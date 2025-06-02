15 актеров и реальные люди, которых они сыграли

Как известно, среди главных источников вдохновения для кинопроизводителей числятся не только шедевры литературы и более ранние работы их коллег по цеху. В основу огромного пласта сценариев легли исторические события, случаи из реальной жизни и биографии известных или просто интересных людей.
В последнее время особенно популярным стал такой жанр кино как байопик.
Не отстает и отечественный кинематограф. Одной из самых нашумевших картин последних лет стала “Легенда N 17″, в которой икону отечественного хоккея Валерия Харламова сыграл Данила Козловский. В этом году на экраны вышел “Батальонъ”, главным действующим лицом которого стала одна из первых русских женщин-офицеров Мария Бочкарева, а исполнила эту роль Мария Аронова.
Если некоторых персонажей, получивших киновоплощение, знает в лицо практически каждый, то другие по большей части известны своим появлением на экранах, а значит, ассоциируются с актерами-исполнителями.
1. Актриса Мария Аронова в роли первой женщины-офицера Марии Бочкаревой в фильме “Батальонъ”. Командир женского “батальона смерти” Мария Бочкарева.
2. Михаил Пореченков в роли борца Ивана Поддубного в фильме “Поддубный”. Борец Иван Поддубный.
3. Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме “Чапаев”. Начдив Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войны Василий Иванович Чапаев.
5. Юрий Яковлев в роли Ивана Грозного в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”. Иван Грозный на картине XVIII века.
7. Георгий Вицин в роли Николая Васильевича Гоголя в фильме “Композитор Глинка”. Русский прозаик, драматург, поэт Николай Васильевич Гоголь.
8. Эдди Редмэйн в роли Стивена Хокинга в фильме “Вселенная Стивена Хокинга”. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг.
9. Бенедикт Камбербэтч в роли Алана Тьюринга в фильме “Игра в имитацию”. Английский математик, логик, криптограф Алан Тьюринг.
11. Леонардо ДиКаприо в роли Говарда Хьюза в фильме “Авиатор”. Американский предприниматель, инженер, пионер авиации Говард Хьюз.
12. Лиам Нисон в роли Оскара Шиндлера в фильме “Список Шиндлера”. Судетский немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста Оскар Шиндлер.
13. Рассел Кроу в роли Джона Форбса Нэша-младшего в фильме “Игры разума”. Математик Джон Форбс Нэш-младший.
14. Робин Уильямс в роли Теодора Рузвельта в фильме “Ночь в музее”. 26-й президент США Теодор Рузвельт.
15. Эштон Кутчер в роли Стива Джобса в фильме “Джобс: Империя соблазна”. Основатель корпорации Apple Стив Джобс.
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