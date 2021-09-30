Чего стоит бояться суеверным пассажирам метро и все ли страшилки – выдумка

Метрополитен – транспорт специфический и, конечно же, он породил немало слухов, легенд, мифов. Фантазия наших граждан не знает предела, а еще она часто пересекается с реальными событиями, так что в наше время не всегда можно понять, что из этих страшных рассказов правда, а что – выдумка. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространёнными легендами и мифами о подземке Москвы и не только.
В Москве страшилок про метро всегда было особенно много. Вот лишь несколько из них.
Поезд-призрак
Согласно одним данным, поезд-призрак, проносящийся мимо станционных платформ после полуночи, можно только услышать, и рабочие подземки, а также припозднившиеся пассажиры регулярно сталкиваются с этим необъяснимым явлением. Другие говорят, что его можно и лицезреть (и даже днем), а выглядит такой фантом как обычный состав.
Поезд-призрак, пожалуй, самая распространенная страшилка про метро. /Фото:nibler.ru
Причин появления этого призрака суеверные граждане выдвигают несколько. Согласно одной из них, в первые годы строительства столичного метро (а к работам, как известно, привлекали и заключенных) в тоннеле взорвался пробный состав, в котором находились пассажиры-зэки.
Другую причину также связывают со строителями-заключенными. Мол, часть их расстреляли и замуровали в стенах подземки. Иными словами, именно погибшие зэки якобы являются современным людям в поезде-призраке.
В интернете можно найти бесчисленное множество фотографий предполагаемого поезда-призрака. /Фото:lifeisphoto.ru
Есть и не менее жуткая легенда: согласно ей, много лет назад в метро бесследно исчез поезд с пассажирами. Данный инцидент власти якобы строго засекретили. И вот теперь этот самый состав стал появляться то на одной, то на другой станции.
Машинист-привидение
Согласно еще одной легенде, в советские годы на одной из линий метро загорелся электропоезд. Во время ЧП машинист вытащил из огня множество пассажиров, а сам впоследствии умер в больнице. И якобы именно его призрак, который выглядит как абсолютно черный человек, теперь ходит по тоннелям, пугая рабочих подземки.
Черный человек может напугать даже метростроевцев и диггеров. Если в него верить. /Фото:anomalinews.ru
Кстати, о каком конкретно происшествии с электропоездом идет речь в легенде, неизвестно, поскольку информация о многих ЧП метрополитена в советские годы не афишировалась, и до сих пор мы точно не знаем об их реальных масштабах.
«Нехорошие» станции
По слухам, в метро есть станции, на которых пассажирам часто становится не по себе, и впечатлительные люди это связывают с их «нехорошей» историей. Например, поговаривают, что деревянные скамейки, установленные на «Новокузнецкой», были сделаны чуть ли не из икон взорванного Храма Христа Спасителя. Официального подтверждения этой информации нет, но вот о том, что мраморные плиты храма, на которых были высечены имена героев войны 1812-го, были использованы для боковых стенок скамеек «Новокузнецкой», не раз говорили сами метростроевцы.
Фото «Новокузнецкой» сразу после постройки. /Фото:pastvu.com
По аналогичной причине «нехорошей» некоторые граждане считают станцию «Арбатская», объясняя это тем, что ради ее строительства была снесена местная церковь святого Тихона Амафунтского, возведенная еще XVII в веке. Якобы перемолотые кирпичи храма использовали при замесе бетона для станции.
Потайной ход
На станции «Охотный ряд» в мраморной стене напротив платформы есть интересный фрагмент: прямоугольный участок, покрытый простой керамической плиткой, выглядит на фоне шикарной облицовки как заплатка. Этот прямоугольник породил слухи о том, что в стене есть потайной ход или там кого-то замуровали. На самом деле все прозаичнее: фрагмент плиточной облицовки оставлен здесь специально в память о том, какими здешние стены были изначально. Ведь «Охотный ряд» – одна из самый первых станций московского метро (ее построили 1935-м).
