Чего стоит бояться суеверным пассажирам метро и все ли страшилки – выдумка

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Метрополитен – транспорт специфический и, конечно же, он породил немало слухов, легенд, мифов. Фантазия наших граждан не знает предела, а еще она часто пересекается с реальными событиями, так что в наше время не всегда можно понять, что из этих страшных рассказов правда, а что – выдумка. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространёнными легендами и мифами о подземке Москвы и не только.



Метрополитен – транспорт специфический и, конечно же, он породил немало слухов, легенд, мифов. Фантазия наших граждан не знает предела, а еще она часто пересекается с реальными событиями, так что в наше время не всегда можно понять, что из этих страшных рассказов правда, а что – выдумка. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространёнными легендами и мифами о подземке Москвы и не только.

Поезд-призрак

Поезд-призрак, пожалуй, самая распространенная страшилка про метро. /Фото:nibler.ru

В интернете можно найти бесчисленное множество фотографий предполагаемого поезда-призрака. /Фото:lifeisphoto.ru

Машинист-привидение

Черный человек может напугать даже метростроевцев и диггеров. Если в него верить. /Фото:anomalinews.ru

«Нехорошие» станции

Фото «Новокузнецкой» сразу после постройки. /Фото:pastvu.com

Потайной ход

Та самая плитка на станции «Охотный ряд». /Фото:moscowwalks.ru

Санкт-Петербург

Станция «Парнас» так и не стала для Санкт-Петербурга роковой. /Фото:2gis.com

С такими станциями связана страшилка о возможном потопе. /Фото:spbdnevnik.ru

Киев

Легенды о гигантских крысах-мутантах до сих пор наводят ужас на любителей мистики. /Фото:kievvlast.com.ua

Наводнение киевскому метро не грозит. /Фото:newsinphoto.ru

Минск

Здание КГБ в Минске. /Фото:places.by, Юрий Семенков

Та самая так и не построенная станция на старой карте минского метро.

Под Минском большое количество грунтовых вод. /Фото:kyky.org

Из Дома правительства можно было тайно пройти к метро. Фото:samarclub.com