14 ловких кухонных хитростей, которые будут полезны и новичкам, и профи

Каждая хозяйка наверняка знает и применяет на практике кулинарные хитрости, от которых вкус блюд становится насыщенным и пикантным.

Мы тоже собрали 14 ловких кухонных лайфхаков, которые будут полезны и новичкам, и профи. Домочадцам понравится!

1. Ингредиенты

Добавляйте ингредиенты постепенно.

Если вы только начинаете свое кулинарное плаванье или просто любите эксперименты, вам нужно изучить вкусовые свойства разных ингредиентов. Поэтому, когда добавляете продукт или специи в блюдо, соблюдайте некую последовательность и делайте интервалы. Например, вы налили на сковороду соевый соус, подождите несколько минут, перемешайте, попробуйте. Сконцентрируйтесь на своих ощущениях: что изменилось, какой привкус появился, нравится ли он вам и так далее. Вскоре вы поймете, как работают продукты и приправы и сможете добавлять их смелее.

2. Идеальные кексы

Секрет идеальных кексов.

Есть один очень действенный совет, который позволит всегда готовить идеальные бисквиты и кексы. Он заключается в равных долях всех ингредиентов. Например, для вашей формы нужно 5 яиц, разбейте их в емкость и взвесьте. Исходя из полученного веса, отмеряйте и другие составляющие.

3. Дорогие макароны

Секрет дорогих макарон в ресторане.

Знаете, чем в ресторанах дешевые спагетти отличаются от дорогих? Нет, речь идет вовсе не о сортах. Чаще всего дело в приправах и специях. В дешевых блюдах их используют значительно меньше, из-за чего их вкус не слишком яркий. А вот в дорогие, кладут столько, сколько нужно, а иногда добавляют еще и соус. Так что, если хотите готовить обычную лапшу, как в ресторане, просто добавляйте достаточное количество хороших специй.

4. Чеснок

секрет для любителей чеснока.

Ели вы любите чеснок и хотите чувствовать его в блюде, смело добавляйте его в два раза больше, чем указано в рецепте. По информации, в классических рецептах всегда указывают минимальное количество этого ингредиента, чтобы вкус его ощущался лишь слегка.

5. Алкоголь

Алкоголь для готовки.

Если вы добавляете в сковороду алкоголь, дождитесь и убедитесь, что он полностью испарился перед тем, как добавить другую жидкость. В противном случае, в готовом блюде будет ощущаться отчетливый привкус спирта.

6. Стеклянная разделочная доска

Осторожность при работе со стеклянной досочкой.

Стеклянные разделочные доски хороши тем, что на них не задерживаются запахи мяса и рыбы. Однако использовать данный кухонный девайс нужно с большой осторожностью. Резкие движения острым ножом могут привести к образованию сколов и трещин, в результате чего мелкие осколки могут попасть в пищу. Если не готовы все время осматривать досочку на предмет повреждений, лучше использовать пластиковую или деревянную.

7. Обращение с духовкой

Аккуратность при работе с духовкой.

Когда нужно достать что-то из горячей духовки убедитесь, что прихватки или полотенце, которое вы используете, полностью сухое. Мы, спешим вас предостеречь, любая влага под воздействием высокой температуры превратится в горячий пар и ошпарит вам руки.

8. Альтернативная соль

Лимон вместо соли.

Блюдо кажется пресноватым, несмотря на то, что вы бросили достаточное количество соли? Не спешите досаливать, лучше добавьте немного лимонного сока. Кислота восполнит вкусовой недостаток, блюдо приобретет пикантность и будет гораздо полезнее.

9. Приправы в упаковке

Использование приправ в упаковках.

Если вы не смешиваете приправы заранее, а добавляете их по отдельности прямо из упаковок в готовящееся блюдо, не поленитесь пересыпать их в специальные емкости. В противном случае, в упаковки с приправами все время будет попадать пар и влага, из-за чего содержимое упаковки будет терять вкусовые свойства и слипаться.

10. Рис

Вкуснейший рис.

Вместо обычной воды, используйте бульон для приготовления риса. Тогда вкус каши будет более пикантным и насыщенным. Кстати, бульон для этой цели можно брать любой, главное добавить в него достаточное количество соли и специй.

11. Картошка фри

Идеальная картошка фри.

У вас никогда не получалось приготовить идеальную хрустящую картошку фри, как в кафе? Это потому, что вы не знали одну маленькую хитрость. Чтобы картошка получалась хрустящей, нарежьте ее и немного проварите. После этого добавьте специи и отправляйте во фритюр.

12. Раскаленная сковорода

Раскаленная сковорода под струей воды.

Никогда не ставьте раскаленную сковороду с маслом под струю воды. Брызги горячего масла могут обжечь руки и лицо. Поэтому не стоит торопиться, лучше подождать пока сковорода и ее содержимое немного остынет.

13. Рис

Секрет приготовления идеального риса.

Если хотите, чтобы рис хорошо сварился, но не разварился, готовьте его под крышкой. Если же будете часто заглядывать под нее, получите либо непонятное месиво, либо недоваренный продукт.

14. Курица

Курица с кровью - не хорошо!

Запомните, курица - не говядина, в готовом виде в ней не должно быть никаких следов крови. Мясо птицы должно быть хорошо прожарено изнутри. Если у вас не получается, попробуйте предварительно замариновать куски сырой курицы в кефире.

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