Та самая плитка на станции «Охотный ряд». /Фото:moscowwalks.ru
Санкт-Петербург
Еще лет 15 назад ходили суеверные слухи, что как только в Санкт-Петербурге будет построена 60-я станция метро, город уйдет под воду. Особо впечатлительные граждане с ужасом ждали, когда же введут в эксплуатацию ту самую «роковую» станцию – «Парнас». Однако с того момента, как ее построили, прошло уже 12 лет, но предсказание пока так и не сбылось, а между тем станций на настоящий момент уже около 70.
Станция «Парнас» так и не стала для Санкт-Петербурга роковой. /Фото:2gis.com
Не менее абсурдные слухи ходят и про двойные двери некоторых станций. Поговаривают, что закрыть от пассажиров пути (по принципу горизонтального лифта) было решено в связи с возможным затоплением метро. Мол, плотная защита в виде стен и двойных дверей задержит потоки воды и позволит пассажирам оперативно эвакуироваться.
С такими станциями связана страшилка о возможном потопе. /Фото:spbdnevnik.ru
На самом деле подобный проект станций был вовсе не связан с предстоящим (якобы) потопом: закрыв пути, авторы прежде всего свели на нет возможность падения пассажиров на рельсы.
Киев
Когда-то в народе ходили слухи о гигантских крысах московского метро, в наше же время эти страшилки рассказывают про подземку украинской столицы. Сотрудники киевского метрополитена успокаивают граждан: никаких гигантских крыс в метро нет и быть не может. Более того, в тоннелях, по уверениям работников подземки, практически не встретишь даже обычных крыс, равно как и других грызунов, потому что там им попросту нечем питаться – разве что могут провода погрызть. Кроме того, в метро регулярно проводят дератизацию.
Легенды о гигантских крысах-мутантах до сих пор наводят ужас на любителей мистики. /Фото:kievvlast.com.ua
Немало разговоров ходит и о том, что киевское метро может в любой момент затопить водой. Но специалисты категорично заявляют: это тоже беспочвенные слухи. Ни одна ветка метро не проходит под Днепром, а более мелкие речки ни при каких обстоятельствах не способны причинить серьезный ущерб станциям и тоннелям.
Наводнение киевскому метро не грозит. /Фото:newsinphoto.ru
Минск
Среди жителей столицы Белоруссии ходит легенда, что под зданием КГБ есть засекреченная станция метро «Комсомольская». Якобы при гипотетическом нападении врагов на Белоруссию высшее руководство КГБ и других силовых ведомств сможет экстренно эвакуироваться на метро.
Здание КГБ в Минске. /Фото:places.by, Юрий Семенков
На самом деле строить такую станцию действительно планировали. В советские годы она даже была нанесена на карту минского метро, правда, с пометкой «перспективная». Однако до полной реализации этих планов дело так и не дошло. Правда, предварительную подготовку сделать успели, и метротоннели в этой части города проведены таким образом, что в случае необходимости такую станцию можно будет оперативно построить.
Та самая так и не построенная станция на старой карте минского метро.
А вот слухи о том, что в Минске существуют подземные метромосты, абсолютная правда. Один из них расположен на перегоне между «Тракторным заводом» и «Пролетарской», где путь электропоездов пролегает через водную систему. Сначала здесь был построен тоннель, затем его засыпали землей, а речку Слепню пустили под ним. Аналогично построен и мост между станциями «Михалово» и «Петровщина» – он тоже подземный, а протекает под ним речка Мышка.
Под Минском большое количество грунтовых вод. /Фото:kyky.org
Немало ходит слухов и о секретных тоннелях Минска – например, между Домом правительства и метро. Подобный «тоннель» раньше действительно был, только он представлял собой обычный подземный пешеходный переход и вел не на потайную станцию, а в здание администрации подземки, из которого как раз можно было спуститься в метро. Впоследствии, при строительстве на этом месте ТЦ «Столица», переход убрали.
Из Дома правительства можно было тайно пройти к метро. Фото:samarclub.com
По поводу второго тоннеля ходят не менее активные слухи: якобы он соединяет Дом правительства, Дворец Республики, Министерство внутренних дел и Комитет Госбезопасности.
Поговаривают, что его проложили в 1990-х годах, чтобы по этому тоннелю можно было оперативно перебрасывать милицейские подразделения к местам уличных беспорядков. Официального подтверждения этой информации нет.
Анна Белова
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