Что делать, если на одежде после стирки остаётся шерсть кота

Не многие хозяйки знают, что губку для мытья посуды можно использовать не только по ее прямому назначению.
Удивительно, но обычная губка для посуды — незаменимая помощница при стирке вещей. Положив новую губку в барабан стиральной машины вы легко сможете решить одну надоевшую проблему.
Если у вас есть домашние животные, чья шерсть постоянно скапливается на одежде, либо вы страдаете от того, что волосы цепляются за ткань, и от них очень тяжело избавиться, просто положите губку в барабан и запустите обычный режим стирки белья. Во время стирки все волосы и шерсть соберутся на губке, и перестирывать или вручную очищать одежду и белье не придется.
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Не многие хозяйки знают, что губку для мытья посуды можно использовать не только по ее прямому назначению.
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