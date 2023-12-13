Не только коньяк, война и шахматы: 10 увлекательных фактов о древнейшей стране мира - Армении

Армения — невероятно древний край, с самобытной культурой, захватывающе прекрасными пейзажами и доброжелательными людьми. Первая страна, которая приняла христианство в качестве государственной религии. Тут живописные глубокие долины, древние церкви, необычный хлеб, множество и трагичных, и радостных легенд. Многие знают, что Армения — это родина самого лучшего коньяка, шахматная сверхдержава и что там военный конфликт. Какие ещё интересные факты следует знать об этой чудесной стране — далее в обзоре.
1. Армения находится в состоянии войны уже три десятка лет
Война не прекращается уже несколько десятков лет.
В зависимости от того, кого спросить, можно узнать весьма противоречивые факты о конфликте. Одни говорят, что во всём виноваты двуличные и тоталитарные азербайджанцы. Они препятствуют историческому воссоединению армян со своими братьями в Нагорном Карабахе. Другие скажут, что это подлые и не заслуживающие доверия армяне поддерживают жестоких сепаратистов против законного и благородного азербайджанского правительства. Всё как всегда в любой стране, где есть конфликт.
Бесспорным фактом является только то, что ещё до падения «железного занавеса» Нагорный Карабах был ареной спорадических и внезапных актов насилия. Там никак не могли ни о чём договориться. В 1988 году регион провозгласил независимость. Многие не знают, что вспышка военной агрессии 1994 года унесла три десятка тысяч жизней. Армяне в этом автономном государстве жили под двойной угрозой. Это какой-то бесконечный цикл насилия, где мирные переговоры терпят постоянный крах, а страдают обычные люди.
2. Язычество подымает голову
Храм в Гарни - это своего рода символ национальной идентичности арянского народа.
В Армении 90 процентов населения — христиане. На этом фоне весьма странно выглядят попытки возрождения язычества. Нынешний председатель Республиканской партии страны, например, является так называемым «гетанином», и его философия тесно связана с поиском армянской идентичности и национальности в постсоветскую эпоху. Основанием для подобного пробуждения является Храм в Гарни. Это весьма древнее священное место. Оно было возведено ещё в римскую эпоху за три тысячи лет до Рождества Христова. Века не тронули его, даже когда Армения приняла в 3 веке христианство, храм не разрушили. Он олицетворяет собой в некотором роде национальную идентичность армянского народа.
3. Мир по-прежнему игнорирует геноцид
Многим просто невыгодно признавать очевидное.
Многие знают, что во время Первой мировой войны Османская империя истребила 1,5 миллиона этнических армян. Помимо жестокой расправы со стороны младотурков, многие армяне были просто вынуждены бежать в сирийскую пустыню, только для того, чтобы умереть там от жажды и голода. Очень странно, что лишь 28 держав признали, что геноцид имел место. Турция и многие другие ключевые политические игроки напрочь отрицают этот факт. Конечно, тогда придётся разорвать кое-какие обязательства и пострадать финансово. Миром правят деньги. Ничего личного.
4. На заре христианства
Григорий Просветитель.
Трудно ожидать каких-либо подробностей или точных деталей того, как в далёком 3 веке Григорий Просветитель обратил в христианство языческого царя Армении. Всё это покрыто мраком тайны и уже обросло мифами. Ясно только одно: самый древний христианский собор на Земле (Святой Эчмиадзин) находится в Армении. Всё началось оттуда.
5. Черчилль оценил армянский коньяк по достоинству
Черчилль и Сталин: как можно решать проблемы человечества на трезвую голову?
На Ялтинскую конференцию величайший премьер-министр всех времён взял с собой пять сотен сигар. Совещание должно было продлиться долго, а посему нужно было запастись не только терпением. Сталин же взял с собой внушительный запас армянского коньяка, который по слухам гораздо лучше французского. История умалчивает, что сказал по этому поводу Черчилль, единственное, что известно, так это то, что пьян он был как сапожник. Ну а как по-другому то, когда решаешь судьбу планеты?
6. Коммунизм не был таким уж злом, как сейчас выгодно представлять
Советы не посягали на национальную культуру.
Армения находилась в столь ужасном состоянии после Первой мировой войны, что коммунизм и советизация стали для неё благом. Большая часть населения — это были на тот момент неграмотные крестьяне, чудом пережившие геноцид. Люди голодали. После прихода советской власти были построены школы, больницы, предприятия. Кроме всего прочего, Армения сохранила и национальные традиции, самобытную культуру и родной язык.
7. Как простой подвал превратить в роскошные покои
Когда подвал - это шедевр архитектуры.
В 1985 году одна армянская женщина по имени Тося Аракелян попросила супруга выкопать под их домом погреб, чтобы хранить там запасы картофеля, других овощей и консервации. Муж оказался не кем попало, а талантливым строителем. Он больше двух десятков лет потратил на своё детище. С помощью только лишь ручного инструмента и собственной фантазии, то, что было призвано стать мрачным и скучным подвалом, превратилось в настоящий шедевр зодчества. Целая сеть туннелей с часовней, лестницами и залами, стены которых украшают мозаичные фрески. Вот так благодаря ворчанию одной жены родилась удивительная красота.
8. Шахматы — это святое
У Армении слава шахматной сверхдержавы.
Последние шесть лет шахматы являются обязательным пунктом школьной программы образования в Армении. Там справедливо считают, что игра в шахматы закаляет характер, улучшает когнитивные способности, стимулирует импровизацию и перспективное планирование. Также это чрезвычайно весело, ведь в футболе, например, нельзя убить королеву. Шутки шутками, но этот опыт уже начинают перенимать другие страны. Например, в Испании шахматы тоже стали частью повседневной школьной жизни с 2015 года.
9. «Зелёная» энергия — это просто
Армения активно развивает сферу возобновляемой энергии.
Армения озабочена разработками в сфере возобновляемой энергии. Здесь уже четыре гидроэлектростанции, только две тепловых и всего одна атомная. Сейчас проекты по развития «зелёной» энергии поддерживаются Всемирным банком и Азиатским банком развития. Это значительные инвестиции в инфраструктуру. Вскоре Армения станет эталоном экологически чистой энергии в регионе.
10. Проблемы настоящие и надуманные
А существует ли проблема?
Традиционно во всём регионе, включая мусульманский Азербайджан, весьма мало внимания уделяют тем вопросам, которым нам Западе придают особое значение. Это не только свобода прессы, к которой есть вопросы и там, а вопросы ЛГБТ. Анекдотично выглядит случай избиения двух трансгендерных тружениц (тружеников) древнейшего ремесла в ереванском парке, когда даже сотрудники службы безопасности отказались помогать им. Другое дело, что явно существует пробел о наказаниях за насилие в семье и детскую эксплуатацию в запрещённой сфере. Здесь как-то не до веселья. Зато если кто-то оскорбляет полицейского при исполнении, то наказание грозит быть более суровым, чем в любой другой стране мира.
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