Актёры сериала «Спасатели Малибу» тогда и сейчас

Давайте посмотрим, как спустя 28 лет с момента съемок изменились главные герои сериала и чего нам ждать от полнометражного фильма о спасателях, который выходит в начале этого лета.



10 фактов о новом фильме «Спасатели Малибу»

64 годаУмный красавец Митч Бьюконен приковывал к себе взгляды миллионов телезрительниц. Исполнитель этой роли Дэвид Хассельхофф после окончания сериала участвовал в постановках Бродвея. В частности, играл главную роль в мюзикле «Джекил и Хайд» в 2000 году. Правда, театральная карьера не продлилась долго ,и в 2006 году Дэвид подался в телешоу «Америка ищет таланты», где был судьей вплоть до 2010 года. После он был замечен в «Танцах со звездами», а также вместе с дочерьми появился в коротком реалити-шоу «Семья Хассельхофф» (The Hasselhoffs).49 летРоль отважной спасательницы Си Джей Паркер принесла актрисе славу секс-символа Америки 90-х годов, а позже она стала широко известна и за пределами США. Несмотря на бешеную популярность, Памела так и не смогла стать звездой большого кино. В 2008 году актриса снялась вместе с Дениз Ричардс в фильме «Блондинка и блондинка», но фильм провалился в прокате. Памела и сейчас продолжает сниматься в различных некрупных проектах. Звезда «Спасателей Малибу» также занимается благотворительностью.Актриса в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных организаций . 36 летВ 2015 году вышел фильм с его участием Altered Reality, но наибольшую популярность актеру принесло ceкc-видeo с пopнoзвeздoй Sky Lopez в 2008 году. В 2000 году, после ареста за хранение метаамфетамина, актер лечился от наркотической зависимости.45 летКармен Электра, заменившая в 1997 году Памелу Андерсон, остается востребованной и сейчас. Электра снялась в фильмах «Очень страшное кино» (2000), «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004) и «Оптом дешевле 2», «Шоколадный город» (2015), а в 2009 году появилась в качестве приглашенной звезды в легендарном шоу Crazy Horse Paris в Лас-Вегасе. Актриса активно занимается благотворительностью: она организовала сбор средств для организации Head to Hollywood, которая оказывает поддержку пережившим опухоль мозга . Также Электра оказывает содействие благотворительной организации Elevate Hope,которая поддерживает брошенных и столкнувшихся с насилием детей, и Hollyrod Foundation,организации, оказывающей медицинскую, физическую и моральную поддержку людям,страдающим болезнью Паркинсона.60 летБудучи профессиональным спасателем, Майкл был приглашен в сериал «Спасатели Малибу» в качестве технического эксперта, но вскоре ему предложили одну из главных ролей, и простой спасатель обрел всемирную известность. Интересный факт: многие сцены спасения, которые мы все видели в сериале, были основаны на реальном опыте Майкла. После сериала актерская карьера Ньюмана закончилась. Сейчас он живет в Калифорнии и занимается недвижимостью. В 2011 году у Майкла диагностировали болезнь Паркинсона . 48 летЯсмин Блит впервые появилась в четвертом сезоне сериала в эпизодической роли,но буквально сразу была утверждена на роль Каролин Холден. С 1998 по 2001 год Ясмин снималась в сериалах Nash Bridges и Titans. В 2001 году актриса была арестована за вождение в состоянии наркотического опьянения, что положило конец ее карьере. В 2003 году Ясмин дала последнее интервью и с тех пор больше не появлялась в поле зрения СМИ. Она вышла замуж и ведет тихую семейную жизнь в Лос-Анджелесе.