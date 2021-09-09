10 самых необычных тематических парков в мире

Тематические парки Диснейленд хоть и самые известные, но уже не самые интересные. Во всем мире создаются парки развлечений, навеянные чем угодно, начиная от ювелирных изделий и заканчивая туалетным юмором о портящих воздух животных.
Санрё Пуроленд и Хармони-ленд (Токио, Япония)
Эта пара японских тематических парков посвящена маленькой белой кошечке Hello Kitty. Пуроленд предлагает развлечения в закрытом помещении, в то время как в Хармони-ленд все на открытом воздухе. Костюмированные танцы, театральные представления, аттракционы, рестораны и сувениры – здесь можно приятно провести целый день.
Выступление Hello Kitty.
Хорошенькие зверушки приносят море удовольствия детям и даже взрослым.
2. Бон Бон Ленд (Холмегаард, Дания)
Тематический парк Бон Бон Ленд в Дании наполнен необычными аттракционами и статуями, такими как злобная крыса, похотливая корова и пукающая собака. И детям они нравятся! Возможно потому, что они привыкли лакомиться шоколадками и конфетами местной кондитерской фабрики, сделанными в виде фигурок животных в необычных позах и ситуациях.
Этой крысе явно нехорошо.
Этого забавного щенка зовут Пердунишка.
3. Вундерланд (Калькар, Германия)
Гигантская башня в центре этого тематического парка не зря выглядит как охладительная башня атомной станции – это она и есть. Парк был построен на месте старой АЭС в 1990-е годы. В центре башни находится карусель, а наружная сторона стены оборудована для скалолазания.
Карусель внутри башни.
Удачная реконструкция промобъекта в парк развлечений.
4. Терра Санта (Буэнос-Айрес, Аргентина)
Всего несколько религиозных тематических парков есть во всем мире, но самый правдоподобный – Терра Санта (Tierra Santa) в Аргентине. Он наполнен мускулистыми библейскими персонажами в обстановке Ближнего Востока. 12-метровый механический Иисус «воскресая», поднимается над Голгофой каждый час.
Частичка Ближнего Востока в Южной Америке.
Статуя Иисуса над местной Голгофой.
Парк развлечений Суои Тьен (Хошимин, Вьетнам)
В парке Суои Тьен (Suối Tiên) кроме аттракционов, каруселей, зоопарка, крокодиловой фермы, кинотеатра, аквапарка, еще множество религиозных сооружений и скульптур. Здесь рядом соседствуют фигуры императоров, драконов, персонажей из буддизма.
Дракон – символ и покровитель вьетнамского народа.
Драконов здесь много, и все они разные.
Более 1500 рептилий живет на крокодиловой ферме.
Уорлд Джойленд (Гуанчжоу, Китай)
Кто хотел посетить оркские деревни Азерота из World Of Warcraft, или принять участие в боях с инопланетянами среди звезд, как в Starcraft? Статуи и обстановка китайского парка Уорлд Джойленд (World Joyland) обеспечивает собственную необычную версию тех событий известных компьютерных игр.
Поездка в пасть к дракону.
Строения из иных, компьютерных миров.
Кристальный мир (Ваттенс, Австрия)
Кристаллы Swarovski теперь используют не только для люстр и ювелирных изделий. Официальный тематический парк Swarovski сделан для сюрреалистического семейного отдыха. Первоначально он был открыт в качестве музея в 1995 году. Позже его расширили, создав огромный лабиринт и забавную башню с детской площадкой.
Игра яркого света и формы.
Это не только парк, но и современный арт-проект.
8. Королевство маленьких людей (Куньмин, Китай)
В Королевств маленьких людей работают исключительно карлики. Они здесь постоянно живут работают, показывая спектакли два раза в день. Это единственное место на Земле, где обычные люди могут почувствовать себя великанами, прогуливаясь среди низкоросликов в поселке их домов-грибочков.
Костюмированные жители Королевства.
Республика детей (Ла-Плата, Аргентина)
Этот тематический парк представляет собой город, где все построено по размеру 10-летних детей. К их полному распоряжению венецианский банк, индийский дворец культуры, средневековая церковь, пожарная часть – всего 32 здания с узнаваемой архитектурой со всего мира. Здесь правят дети, а взрослые будут чувствовать себя гигантами.
Сказочный замок для маленькой принцессы.
Средневековые улочки с готическими крышами.
Феррари Уорлд (Абу Даби, ОАЭ)
Это роскошное место для всех, кому нравятся итальянские автомобили Ferrari. Этот парк размещен внутри колоссального красного комплекса, который выглядит, как будто из космоса. В Феррари Уорлд (Ferrari World) есть все о модных автомобилях и скорости. Здесь находится Formula Rossa – самый быстрые в мире американские горки. Катапульта за 5 секунд разгоняет пассажиров до скорости 240 км/ч.
Покататься на Ferrari будет интересно любому мальчугану.
Galleria Ferrari – самая большая коллекция Ferrari за пределами Италии.
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