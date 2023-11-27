В чём секрет древней непокорной династии Какатия, которую почитают в Индии и в наши дни

Легенда о возникновении династии Какатия и её первый царь

Карта царства Какатия, около 1150–1300 годов нашей эры.

Династия Чалукья пришла в упадок в 12 веке нашей эры, что привело к возвышению династии Какатия. Династия Чалукья создала архитектурный стиль Весара, который можно увидеть в храме Бхутанатха, Бадами, Карнатака, Индия.

Озеро Пахал в штате Андхра-Прадеш, Индия. Искусственное озеро было создано по заказу царя Ганапати из династии Какатия.

Рудрама Деви - легендарная индийская царица

Статуя Рудрамы Деви из династии Какатия, великой индийской царицы.

Начало конца династии Какатия

Копия бриллианта Кох-и-Нур в Музее принца Уэльского в Западной Индии, Мумбаи.

Армия Алауддина идёт на Декан.

Вражеская армия отступила, чтобы потом вернуться с новыми силами.

Руины династии Какатия. Какатия Кала Торанам (Врата Орогаллы).

После падения династии Какатия пало и царство

Династия Какатия стала настоящей легендой в Индии.