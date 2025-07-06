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Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей

Знаете, чем отличается Mercedes-Benz S-Class от 412-го «Москвича»? S-Class нельзя завести «кривым стартером». Ведь такой системой перестали комплектовать машины еще в конце 70-х. Помимо «системы ручного пуска двигателя» в машинах прошлого была целая куча различных вещей, которые с развитием автомобилестроения стали просто не нужны.

Но ведь прогресс не стоит на месте, а это значит, что многое, к чему мы привыкли в современных машинах, вскоре тоже исчезнет. Что же это будет? Давайте разбираться! Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей

1. Боковые зеркала заднего вида


Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей Казалось бы, зачем что-то мудрить с зеркалами заднего вида. Они ведь как молоток – просты и дешевы, при этом отлично выполняют свою функцию. Судя по всему, с этим готовы поспорить инженеры Lexus, ведь в 2018 году они выкатили новый Lexus ES. Он стал первым в мире серийным автомобилем с камерами вместо зеркал заднего вида. Стало это возможным в том числе благодаря тому, что в Японии с июня 2016 года разрешено движение таких машин по дорогам общего пользования. В другие страны ES поедет с обычными зеркалами. По заверению инженеров, такая система обеспечивает лучшую картинку, чем обычные зеркала, особенно в условиях плохой видимости – под дождем и в темное время суток. Камеры обеспечивают более широкий угол обзора и практически не имеют мертвых зон. А благодаря небольшой площади камер применение такой системы означает улучшение аэродинамики, а значит меньший расход (несущественно) и уменьшение шума от ветра на большой скорости (существенно). Впечатляющий список достоинств у камер перед зеркалами, а недостаток, пожалуй, только один – это их цена.
Она, конечно, будет становится все ниже с каждым годом, однако вряд ли когда-нибудь камеры станут дешевле куска пластмассы и небольшого зеркальца в нем. Но, кажется, автопроизводители свой выбор сделали, и повсеместное появление таких систем в недалеком будущем выглядит вполне реальным.

2. Механические стеклоподъёмники


Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей Ну с ними и так все понятно – их уже сегодня редко встретишь. Но все же, ждем полного их исчезновения.

3. Автомагнитола


Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей Ох уж эта романтика старых дней. Ты, твои новые «Жигули» и бесконечные возможности по их доработке. И куда же без «магнитолы». Если в собственной машине, ты можешь включить любимую музыку – ты хозяин своей жизни. Но, друзья, забываем об этом. Новые автомобили в какой степени начинают все больше походить на смартфоны на колесах - из них даже позвонить можно. Ну что ж, такое нынче время. И для автомагнитолы в традиционном понимании этого слова в этом времени места нет.

4. Ключи


Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей В начале этой подборки мы вспомнили про «кривой стартер». Каким же было прорывом в автомобилестроении изобретение электрического стартера, который приводится в действие при помощи ключа. Это просто, это удобно. Надо ли что-большее? Надо, не надо – не важно, главное, чтобы было за что взять деньги и чем похвастаться в рекламе. Современные машины могут в приближающемся человеке распознать хозяина машины, открыть дверь без ключа и завести двигатель с кнопки. Это, безусловно, круто, обидно только то, что многие автопроизводители поставили во главу угла не автомобиль, как инженерный продукт, а то насколько этот продукт соответствует законам рынка. Ну да ладно, хватит ворчать. Давайте лучше вспомним, на каком автомобиле впервые появился электрический стартер. Случилось это в 1912 на автомобиле Cadillac Model Thirty. А изобрел стартер рядовой сотрудник компании Delco Products, а в будущем вице-президент General Motors - Чарльз Кеттеринг. Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей

5. Механические кнопки, селекторы и шайбы


Вещи, которые могут исчезнуть из автомобилей В век цифровых технологий – эти самые технологии занимают все больше места в нашей жизни. Так, уже сегодня в автомобилях Tesla нет ни одной хард-кнопки. Они заменены огромным «телевизором» на торпедо. Да и у других производителей наблюдается тенденция перехода к сенсорным панелям. Выходит, что в идеальном автомобиле будущего должен быть только один дисплей, который управляет всеми системами автомобиля. Может это не очень удобно, зато стильно... и дешево. Будущее, которое мы заслужили.

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delco products, компания
Lexus ES
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