Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей

Знаете, чем отличается Mercedes-Benz S-Class от 412-го «Москвича»? S-Class нельзя завести «кривым стартером». Ведь такой системой перестали комплектовать машины еще в конце 70-х. Помимо «системы ручного пуска двигателя» в машинах прошлого была целая куча различных вещей, которые с развитием автомобилестроения стали просто не нужны.

1. Боковые зеркала заднего вида

2. Механические стеклоподъёмники

3. Автомагнитола

4. Ключи

5. Механические кнопки, селекторы и шайбы