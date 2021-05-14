Петля Мухиной: Трагическая страница истории советской гимнастики

Она была удивительно талантливой и стойкой. Елена Мухина была абсолютной чемпионкой СССР и мира по спортивной гимнастике, показывала невероятно сложную программу, некоторые элементы которой сегодня запрещены на соревнованиях из-за их опасности. Гимнастка мечтала стать олимпийской чемпионкой, но полученная на тренировке травма навсегда лишила её такой возможности. Но даже будучи прикованной к постели, Елена Мухина продолжала бороться за право жить.
Стремление вверх
Елена Мухина. / Фото: www.twimg.com
Будущая гимнастка, появившаяся на свет в 1960 году в Москве, уже в два года осталась без мамы, а отец малышки после смерти супруги создал новую семью, в которой места для дочери не нашлось. К счастью для Лены, у неё была замечательная бабушка Анна Ивановна, вырастившая и воспитавшая внучку.
Елена мечтала о гимнастике с детства. В то время как её сверстницы не пропускали ни одной трансляции с чемпионатов по фигурному катанию, Лена заворожённо смотрела на экран, где хрупкие девушки выполняли сложные гимнастические элементы на брусьях или бревне.
Елена Мухина. / Фото: www.tvc.ru
Когда однажды на одном из уроков появилась Антонина Олежко и пригласила желающих в секцию спортивной гимнастики, Елена Мухина не сомневалась ни секунды. Это была её мечта, которая обрела вполне реальные черты.
Работоспособности маленькой девочки могли бы позавидовать многие спортсмены. Она могла часами тренироваться, не замечая усталости и раз за разом повторяя элемент, доводя его до совершенства. Совсем скоро старания Елены были замечены, и она вышла на новый уровень: стала тренироваться у известнейшего в то время Александра Эглита в «Динамо», затем вместе с ним перешла в «ЦСКА».
Елена Мухина. / Фото: www.flickr.com
Михаил Клименко, которому передал свою воспитанницу Эглит, твёрдо решил сделать из Мухиной чемпионку мира. Как ему удалось разглядеть в скромной девочке стойкость и спортивный азарт, остаётся загадкой.
Трудолюбие и упорство
Елена Мухина и Михаил Клименко. / Фото: www.lenta.ru
Михаил Клименко был требовательным, строгим и даже жёстким тренером. В своём стремлении сделать спортсмена чемпионом он готов был на любые жертвы. Елена должна была во всём слушать тренера, у неё не было права на слёзы, пропуск тренировок или споры. Тренер решил, что Елена Мухина должна показывать самую сложную программу.
Он составил для ученицы невероятную программу, повторить которую вряд ли бы кто-то смог, и разработал жесткий график тренировок.
Елена Мухина. / Фото: www.sputnik-georgia.com
Елена слушалась тренера беспрекословно, раз за разом оттачивая мастерство, превозмогая боль и усталость. Спустя всего полтора года Мухина стала одной из самых сильных гимнасток и претендовала на членство в олимпийской сборной СССР. Но комиссия в тот момент не одобрила кандидатуру гимнастки, обосновав свой отказ нехваткой у спортсменки опыта и стабильности.
Впрочем, ни саму Елену Мухину, ни её тренера отказ не расстроил. Они продолжали упорно готовиться к участию в соревнованиях и были практически уверены в скором успехе. В 1977 году Елена Мухина стала второй в многоборье в СССР, а на европейском чемпионате, проходившем в Праге, смогла завоевать сразу три золотые медали.
Елена Мухина. / Фото: www.sputniknews-uz.com
Тот чемпионат стал знаковым для спортсменки: в Праге она впервые представила на суд зрителей и судей сложнейший элемент программы, «петлю Корбут». Правда, тренер по совету своего брата специально для Елены усовершенствовал и усложнил этот элемент, в результате чего он получил название «петля Мухиной».
Невозможно было не восхищаться спортсменкой, которая легко взмывала и словно парила над брусьями, выполняя сложнейшие перевороты в воздухе. Впоследствии обе петли из-за опасности запретили к исполнению гимнастками.
Взлёты и падения
У неё была сама сложная программа в мире. / Фото: www.vsyako.net
Её путь в спорте не был лёгким, спортсменка на пути к пьедесталу неоднократно получала травмы и работала, стараясь не замечать боль. С 1975 по 1978 год гимнастка перенесла несколько серьёзных травм, однако часто тренировалась, даже находясь на лечении в стационаре. Она приучила себя и своего тренера к тому, что может тренироваться на грани возможностей, не замечая боли и не позволяя себе быть слабой.
В 1978 году Елена Мухина стала абсолютной чемпионкой СССР и мира. Когда звучал гимн СССР на чемпионате мира в Страсбурге, Елена не сдерживала слёз: она гордилась тем, что смогла победить и стала сильнейшей гимнасткой мира.
Елена Мухина в больнице после травмы. / Фото: www.twimg.com
Однако 1979 год принёс спортсменке и её тренеру первые разочарования. Показательные выступления Елены в Англии в 1979 году закончились переломом ноги и невозможностью принять участие в чемпионате мира. Едва оправившись от травмы, гимнастка приступила к тренировкам. Она занималась, не зная усталости, превозмогая боль. И лишь изредка жаловалась коллегам по команде на невероятную слабость. Спортсмены часто замечали, что Елена тайком утирает слёзы.
Право жить
Елена Мухина. / Фото: www.pinimg.com
На сборах в Минске в 1980 году Елена снова работала в зале, не обращая внимания на сильнейшую боль в ноге и категорически игнорируя усталость. Она мечтала об Олимпиаде и поэтому даже отъезд тренера в Москву не заставил её отказаться от тренировок. Впрочем, Михаил Клименко настаивал на том, чтобы она прошла всю свою программу, включая самые сложные элементы. Во время очередного повтора она буквально врезалась в пол и больше уже не смогла пошевелиться из-за перелома шеи.
Многие тренеры и гимнастки считали, что причиной травмы Елены Мухиной стали чрезмерные нагрузки, установленные тренером. Она привыкла подчиняться тренеру и продолжала работать даже тогда, когда у неё совсем не было сил.
Елена Мухина. / Фото: www.24warez.ru
Лишь спустя сутки Елене Мухиной сделали первую операцию, но после неё спортсменка всё равно не смогла двигаться. В течение года спортсменка перенесла восемь операций. И после каждой врачам было всё труднее привести Елену в чувство. Возникало ощущение, что организм спортсменки просто отказывается бороться за жизнь. Но сама Елена Мухина от борьбы никогда не отказывалась.
Спустя пять лет после травмы Елена обратилась за помощью к Валентину Дикулю, но через два месяца гимнастку вновь госпитализировали, на этот раз из-за отказа почек. А она снова и снова заставляла себя делать упражнения. И училась радоваться, несмотря ни на что. Елена смогла сначала сидеть, потом держать ложку, даже писать. Окончила институт физкультуры благодаря тому, что педагоги приходили заниматься к ней домой и принимать экзамены.
Елена Мухина. / Фото: www.vsyako.net
Не оставляли своим участием Елену и коллеги-гимнастки, которые постоянно навещали Мухину, старались ей помочь, поддержать, чем-то порадовать. Елена Мухина прожила ещё 26 лет после травмы, постоянно находясь в инвалидном кресле и старательно отказываясь от посторонней помощи. В 2005 году умерла её бабушка, а через год не стало и Елены.
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