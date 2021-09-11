Актёры сериала «Спасатели Малибу» тогда и сейчас

Давайте посмотрим, как спустя 28 лет с момента съемок изменились главные герои сериала и чего нам ждать от полнометражного фильма о спасателях, который выходит в начале этого лета.



Дэвид Хассельхофф

Памела Андерсон

Джереми Джексон

Кармен Электра

Майкл Ньюман

Ясмин Блит

37 лет

Александра Пол

Дэвид Чэрвет

Эрика Элениак

10 фактов о новом фильме «Спасатели Малибу»