Для чего в Советском Союзе станции метро встраивали в жилые дома

Строительство метрополитена в городах Советского Союза началось еще в первой половине XX века. Первые станции и тоннели появились в Москве. Одной из любопытнейших черт раннего советского метро было интегрирование его станций в жилые дома или любые другие здания. Глядя на подобное, у многих граждан может возникнуть вопрос о том, почему нельзя было просто вынести вход на станцию на пешеходную часть улицы, как это делается в абсолютном большинстве случаев сегодня.
таких станций метро много.
Станции, интегрированные в здания, можно увидеть не только в Москве, но и во многих других советских городах, где строился метрополитен. Есть такие и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, и в Минске. Если же рассматривать данный вопрос непосредственно на примере Москвы, то можно сразу вспомнить такие станции как Охотный ряд – станция метро встроена в здание бывшего особняка XIX века; Проспект мира – станция метро встроена в жилой дом; Курская – станция также встроена в жилой дом. Само собой, список подобных станций можно продолжать еще очень долго.
Вход и спуск занимают много места.
Для того, чтобы понять, зачем станции метро вообще встраивались в дома, необходимо вспомнить о том, как метрополитен в принципе начал появляться в городах Советского Союза. Связано это было со стремительной урбанизацией и появлением транспортной проблемы. В начале 1931 года руководству Москвы стало понятно, что трамвайный парк не справляется с задачей быстрой и бюджетной перевозки населения, а потому было решено создать новое средство передвижения.
Строили метро для решения трамвайной проблемы.
Правда, сначала партийное руководство настаивало на строительстве надземных путей и только спустя год, после досконального изучения вопроса было принято окончательное решение о строительстве именно подземного метров. Правда, была одна серьезная проблема: Москва была большим и старым городом, где еще в царские времена давали о себе знать проблемы с наличием свободного места для строительства.
Был выбран сложнейший путь.
В итоге советские архитекторы решили, что лучшим решением будет умелое интегрирование станций метрополитена в конструкцию имеющихся и будущих жилых и административных зданий. Делалось это главным образом для экономии места на улицах, которое таким образом оставалось не занятым, а значит его можно было и дальше использовать для организации автомобильной проезжей части и пешеходных территорий., что строить выносные станции было бы проще, однако советские инженера решили пойти по пути более практичному, пускай и весьма сложному.
Входы в заданиях делались для сохранения места на улице.
