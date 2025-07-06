Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей

Знаете, чем отличается Mercedes-Benz S-Class от 412-го «Москвича»? S-Class нельзя завести «кривым стартером». Ведь такой системой перестали комплектовать машины еще в конце 70-х. Помимо «системы ручного пуска двигателя» в машинах прошлого была целая куча различных вещей, которые с развитием автомобилестроения стали просто не нужны., а это значит, что многое, к чему мы привыкли в современных машинах, вскоре тоже исчезнет. Что же это будет? Давайте разбираться!
1. Боковые зеркала заднего вида
Казалось бы, зачем что-то мудрить с зеркалами заднего вида. Они ведь как молоток – просты и дешевы, при этом отлично выполняют свою функцию. Судя по всему, с этим готовы поспорить инженеры Lexus, ведь в 2018 году они выкатили новый Lexus ES. Он стал первым в мире серийным автомобилем с камерами вместо зеркал заднего вида. Стало это возможным в том числе благодаря тому, что в Японии с июня 2016 года разрешено движение таких машин по дорогам общего пользования. В другие страны ES поедет с обычными зеркалами. По заверению инженеров, такая система обеспечивает лучшую картинку, чем обычные зеркала, особенно в условиях плохой видимости – под дождем и в темное время суток. Камеры обеспечивают более широкий угол обзора и практически не имеют мертвых зон. А благодаря небольшой площади камер применение такой системы означает улучшение аэродинамики, а значит меньший расход (несущественно) и уменьшение шума от ветра на большой скорости (существенно). Впечатляющий список достоинств у камер перед зеркалами, а недостаток, пожалуй, только один – это их цена.
2. Механические стеклоподъёмники
Ну с ними и так все понятно – их уже сегодня редко встретишь. Но все же, ждем полного их исчезновения.
3. Автомагнитола
Ох уж эта романтика старых дней. Ты, твои новые «Жигули» и бесконечные возможности по их доработке. И куда же без «магнитолы». Если в собственной машине, ты можешь включить любимую музыку – ты хозяин своей жизни. Но, друзья, забываем об этом. Новые автомобили в какой степени начинают все больше походить на смартфоны на колесах - из них даже позвонить можно. Ну что ж, такое нынче время. И для автомагнитолы в традиционном понимании этого слова в этом времени места нет.
4. Ключи
В начале этой подборки мы вспомнили про «кривой стартер». Каким же было прорывом в автомобилестроении изобретение электрического стартера, который приводится в действие при помощи ключа. Это просто, это удобно. Надо ли что-большее? Надо, не надо – не важно, главное, чтобы было за что взять деньги и чем похвастаться в рекламе. Современные машины могут в приближающемся человеке распознать хозяина машины, открыть дверь без ключа и завести двигатель с кнопки. Это, безусловно, круто, обидно только то, что многие автопроизводители поставили во главу угла не автомобиль, как инженерный продукт, а то насколько этот продукт соответствует законам рынка. Ну да ладно, хватит ворчать. Давайте лучше вспомним, на каком автомобиле впервые появился электрический стартер. Случилось это в 1912 на автомобиле Cadillac Model Thirty. А изобрел стартер рядовой сотрудник компании Delco Products, а в будущем вице-президент General Motors - Чарльз Кеттеринг.
5. Механические кнопки, селекторы и шайбы
В век цифровых технологий – эти самые технологии занимают все больше места в нашей жизни. Так, уже сегодня в автомобилях Tesla нет ни одной хард-кнопки. Они заменены огромным «телевизором» на торпедо. Да и у других производителей наблюдается тенденция перехода к сенсорным панелям. Выходит, что в идеальном автомобиле будущего должен быть только один дисплей, который управляет всеми системами автомобиля. Может это не очень удобно, зато стильно... и дешево. Будущее, которое мы заслужили.
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