Турецкое вязание: Носки на двух спицах своими руками

Вязаные носки – необходимость в холодный сезон. Если у вас есть инструменты, материалы и главное навыки, то можно самостоятельно обвязать всю семью. При этом предлагаем необычную вязку. Рассмотрим идею вязания турецких мастериц, которые создают оригинальные носки при помощи двух спиц.

Особенность вязки

Что больше всего понравится рукодельницам, так это создание единого полотна и использование всего двух спиц. Сам носок вяжут, начиная с резинки, далее закрывается половина петель. Затем вывязывается центральная половинка. Если посмотреть дальше, то будет заметно убавление и прибавление носочка. После чего идет вязка, которая завершается убавлением и прибавлением для пятки.

Плюсы вязки по-турецки

Такой вариант вязки носков – отличная возможность связать теплые изделия всего на двух спицах. Такая идея понравится тем, у кого сложно получается процедура вывязывания пяточки, кто не очень любит вязать по кругу на четырех спицах. В предлагаемом случае, турецкой техникой нужны всего две спицы и вязка единого полотна. При этом носки выходят аккуратными и красивыми.

Минус вязки

Единственный минус этой техники заключается в том, что после того, как полотно для носка будет готово, его нужно будет сшивать.

Процедура вязания

Эта процедура займет какое-то время. Ведь необходимо деталь аккуратно сложить, подготовить нить и иглу и приступить к соединению сторон.

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Лучше всего взять спицы номером 3,5 и пряжу двух цветов. Взять желтую пряжу, петли набрать итальянским наборным краем, т.е. на одну спицу. Необходимо подготовить 44 петли. Последняя выполняется классическим способом.

Повернуть вязание, снять первую петлю, провязать одну лицевую, одну изнаночную. Продолжить таким же чередование до конца ряда. Получается резинка один на один. Последняя петля провязывается изнаночной. Вывязать желтым цветом два ряда.

Далее присоединить зеленую нить, продолжить вязку в том же духе, соблюдая рисунок. Также провязать два ряда. Таким же образом провязываются третий и четвертые ряды.

Далее эти шесть рядов необходимо повторить три раза, чтобы получилось три полосы. При этом не стоит забывать менять нить. В конце нить зеленого цвета нужно обрезать.

Теперь вязать резинку нужно только желтым цветом. Всего провязать нужно 16 рядов.

После резинки идет платочная вязка, т.е. только лицевыми петлями. Кромочную петлю снять, вязать только лицевыми, кромочную петлю вывязать изнаночной. Так же нужно провязать 12 рядов.

Следующий этап: закрыть петли, которые граничат с пяткой и продолжить вязание. Надо иметь в виду, что закрыть необходимо ровно половину петель. Если всего было набрано 44, значит закрывают 22: одиннадцать петель слева и одиннадцать петель справа.

Продолжить вывязывать 22 петли, расположенные по центру. Они вяжутся платочной вязкой. Всего нужно провязать 40 рядов. Таким образом получится 54 ряда всего платочного узора.

Теперь необходимо перейти на зеленый цвет нити и пойти на убавление.

Желтую нить можно обрезать. Начать убавление с уклоном влево двух петель, далее вязать как обычно, пока не останется 3 петли. Когда до них дошла очередь сделать убавление с уклоном вправо. Таким образом будет убавлено по две петельки с каждой стороны, кромочные не считать.

Вязку повернуть, провязать все петли без убавления. Теперь с 3 по 12 ряд вяжется, как первый, т.е. с убавлением двух петель по краям, а затем провязывание всех петель.

Как только закончится 12 ряд, на спице останется всего 10 петель. Теперь все то же самое, но уже с прибавлением петель. Т.е. снять кромочную, выполнить накид и вязать лицевыми, снова накид, а кромку изнаночной.

Перевернуть вязку, накид выполнить через заднюю стенку. Будет скрещенная лицевая петля и потому на изделии не будет отверстия. Предпоследняя петля вяжется скрещенной петлей, а кромочная изнаночной. С 15 по 24 ряды повторение 13-14 рядов, чтобы снова получилось 22 петли.

Вывязанное расстояние платочной вязкой должно быть равно длине стопы и минус 15% на растяжение нити. Чтобы связать носок большего или меньшего размера, следует убавить или прибавить количество рядов в платочной вязке, состоящей из 40 рядов, другую вязку оставить так, как есть.

Стопа и пятка вывязываются идентично. Снова 40 рядов платочной вязки желтым цветом и 24 ряда убавления прибавления. Не забудьте отрезать зеленую нить и заменить ее на желтую. Теперь общая длина без резинки должна быть, как две длины стопы, минус 15%.

Осталось закрыть все петли и сшить заготовку. Для этого сворачивают часть, где провязана резинка и край вязки подогнуть вверх до резинки. Это шов над пяточкой.

Нитью соединить и стягивать кромки. Затем по прямой сшить левую и правую часть носка по длине.

Когда боковые швы готовы, необходимо перейти к последнему, заднему шву. Так первый носочек будет готов. Останется повторить все в точности так же.

Как видите пошаговая вязка носков по-турецки совершенно не сложная задача. Если вас захватил этот прием, то берите нитки, спицы и приступайте!