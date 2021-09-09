10 самых необычных тематических парков в мире

Тематические парки Диснейленд хоть и самые известные, но уже не самые интересные. Во всем мире создаются парки развлечений, навеянные чем угодно, начиная от ювелирных изделий и заканчивая туалетным юмором о портящих воздух животных.









Санрё Пуроленд и Хармони-ленд (Токио, Япония)

2. Бон Бон Ленд (Холмегаард, Дания)

3. Вундерланд (Калькар, Германия)

4. Терра Санта (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Парк развлечений Суои Тьен (Хошимин, Вьетнам)

Уорлд Джойленд (Гуанчжоу, Китай)

Кристальный мир (Ваттенс, Австрия)

8. Королевство маленьких людей (Куньмин, Китай)

Республика детей (Ла-Плата, Аргентина)

Феррари Уорлд (Абу Даби, ОАЭ)