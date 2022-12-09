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Как выжившая пассажирка «Титаника» изменила европейскую моду: Забытая модельер Люси Дафф Гордон


Как выжившая пассажирка «Титаника» изменила европейскую моду: Забытая модельер Люси Дафф Гордон

Люси Дафф Гордон пережила крушение всех надежд, семейной жизни и «Титаника». Но именно она опередила модную индустрию почти на полвека, придумав все, что сейчас стало привычным – модные показы, выпуск одним брендом одежды, парфюмерии и аксессуаров, поэтические названия для новых коллекций и даже прототип современного бюстгальтера…

Эскизы платьев от Люсиль.

Эскизы платьев от Люсиль.

 

Люси Кристина Сазерленд родилась в 1863 году в Лондоне. Росла она в Канаде, юность провела на Нормандских островах. В двадцать один год вышла замуж, а в двадцать семь развелась. Именно тогда о ней впервые заговорили – правда, в несколько скандальном ключе.
В те годы бракоразводные процессы были редкостью и воспринимались как нечто недопустимое. Однако Люси не соглашалась молча терпеть алкогольную зависимость и грубое обращение супруга. Процесс длился невыносимо долго и причинял участникам настоящие страдания, но спустя три года после его начала Люси наконец-то была свободна. Свободна, бедна и с ребенком на руках.
Фотографии моделей Дома Люсиль.

Фотографии моделей Дома Люсиль.

 

Так она начала шить на заказ – чтобы выжить. Первой ее клиенткой стала младшая сестра, Элинор, которой суждено было стать известной романисткой и создательницей понятия «it-girl». Элинор посоветовала своим подругам обратиться к Люси за новыми нарядами, те рассказали о ней своим приятельницам… Постепенно дела пошли в гору. Люси арендовала маленькое помещение и открыла собственный магазинчик - Maison Lucile, модный дом «Люсиль».
Люсиль предпочитала легкие, хорошо драпирующиеся ткани.

Люсиль предпочитала легкие, хорошо драпирующиеся ткани.

 

На заре кинематографа профессии художника по костюмам не существовало, и актрисы появлялись в кадре в собственных платьях – какие считали нужными. Неизвестно, кто из звезд стала первой клиенткой Люсиль, но вскоре в ее роскошных нарядах уже щеголяли Мэри Пикфорд и Гэби Дэслис, а графини с баронессами чуть ли не выстраивались в очереди у дверей ее магазинчика.
Британские актрисы в нарядах от Люсиль.

Британские актрисы в нарядах от Люсиль.

 

Что же так привлекало женщин, способных позволить себе заказывать наряды у парижских кутюрье, в творениях скромной британской модистки? Люсиль писала в своих мемуарах: «Я никогда не придумывала платье, не учитывая характера женщины. Считаю, что оно должно обязательно доставлять удовольствие своей владелице, стать частью ее индивидуальности!».
Новаторские модели от леди Дафф Гордон.

Новаторские модели от леди Дафф Гордон.

 

И в жизни, и в работе она слыла бунтаркой. Люсиль открыла женщинам по обе стороны Атлантики невиданную доселе свободу. Она стремилась делать платья более открытыми, предлагала юбки с разрезами, ненавязчиво демонстрирующие ноги. Дом Люсиль первым начал выпускать женское белье, подходящее к этой новаторской одежде, красивое и удобное. Она призывала отказаться от жестких косточек в корсетах и сконструировала прообраз современного бюстгальтера. А еще решилась на неслыханную смелость – предложила британкам шелковое белье с кружевами, красивое и приятное к телу. До появления Люсиль на модной арене женщины довольствовались фланелью и батистом. Люсиль богато украшала пеньюары и ночные сорочки, и от клиенток не было отбоя – все хотели выглядеть дома не хуже, чем на светском приеме.
Фрагмент пеньюара и отделка платья от Люсиль.

Фрагмент пеньюара и отделка платья от Люсиль.

 
Детали отделки платьев.

Детали отделки платьев.

 

Люсиль много сотрудничала с театрами. После невероятного успеха «Веселой вдовы» модный дом завалили заказами – все хотели точно такую же шляпку, как у героини оперетты, хотя для широкой публики ранее предприятие шляпок не производило. Для Лили Элси, ведущей театральной актрисы Великобритании, Люсиль создала и сценический, и повседневный гардероб, а также по ее просьбе дала рекомендации по макияжу и укладке.Лили Элси.
Лили Элси.

 

По некоторым источникам, хронлогочески именно Люси Дафф Гордон была первым модельером, демонстрировавшим наряды на живых манекенщицах. Ее показы больше напоминали маленькие спектакли с живой музыкой, цветами и загадочно мерцающими свечами. Гостям рассылались приглашения, раздавались программки, каждому платью присваивалось в высшей степени поэтическое название (например, «Звук вздоха» или «Кровоточащая душа»). А после показа – фуршет, шампанское, беседы… Неудивительно, что в «модную гостиную» Люсиль стремились попасть все светские дамы Лондона.
Уличное и чайное платье от Люсиль.

Уличное и чайное платье от Люсиль.

 

Работы становилось все больше, статус клиенток был все выше, и Люсиль понимала, что ей нужен верный соратник, помощник. Она обратилась к бизнесмену Космо Дафф Гордону с предложением сотрудничества. Он ответил ей предложением руки и сердца. Так Люсиль стала леди Дафф Гордон, а ее модный дом взлетел к вершине славы. К 1918 году Lucile Ltd приносил два миллиона долларов дохода ежегодно. Над созданием нарядов, белья и аксессуаров трудилось около двух тысяч человек. Люси стала первой известной бизнес-леди такого уровня. Мужчины, «игравшие» на том же поле, просто ненавидели ее. Но Люси утверждала, что сопротивление, насмешки, презрение и осуждение со стороны консерваторов только вдохновляют ее двигаться вперед. Магазины Lucile Ltd открывались по всей Европе и Америке, на бродвейской сцене актрисы появлялись в платьях «от Люсиль»… К тому же леди Дафф Гордон прославилась и как журналистка. Она вела модные колонки в журналах «Harper’s Bazaar» и «Good Housekeeping».
Британская актриса Мэри Янг в платье от Люсиль.

Британская актриса Мэри Янг в платье от Люсиль.

 

В 1912 году Люси с мужем отправилась в Нью-Йорк, чтобы открыть там филиалы Lucile Ltd. Плыли они на злополучном «Титанике»... И оказались на печально известной «шлюпке миллионеров» - вместо сорока человек на борту было всего двенадцать, потому что один из спасшихся угрожал отстреливаться от нежеланных «соседей». История чудесного спасения стоила супругам Дафф Гордон и денег, и нервов – за ней последовали многочисленные суды, обвинения и урон репутации. Однако именно американские филиалы позволили компании пережить и эти потрясения, и Первую мировую, после которой десятки модных домов остались банкротами.
Как ни печально, в 20-х годах и модный дом Люсиль уже не смог удержаться на плаву. Последним в середине 30-х закрылся филиал в Париже – почти тогда же, когда не стало и самой леди Дафф Гордон. Даже в своем умирании Дом Люсиль остался победителем, пережив многих своих конкурентов. А любовь к моде в семье модистки-революционерки не утихла. Правнучка Люсиль создала свой бренд нижнего белья – и назвала в ее честь.

Текст: Софья Егорова.

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Как выжившая пассажирка «Титаника» изменила европейскую моду: Забытая модельер Люси Дафф Гордон

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Как выжившая пассажирка «Титаника» изменила европейскую моду: Забытая модельер Люси Дафф ГордонПодписаться на мой Instagram
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