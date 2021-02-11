«Умное» вооружение: как дроны и роботы выступают на поле боя

1. PD-100 Black Hornet

Миниатюрный дрон Black Hornet позволяет вести наблюдения любой сложности. /Фото: the-drive.imgix.netthe-drive.imgix.net

2. Dogo

Робот Dogo отличный напарник для силовиков при выполнении спецопераций. /Фото: hips.hearstapps.com

3. GuardBot

Шар-беспилотник GuardBot и по бездорожью пройдет, и по воде проплывет. /Фото: static.designboom.com

4. THeMIS

THeMIS оказывает эффективную поддержку пехоте, увеличивая боевую мощь солдат. /Фото: techexplorist.com

5. Tikad

Дрон Tikad способен заменить солдат на поле боя. /Фото: i2.wp.com

6. FLIR Scorpion

Мобильный робот FLIR Scorpion поможет справиться со сложными ситуациями. /Фото: flir.com

7. Sea Wasp

Sea Wasp помогает обезвреживать взрывчатку под водой без риска для жизни. /Фото: navaltoday.com