15 актеров и реальные люди, которых они сыграли

С нами не соскучишься!

Как известно, среди главных источников вдохновения для кинопроизводителей числятся не только шедевры литературы и более ранние работы их коллег по цеху. В основу огромного пласта сценариев легли исторические события, случаи из реальной жизни и биографии известных или просто интересных людей.



В последнее время особенно популярным стал такой жанр кино как байопик.







1. Актриса Мария Аронова в роли первой женщины-офицера Марии Бочкаревой в фильме “Батальонъ”. Командир женского “батальона смерти” Мария Бочкарева.







1. Актриса Мария Аронова в роли первой женщины-офицера Марии Бочкаревой в фильме “Батальонъ”. Командир женского “батальона смерти” Мария Бочкарева.









2. Михаил Пореченков в роли борца Ивана Поддубного в фильме “







2. Михаил Пореченков в роли борца Ивана Поддубного в фильме “ Поддубный ”. Борец Иван Поддубный.









3. Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме “Чапаев”. Начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны Василий Иванович Чапаев.







3. Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме “Чапаев”. Начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны Василий Иванович Чапаев.









4. Данила Козловский в роли Валерия Харламова в фильме “Легенда №17″. Хоккеист Валерий Харламов.







4. Данила Козловский в роли Валерия Харламова в фильме “Легенда №17″. Хоккеист Валерий Харламов.









5. Юрий Яковлев в роли Ивана Грозного в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”. Иван Грозный на картине XVIII века.







5. Юрий Яковлев в роли Ивана Грозного в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”. Иван Грозный на картине XVIII века.









6. Владимир Машков в роли Николая II в фильме “Распутин”. Император Николай II.







6. Владимир Машков в роли Николая II в фильме “Распутин”. Император Николай II.









7. Георгий Вицин в роли Николая Васильевича Гоголя в фильме “Композитор Глинка”. Русский прозаик, драматург, поэт Николай Васильевич Гоголь.







7. Георгий Вицин в роли Николая Васильевича Гоголя в фильме “Композитор Глинка”. Русский прозаик, драматург, поэт Николай Васильевич Гоголь.









8. Эдди Редмэйн в роли Стивена Хокинга в фильме “Вселенная Стивена Хокинга”. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг.







8. Эдди Редмэйн в роли Стивена Хокинга в фильме “Вселенная Стивена Хокинга”. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг.









9. Бенедикт Камбербэтч в роли Алана Тьюринга в фильме “Игра в имитацию”. Английский математик, логик, криптограф Алан Тьюринг.







9. Бенедикт Камбербэтч в роли Алана Тьюринга в фильме “Игра в имитацию”. Английский математик, логик, криптограф Алан Тьюринг.









10. Уилл Смит в роли Мохаммеда Али в фильме “Али”. Боксер Мохаммед Али.







10. Уилл Смит в роли Мохаммеда Али в фильме “Али”. Боксер Мохаммед Али.









11. Леонардо ДиКаприо в роли Говарда Хьюза в фильме “Авиатор”. Американский предприниматель, инженер, пионер авиации Говард Хьюз.







11. Леонардо ДиКаприо в роли Говарда Хьюза в фильме “Авиатор”. Американский предприниматель, инженер, пионер авиации Говард Хьюз.









12. Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера в фильме “Список Шиндлера”. Судетский немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста Оскар Шиндлер.







12. Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера в фильме “Список Шиндлера”. Судетский немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста Оскар Шиндлер.









13. Рассел Кроу в роли Джона Форбса Нэша-младшего в фильме “Игры разума”. Математик Джон Форбс Нэш-младший.







13. Рассел Кроу в роли Джона Форбса Нэша-младшего в фильме “Игры разума”. Математик Джон Форбс Нэш-младший.









14. Робин Уильямс в роли Теодора Рузвельта в фильме “Ночь в музее”. 26-й президент США Теодор Рузвельт.







14. Робин Уильямс в роли Теодора Рузвельта в фильме “Ночь в музее”. 26-й президент США Теодор Рузвельт.









15. Эштон Кутчер в роли Стива Джобса в фильме “Джобс: Империя соблазна”. Основатель корпорации Apple Стив Джобс.







15. Эштон Кутчер в роли Стива Джобса в фильме “Джобс: Империя соблазна”. Основатель корпорации Apple Стив Джобс.

