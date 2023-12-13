Не только коньяк, война и шахматы: 10 увлекательных фактов о древнейшей стране мира - Армении

1. Армения находится в состоянии войны уже три десятка лет

Война не прекращается уже несколько десятков лет.

2. Язычество подымает голову

Храм в Гарни - это своего рода символ национальной идентичности арянского народа.

3. Мир по-прежнему игнорирует геноцид

Многим просто невыгодно признавать очевидное.

4. На заре христианства

Григорий Просветитель.

5. Черчилль оценил армянский коньяк по достоинству

Черчилль и Сталин: как можно решать проблемы человечества на трезвую голову?

6. Коммунизм не был таким уж злом, как сейчас выгодно представлять

Советы не посягали на национальную культуру.

7. Как простой подвал превратить в роскошные покои

Когда подвал - это шедевр архитектуры.

8. Шахматы — это святое

У Армении слава шахматной сверхдержавы.

9. «Зелёная» энергия — это просто

Армения активно развивает сферу возобновляемой энергии.

10. Проблемы настоящие и надуманные

А существует ли проблема?