Как выжившая пассажирка «Титаника» изменила европейскую моду: Забытая модельер Люси Дафф Гордон

Эскизы платьев от Люсиль.

Фотографии моделей Дома Люсиль.

Люсиль предпочитала легкие, хорошо драпирующиеся ткани.

Британские актрисы в нарядах от Люсиль.

Новаторские модели от леди Дафф Гордон.

Фрагмент пеньюара и отделка платья от Люсиль.

Детали отделки платьев.

Лили Элси.

Уличное и чайное платье от Люсиль.

Британская актриса Мэри Янг в платье от Люсиль.

Люси Дафф Гордон пережила крушение всех надежд, семейной жизни и «Титаника». Но именно она опередила модную индустрию почти на полвека, придумав все, что сейчас стало привычным – модные показы, выпуск одним брендом одежды , парфюмерии и аксессуаров, поэтические названия для новых коллекций и даже прототип современного бюстгальтера…Люси Кристина Сазерленд родилась в 1863 году в Лондоне. Росла она в Канаде, юность провела на Нормандских островах. В двадцать один год вышла замуж, а в двадцать семь развелась. Именно тогда о ней впервые заговорили – правда, в несколько скандальном ключе.В те годы бракоразводные процессы были редкостью и воспринимались как нечто недопустимое. Однако Люси не соглашалась молча терпеть алкогольную зависимость и грубое обращение супруга. Процесс длился невыносимо долго и причинял участникам настоящие страдания, но спустя три года после его начала Люси наконец-то была свободна. Свободна, бедна и с ребенком на руках.Так она начала шить на заказ – чтобы выжить. Первой ее клиенткой стала младшая сестра, Элинор, которой суждено было стать известной романисткой и создательницей понятия «it-girl». Элинор посоветовала своим подругам обратиться к Люси за новыми нарядами, те рассказали о ней своим приятельницам… Постепенно дела пошли в гору. Люси арендовала маленькое помещение и открыла собственный магазинчик - Maison Lucile, модный дом «Люсиль».На заре кинематографа профессии художника по костюмам не существовало, и актрисы появлялись в кадре в собственных платьях – какие считали нужными. Неизвестно, кто из звезд стала первой клиенткой Люсиль, но вскоре в ее роскошных нарядах уже щеголяли Мэри Пикфорд и Гэби Дэслис, а графини с баронессами чуть ли не выстраивались в очереди у дверей ее магазинчика.Что же так привлекало женщин, способных позволить себе заказывать наряды у парижских кутюрье, в творениях скромной британской модистки? Люсиль писала в своих мемуарах: «Я никогда не придумывала платье, не учитывая характера женщины. Считаю, что оно должно обязательно доставлять удовольствие своей владелице, стать частью ее индивидуальности!».И в жизни, и в работе она слыла бунтаркой. Люсиль открыла женщинам по обе стороны Атлантики невиданную доселе свободу. Она стремилась делать платья более открытыми, предлагала юбки с разрезами, ненавязчиво демонстрирующие ноги. Дом Люсиль первым начал выпускать женское белье, подходящее к этой новаторской одежде, красивое и удобное. Она призывала отказаться от жестких косточек в корсетах и сконструировала прообраз современного бюстгальтера. А еще решилась на неслыханную смелость – предложила британкам шелковое белье с кружевами, красивое и приятное к телу. До появления Люсиль на модной арене женщины довольствовались фланелью и батистом. Люсиль богато украшала пеньюары и ночные сорочки, и от клиенток не было отбоя – все хотели выглядеть дома не хуже, чем на светском приеме.Люсиль много сотрудничала с театрами. После невероятного успеха «Веселой вдовы» модный дом завалили заказами – все хотели точно такую же шляпку, как у героини оперетты, хотя для широкой публики ранее предприятие шляпок не производило. Для Лили Элси, ведущей театральной актрисы Великобритании, Люсиль создала и сценический, и повседневный гардероб, а также по ее просьбе дала рекомендации по макияжу и укладке. По некоторым источникам, хронлогочески именно Люси Дафф Гордон была первым модельером, демонстрировавшим наряды на живых манекенщицах. Ее показы больше напоминали маленькие спектакли с живой музыкой, цветами и загадочно мерцающими свечами. Гостям рассылались приглашения, раздавались программки , каждому платью присваивалось в высшей степени поэтическое название (например, «Звук вздоха» или «Кровоточащая душа»). А после показа – фуршет, шампанское, беседы… Неудивительно, что в «модную гостиную» Люсиль стремились попасть все светские дамы Лондона.Работы становилось все больше, статус клиенток был все выше, и Люсиль понимала, что ей нужен верный соратник, помощник. Она обратилась к бизнесмену Космо Дафф Гордону с предложением сотрудничества. Он ответил ей предложением руки и сердца. Так Люсиль стала леди Дафф Гордон, а ее модный дом взлетел к вершине славы. К 1918 году Lucile Ltd приносил два миллиона долларов дохода ежегодно. Над созданием нарядов, белья и аксессуаров трудилось около двух тысяч человек. Люси стала первой известной бизнес-леди такого уровня. Мужчины, «игравшие» на том же поле, просто ненавидели ее. Но Люси утверждала, что сопротивление, насмешки, презрение и осуждение со стороны консерваторов только вдохновляют ее двигаться вперед. Магазины Lucile Ltd открывались по всей Европе и Америке, на бродвейской сцене актрисы появлялись в платьях «от Люсиль»… К тому же леди Дафф Гордон прославилась и как журналистка. Она вела модные колонки в журналах «Harper’s Bazaar» и «Good Housekeeping».В 1912 году Люси с мужем отправилась в Нью-Йорк, чтобы открыть там филиалы Lucile Ltd. Плыли они на злополучном «Титанике»... И оказались на печально известной «шлюпке миллионеров» - вместо сорока человек на борту было всего двенадцать, потому что один из спасшихся угрожал отстреливаться от нежеланных «соседей». История чудесного спасения стоила супругам Дафф Гордон и денег, и нервов – за ней последовали многочисленные суды, обвинения и урон репутации. Однако именно американские филиалы позволили компании пережить и эти потрясения, и Первую мировую, после которой десятки модных домов остались банкротами.Как ни печально, в 20-х годах и модный дом Люсиль уже не смог удержаться на плаву. Последним в середине 30-х закрылся филиал в Париже – почти тогда же, когда не стало и самой леди Дафф Гордон. Даже в своем умирании Дом Люсиль остался победителем, пережив многих своих конкурентов. А любовь к моде в семье модистки-революционерки не утихла. Правнучка Люсиль создала свой бренд нижнего белья – и назвала в ее честь.