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10 самых необычных тематических парков в мире

Тематические парки Диснейленд хоть и самые известные, но уже не самые интересные. Во всем мире создаются парки развлечений, навеянные чем угодно, начиная от ювелирных изделий и заканчивая туалетным юмором о портящих воздух животных.

10 самых необычных тематических парков в мире

Санрё Пуроленд и Хармони-ленд (Токио, Япония)


10 самых необычных тематических парков в мире

Эта пара японских тематических парков посвящена маленькой белой кошечке Hello Kitty. Пуроленд предлагает развлечения в закрытом помещении, в то время как в Хармони-ленд все на открытом воздухе. Костюмированные танцы, театральные представления, аттракционы, рестораны и сувениры – здесь можно приятно провести целый день.

10 самых необычных тематических парков в мире

Выступление Hello Kitty.

10 самых необычных тематических парков в мире

Хорошенькие зверушки приносят море удовольствия детям и даже взрослым.

2. Бон Бон Ленд (Холмегаард, Дания)


10 самых необычных тематических парков в мире

Тематический парк Бон Бон Ленд в Дании наполнен необычными аттракционами и статуями, такими как злобная крыса, похотливая корова и пукающая собака. И детям они нравятся! Возможно потому, что они привыкли лакомиться шоколадками и конфетами местной кондитерской фабрики, сделанными в виде фигурок животных в необычных позах и ситуациях.

10 самых необычных тематических парков в мире

Этой крысе явно нехорошо.

10 самых необычных тематических парков в мире

Этого забавного щенка зовут Пердунишка.

3. Вундерланд (Калькар, Германия)


10 самых необычных тематических парков в мире

Гигантская башня в центре этого тематического парка не зря выглядит как охладительная башня атомной станции – это она и есть.
Парк был построен на месте старой АЭС в 1990-е годы. В центре башни находится карусель, а наружная сторона стены оборудована для скалолазания.

10 самых необычных тематических парков в мире

Карусель внутри башни.

10 самых необычных тематических парков в мире

Удачная реконструкция промобъекта в парк развлечений.

4. Терра Санта (Буэнос-Айрес, Аргентина)


10 самых необычных тематических парков в мире

Всего несколько религиозных тематических парков есть во всем мире, но самый правдоподобный – Терра Санта (Tierra Santa) в Аргентине. Он наполнен мускулистыми библейскими персонажами в обстановке Ближнего Востока. 12-метровый механический Иисус «воскресая», поднимается над Голгофой каждый час.

10 самых необычных тематических парков в мире

Частичка Ближнего Востока в Южной Америке.

10 самых необычных тематических парков в мире

Статуя Иисуса над местной Голгофой.

Парк развлечений Суои Тьен (Хошимин, Вьетнам)


10 самых необычных тематических парков в мире

В парке Суои Тьен (Suối Tiên) кроме аттракционов, каруселей, зоопарка, крокодиловой фермы, кинотеатра, аквапарка, еще множество религиозных сооружений и скульптур. Здесь рядом соседствуют фигуры императоров, драконов, персонажей из буддизма.

10 самых необычных тематических парков в мире

Дракон – символ и покровитель вьетнамского народа.

10 самых необычных тематических парков в мире

Драконов здесь много, и все они разные.

10 самых необычных тематических парков в мире

Более 1500 рептилий живет на крокодиловой ферме.

Уорлд Джойленд (Гуанчжоу, Китай)


10 самых необычных тематических парков в мире

Кто хотел посетить оркские деревни Азерота из World Of Warcraft, или принять участие в боях с инопланетянами среди звезд, как в Starcraft? Статуи и обстановка китайского парка Уорлд Джойленд (World Joyland) обеспечивает собственную необычную версию тех событий известных компьютерных игр.

10 самых необычных тематических парков в мире

Поездка в пасть к дракону.

10 самых необычных тематических парков в мире

Строения из иных, компьютерных миров.

Кристальный мир (Ваттенс, Австрия)


10 самых необычных тематических парков в мире

Кристаллы Swarovski теперь используют не только для люстр и ювелирных изделий. Официальный тематический парк Swarovski сделан для сюрреалистического семейного отдыха. Первоначально он был открыт в качестве музея в 1995 году. Позже его расширили, создав огромный лабиринт и забавную башню с детской площадкой.

10 самых необычных тематических парков в мире

Игра яркого света и формы.

10 самых необычных тематических парков в мире

Это не только парк, но и современный арт-проект.

8. Королевство маленьких людей (Куньмин, Китай)


10 самых необычных тематических парков в мире

В Королевств маленьких людей работают исключительно карлики. Они здесь постоянно живут работают, показывая спектакли два раза в день. Это единственное место на Земле, где обычные люди могут почувствовать себя великанами, прогуливаясь среди низкоросликов в поселке их домов-грибочков.

10 самых необычных тематических парков в мире

Костюмированные жители Королевства.

Республика детей (Ла-Плата, Аргентина)


10 самых необычных тематических парков в мире

Этот тематический парк представляет собой город, где все построено по размеру 10-летних детей. К их полному распоряжению венецианский банк, индийский дворец культуры, средневековая церковь, пожарная часть – всего 32 здания с узнаваемой архитектурой со всего мира. Здесь правят дети, а взрослые будут чувствовать себя гигантами.

10 самых необычных тематических парков в мире

Сказочный замок для маленькой принцессы.

10 самых необычных тематических парков в мире

Средневековые улочки с готическими крышами.

Феррари Уорлд (Абу Даби, ОАЭ)


10 самых необычных тематических парков в мире

Это роскошное место для всех, кому нравятся итальянские автомобили Ferrari. Этот парк размещен внутри колоссального красного комплекса, который выглядит, как будто из космоса. В Феррари Уорлд (Ferrari World) есть все о модных автомобилях и скорости. Здесь находится Formula Rossa – самый быстрые в мире американские горки. Катапульта за 5 секунд разгоняет пассажиров до скорости 240 км/ч.

10 самых необычных тематических парков в мире

Покататься на Ferrari будет интересно любому мальчугану.

10 самых необычных тематических парков в мире

Galleria Ferrari – самая большая коллекция Ferrari за пределами Италии.

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