная стена и ещё один ров. Все попытки завоевать царство отражались с лёгкостью.
Статуя Рудрамы Деви из династии Какатия, великой индийской царицы.
Позже Рудрама вышла замуж за восточного чалукского принца Нидадаволу по имени Вирабхадра. Детей у пары не было. Когда царица вошла в преклонный возраст, этим решил воспользоваться султан Алауддин Халджи, афганский император из династии Халджи. Он попытался вторгнуться в Декан. Рудрама сложила с себя все полномочия, назначив наследником внука - Пратапарудру II, ещё он известен под именем Рудрадева II.
Начало конца династии Какатия
К сожалению, надежды, которые Рудрама возлагала на внука, не оправдались. Он, конечно, боролся из всех сил, царство продержалось ещё три десятилетия. Концом его правления стал 1323 год, а вместе с ним пало и царство.
Пратапарудра II, видя безвыходное положение, решил пойти на хитрость. Он сделал вид, что собирается сдаться. Царь покорился Алауддину. Благодаря своей сдаче, он сохранил свой трон и власть. Взамен новый господин обязал его платить ежегодную дань. В качестве первого дара царь преподнёс завоевателю знаменитый алмаз Кох-и-Нур (один из крупнейших алмазов в мире). Также им было подарено новому господину 100 слонов и 20 000 лошадей. В течение нескольких лет Пратапарудре II удавалось успешно лавировать, создавая видимость подчинения.
Копия бриллианта Кох-и-Нур в Музее принца Уэльского в Западной Индии, Мумбаи.
К сожалению, спустя некоторое время, он стал слишком самоуверенным. В 1318 году он не смог выплатить Делийскому султанату положенную дань в срок. В своё оправдание он говорил, что отправлять столь огромное количество золота слишком небезопасно. В ответ к стенам столицы было послано войско. Армия Пратапарудры II не могла противостоять. Царь был вынужден снова подчиниться. На этот раз ему предстояло пройти унизительную процедуру, поклонившись военачальнику вражеского войска с крепостных валов своего города. Правда после этого его ежегодная дань сократилась до 100 слонов и всего 12 000 тысяч лошадей.
Армия Алауддина идёт на Декан.
Перемирие длилось недолго. В 1320 году в Дели произошла революция, Аллаудина свергли. На его место пришёл другой правитель - Гиясуддин Туглак. Пратапарудра II решил, что настал удачный момент и провозгласил независимость своего царства. Туглак был чрезвычайно недоволен. Он послал своего сына Улуг-хана подавить восстание Пратапарудры II.
Правитель ожидал лёгкой победы. Какое сопротивление может оказать такое маленькое государство. Только в результате так получилось, что, то, что должно было стать непродолжительной осадой и стремительной лёгкой победой, в итоге продлилось долгих шесть месяцев. В конце концов, вражеская армия была отброшена от стен города и вынужденно отступила в Девагири для перегруппировки сил.
Вражеская армия отступила, чтобы потом вернуться с новыми силами.
Пратапарудра II ошибочно посчитал, что одержал победу. Именно тогда он и совершил роковую ошибку. Чтобы отпраздновать свою победу, он открыл общественные зернохранилища, чтобы народ мог отпраздновать это событие после долгих месяцев осады. В итоге, когда Улуг-хан и его армия вернулись с новыми силами в 1323 году, Пратапарудра II и его люди не имели достаточно припасов, чтобы пережить ещё одну длительную осаду.
Всё же они продержались целых пять месяцев, но царю в конце концов пришлось сдаться. Противник был обозлён, уж слишком часто Пратапарудра II испытывал свою удачу. Армия Туглака захватила город. Царь был пленён, а Оругалла был переименован в Султанпур. Во время перевозки Пратапарудры в Дели, он покончил жизнь самоубийством, не желая мириться со своей участью.
Руины династии Какатия. Какатия Кала Торанам (Врата Орогаллы).
После падения династии Какатия пало и царство
Если Туглак думал, что его новые подданные послушно подчинятся новому правителю, то он жестоко ошибался. Его правление этой территорией продлилось менее десяти лет. Династия Какатия была тем клеем, который скреплял регион. Без них всё начало рушиться. Земли поделили между собой враждующие кланы. Царство распалось на множество мелких княжеств. Хаос в управлении царил вплоть до 15 века, пока к власти не пришли султанат Бахамани и династия Сангама.
Хотя государство Какатия и пало, это не значит, что оно было забыто. Было что-то в этом отважном маленьком царстве, что выделяло его на фоне других. Они бесстрашно вступали в бой с любыми, даже во много раз превосходящими силами противника, не желая подчиняться никому. Это веками находило отклик в сердцах людей. В частности, историки-ревизионисты превратили Пратапарудру II в героя и изо всех сил старались узаконить более поздние династии, связывая их с Пратапарудрой.
Династия Какатия стала настоящей легендой в Индии.
История взлёта и падения династии Какатия невероятно захватывающая. На протяжении большей части своей истории они были некими аутсайдерами, вынужденными подчиняться своим более крупным и могущественным соседям. Хотя Пратапарудра, в конечном итоге и потерпел неудачу, он и его царство потерпели крах, но наследие династии Какатия до сих пор признано и почитается.
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