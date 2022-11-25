Какие продукты перед приготовлением нужно мыть, а какие — не стоит

Бытует мнение, что на кухне важно поддерживать идеальный порядок: посуда должна быть чисто вымыта, а овощи и фрукты в холодильнике — рассортированы по размеру.

На самом деле некоторые продукты, в том числе овощи, мыть не нужно и даже, наоборот, вредно. Мы решили разобраться, что именно лучше промывать и замачивать, а что стоит оставлять как есть. А в бонусе расскажем, почему банки с напитками перед употреблением также необходимо мыть.



Яйца не моем

Сырое мясо не моем

Репчатый лук не моем

Грибы не моем

Рис не промываем, но опускаем в кипящую воду

Зелень промываем

Орехи промываем

Мидии промываем

Консервированные овощи промываем

Бонус: банки моем

Яйца необходимо мыть непосредственно перед приготовлением. А сразу после покупки, если вы собираетесь использовать их позже, мыть не стоит. Даже если они приобретены не в супермаркете, а у фермеров. В первую очередь потому, что в таком виде они дольше хранятся. Немытые яйца можно хранить при комнатной температуре несколько недель, а вот вымытые нужно сразу убрать в холодильник.Яйца можно хранить дольше, если замариновать. В таком виде они могут лежать в холодильнике около 4 месяцев.Мамы и бабушки учили нас мыть мясо. Дело в том, что в те времена мясо, как правило, покупали с рук или заготавливали сами. А значит, на поверхность могли попадать грязь, песок и трава. Сейчас же мясо мы покупаем в супермаркетах и на специализированных фермах, где строго следуют нормам.А птицу, свинину и говядину, продающиеся в супермаркете, и вовсе моют прямо на фабрике при обработке.Мыть мясо не стоит также и потому, что бактерии, живущие на поверхности сырого продукта, могут разлететься по раковине и кухонной столешнице, а затем попасть в уже готовую еду, тогда как при приготовлении все потенциально вредные бактерии погибают.Тщательно очищайте доску и ножи после разделки мяса.Мякоть лука покрыта шелухой, поэтому нет необходимости его мыть. Однако, если на овоще есть земля и грязь, лучше его все-таки сполоснуть. Причем делать это лучше под проточной водой, но без мыла.Чеснок тоже мыть не нужно.Мало кто знает, что грибы перед приготовлением мыть не следует. Если на них попадет слишком много жидкости, они просто развалятся и потеряют вкус. Поэтому, если на продукте нет кусков земли, лучше готовить их сразу. Если же вы заметите на ножке или шляпке грязь, удалить ее можно с помощью сухого полотенца.Иногда загрязнения можно просто срезать.Принято считать, что рис перед приготовлением необходимо промывать как можно дольше, пока вода не станет прозрачной. Но дело в том, что при такой тщательной промывке вместе с вредными веществами и грязью с крупы смываются натуральные полезные крахмалы.Поэтому ученые придумали способ удалять с продукта грязь и одновременно сохранять все его полезные свойства: непромытый рис кладут в кипящую воду, через 5 минут сливают жидкость, заливают его свежей водой и варят до готовности.Иногда рис нужно промывать. Например, когда того требует рецепт.А вот зелень, напротив, нужно мыть в несколько этапов. В первую очередь необходимо промыть ее под проточной холодной водой, чтобы удалить видимую грязь. Затем зелень нужно замочить в воде и дождаться, пока песок осядет на дно. Мыть ее необходимо прямо перед приготовлением.Чтобы листья лучше очистились, при замачивании в воду можно добавить уксус или соду.Сухофрукты и орехи нужно мыть и в некоторых случаях даже замачивать. Касается это даже орешков в скорлупе. Ведь чаще всего они хранятся в мешках, а затем расфасовываются на заводе. Там орехи и сухофрукты обрабатывают специальными веществами, которые предупреждают возникновение плесени.Орехи можно даже замачивать на ночь.Мидии необходимо промывать, даже если вы купили их замороженными и в вакуумной упаковке. И дело тут вовсе не в вирусах и бактериях: в мидиях попросту могут остаться осколки ракушек, которые могут повредить зубы и полость рта.Употреблять можно только моллюсков, у которых после 5–7 минут тепловой обработки раскрылись створки.Мало кто знает, но консервированные продукты, к примеру фасоль и кукурузу, необходимо промывать перед готовкой. Дело в том, что вода, в которой хранится продукт, содержит слишком много крахмала и соли. Также промывка поможет избавиться от привкуса железа.Жидкость из банки не обязательно выливать — ее можно использовать в выпечке.Банки хранятся в магазинах и на складах без дополнительной упаковки. Поэтому на них оседает пыль и грязь. Перед тем как открыть банку, ее следует протереть. Это касается и маленьких жестяных банок с газировкой.Совет: Если вы купили баночку в магазине или кафе и у вас нет возможности протереть поверхность, лучше попросить стакан и налить напиток в него, а не пить из самой банки.