Подборка блестящих трюков, поднявших рекламу на новый уровень!

Потребительский рынок наводнен множеством компаний, выпускающих одну и ту же продукцию, и для того, чтобы выжить, им нужно вертеться. Реклама, как известно, двигатель торговли, но ее тоже нужно развивать постоянно, придумывая все новые и новые ходы для привлечения покупателей.







Предлагаем посмотреть на подборку интересных и неожиданных рекламных кампаний мировых брендов.



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Лепить печенье из пластилина на натуральной основе Play-Doh даже интереснее, чем есть настоящее печенье







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