Джейсон МомоаДля уроженца Гавайев Джейсона Момоа сериал стал началом актерской карьеры. Но наибольшую популярность актер получил после роли Ронана Декса в сериале «Звёздные врата: Атлантида», который выходил с 2004 по 2009 год. Джейсон также сыграл роль Кхала Дрого в первом сезоне сериала «Игра престолов» и снялся в главной роли в фильме«Конан-варвар». В 2016 году в фильме «Бэтмен против Супермена» актер появился в роли Аквамена.53 годаПомимо роли Стефани Холден в «Спасателях Малибу» актриса известна своими работами в фильмах «Бумажные куклы» (1982), «Американские молнии» (1985) и «Сети зла» (1987). С 1999 года и по сегодняшний день Александра снялась во множестве фильмов и сериалов. С 2000 года Александра замужем за тренером по триатлону Иэном Мюрреем.45 летДэвид знаком телезрителям по роли Мэтта Броди в «Спасателях Малибу» и по сериалу«Мелроуз Плэйс». Другими заметными работами Дэвида стали роли в картинах «Любимый учитель» и «Зеленый луч». На волне популярности в 1999 году актер вернулся в родную Францию, где сосредоточился на музыкальной карьере. На родине он подписал с Universal Music контракт на выпуск пяти музыкальных альбомов. Его дебютный сингл Should I live долгое время занимал верхние строчки музыкальных чартов во Франции. В общей сложности Чэрвет продал более 2,5 миллионов альбомов . 47 летВ 1989 году Эрика стала девушкой месяца журнала Playboy. Вскоре она получила одну из главных ролей в «Спасателях Малибу». Проработав в сериале три года, а также снявшись в двух телефильмах по мотивам «Спасателей», Эрика покинула шоу, так как ей не понравилась изменившаяся концепция. Актриса больше не занимается актерской карьерой.1. Несмотря на то, что фильм называется «Спасатели Малибу», события в нём происходят не в солнечной Калифорнии, а во Флориде, на восточном побережье США.2. Дэвид Хассельхофф и Памела Андерсон появятся и в фильме. Хассельхофф сыграет наставника Митча Бьюкеннона (Дуэйн Джонсон), а Памела порадует фанатов в эпизодической, но запоминающейся роли.3. Главная звезда фильма — это, разумеется, Дуэйн «Скала» Джонсон. Но он далеко не первый рестлер, принявший участие в съёмках «Спасателей Малибу». До него в разных сериях телесаги успели сняться около десятка его коллег по цеху.4. Ещё один главный герой фильма — молодой и горячий Мэтт Броди (Зак Эфрон), который подался в спасатели из-за неудачно сложившейся спортивной карьеры. Как признаётся сам актёр, ещё в детстве родители запрещали маленькому Заку смотреть «Спасателей Малибу», поэтому делать это ему приходилось тайком.5. А вот у Келли Рорбах всё обстояло иначе. Она давний фанат «Спасателей». По воспоминаниям Келли, это чуть ли не единственный сериал, который она смотрела в детстве вместе с сестрой . Могла ли она тогда представить, что окажется на одной съёмочной площадке с Памелой Андерсон!6. Ещё одним членом дружной команды спасателей стала Саммер Куинн (Александра Даддарио). Для неё это не первый опыт совместной работы с Дуэйном Джонсоном. Оба уже успели познакомиться на съёмках фильма-катастрофы «Разлом Сан-Андреас».7. Приянка Чопра, индийская актриса, сыгравшая главную злодейку, могла и вовсе не появиться в фильме. Дело в том, что её роль была изначально написана для мужчины. Однако Приянка так впечатлила создателей картины, что тем не оставалось ничего другого, кроме как пригласить её на съёмки.8. Ходят слухи, что на главные роли в фильме приглашали Джастина Тимберлейка, Джастина Бибера и Джессику Симпсон. Как бы в одном кадре смотрелись, скажем, Бибер и « Скала », мы можем только гадать.9. Песочная скульптура Дуэйна Джонсона в образе Посейдона — особый предмет гордости создателей фильма. Для начала художники-постановщики изучили множество римских мраморных статуй, а затем отправили эскизы профессиональным скульпторам в Майами. Работа над песочным Дуэйном велась три дня.10. В истории «Спасателей Малибу» не обошлось и без «криминала». Создатели фильма запустили специальную игру в UC Browser, по сюжету которой незадолго до премьеры неизвестные попытались украсть оригинальную копию фильма. Помочь найти злоумышленника может каждый. Для этого пользователям браузера на Android необходимо помочь полицейским вычислить вора до выхода «Спасателей» в широкий прокат. Самых наблюдательных должны были пригласить на специальный показ «Спасателей Малибу» 31 мая .