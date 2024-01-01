Что о вас может рассказать интерьер вашего дома

Почему одни предпочитают классику, другие — минимализм, а третьи — сложносочиненную эклектику? Разбираемся в этих и других вопросах в нашем материале.







Часто люди со сходным темпераментом, уровнем жизни и примерно одной возрастной группы заказывают похожие проекты (или как минимум одной стилистической направленности). Как «прочитать» характер человека по стилю оформления его дома или квартиры, рассказывает архитектор-дизайнер Евгений Коблов.



Классический и элегантный

Неоклассика и прованс

Минимализм и скандинавский стиль

Модерн, эклектика, лофт, ар-деко

Интерьеры в классическом стиле с каннелюрами, колоннами, фресками, обилием натурального текстиля и многослойным оформлением окон, массивными осветительными приборами и мебелью, как правило, предпочитают люди от 60 лет и старше. За свой жизненный путь они полностью состоялись, заработали хороший капитал и знают цену комфорту. Первые поездки на море в молодости или детстве у них, вероятно, были в наши черноморские здравницы, построенные в классическом стиле, либо в Европу по замковым комплексам. Так формировалось представление о том, что дворцовая роскошь, объединяющая в себе классику и элегантность — это воплощение идеала и красоты.Дополнительно эти представления подкреплялись культурным фоном в виде соответствующих фильмов тех годов. Поэтому, заработав к взрослому возрасту определенные деньги, они хотят воплотить свои стремления ккрасивой, изысканной и богатой жизни в виде классического интерьера.Что же выбирают дети родителей, описанных в категории выше? Наследники таких семей обычно за свое детство пресыщаются симметричной классикой с лепниной и расписными потолками. В собственных жилых пространствах они стараются уходить от чистой классики, разбавляя ее современными элементами.При строительстве и оформлении дома эти заказчики выбирают уютный деревенский прованс. Обычно они не испытывают финансовых трудностей, умеют зарабатывать и не нуждаются в том, чтобы кому-то доказывать свою состоятельность. Поэтому их интерьеры максимально удобные и душевные — со множеством занавесок, полочек, текстиля и трогательных деталей, дающих ощущение тепла и комфорта, словно «у бабушки за пазухой». При этом на материалах и мебели они не экономят, создавая интерьер, максимально соответствующий их представлениям об уюте, красоте и комфорте.Еще одна группа заказчиков со схожими стилистическими запросами — молодые люди, которые, как правило, уже получают ощутимый доход, но пока не овладели искусством его грамотного распределения. У них есть представление о качестве и комфорте и они готовы за это платить. Но некоторые моменты вызывают затруднения, из-за чего бывает сложно согласовывать бюджеты уже внутри проекта. Например, они могут купить новомодные светильники за прайс выше среднего, оборудовать кухню по последнему слову техники и поставить неприлично дорогой телевизор в гостиной. При этом шкаф, диван или плитка могут быть самыми бюджетными и простыми.Такой парадокс возникает по причине непонимания ценности тех или иных элементов жилого пространства. На что-то они готовы тратить деньги, а некоторые расходы вызывают абсолютное непонимание и внутренний протест. Как правило, такие заказчики приходят с запросом на минималистичный современный стиль или скандинавский аккуратный уютный интерьер, подразумевая, что не хотят переплачивать.Самые смелые и необычные проекты удается реализовать с молодыми заказчиками, которые сами зарабатывают много, имеют стабильный доход и полную уверенность в завтрашнем дне. Для них деньги уже не являются огромной ценностью, а выступают инструментом для повышения качества жизни и получения новых ощущений и впечатлений. Ради эмоций они готовы тратить, и интерьер для них — одно из средств получения этих эмоций. Им важно не только самим получать удовольствие, но и производить впечатление на окружение. Их друзья и коллеги — тоже искушенные люди, которые много где были, имеют широкий кругозор и хороший вкус. Но соответствуя своему кругу общения, они не прыгают выше головы — это режим жизни «по умолчанию».В проектах для этих заказчиков мы совмещаем абсолютную новизну всех технических решений и помпезность. Это может быть smart-стекло, бетонные полы с подогревом, появляющийся из ниоткуда лазерный проектор, проецирующий изображение на любую стену, и прочие высокотехнологичные фишки, обеспечивающие комфорт жизни и восхищение гостей.