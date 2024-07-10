10 лайфхаков для тех, кто ценит простой быт

Несмотря на то, что в современном мире существует множество удобных технологий и бытовых средств, все равно время от времени приходится прибегать к старым добрым лайфхакам, которые на раз-два справляются с домашними проблемами. Делимся самыми крутыми из них.









Лайфхак 1: Разогревайте в микроволновке сразу два блюда

Лайфхак 2: Обматывайте края стола пленкой

Лайфхак 3: Используйте дезодорант вместо пластыря

Лайфхак 4: Делайте ароматизатор из кондиционера для белья

Лайфхак 5: Быстро чистите машинку для стрижки

Лайфхак 6: В два счета снимайте шкурку с апельсина

Лайфхак 7: Стирайте белые вещи с борной кислотой

Лайфхак 8: Жарьте соль на сковороде

Лайфхак 9: Гладьте одежду без утюга

Лайфхак 10: Натирайте подошву утюга спичками

Вам понадобится стеклянный стакан.Если вы с мужем торопитесь на работу и у вас нет времени по очереди разогревать блюда в микроволновке, воспользуйтесь следующей хитростью.Возьмите тарелку, поставьте по центру стакан, выложите вокруг него еду (например, гречку с грибами или плов), а затем установите сверху еще одну тарелку с блюдом. После того, как вы убедитесь, что конструкция устойчивая, можете ставить ее в микроволновую печь и ставить таймер. Вот так просто и быстро можно разогреть еду сразу на две персоны, потратив на это пару минут.Пленка не даст скатерти скользить.Согласитесь: очень раздражает, когда скатерть ерзает по всему столу, и вам приходится постоянно поправлять ее. К счастью, есть один лайфхак, который позволит в два счета справиться с этой проблемой. Просто обмотайте пищевой пленкой края стола по всему периметру. Одного слоя будет вполне достаточно. Если пленка некрасиво оттопырилась в процессе, хорошо прижмите ее к столу, дождитесь, пока она «уляжется» и смело стелите сверху скатерть. Теперь она не будет скользить, и вы с удовольствием сможете трапезничать за столом!Обработайте мозоль дезодорантомЛето – пора мозолей. Ноги в обуви очень сильно потеют и, соответственно, через несколько часов, проведенных «в бегах», на пальцах и пятках появляются волдыри. Конечно, можно по старинке заклеить их пластырем, но что делать, если он так некстати закончился?Вариант первый – надеть носки, подложить в них ватные диски, а затем обуть кроссовки. Но здесь есть меленький нюанс – всегда есть вероятность, что ватка сползет, и тогда все старания пойдут насмарку.Вариант второй – воспользоваться помощью обычного дезодоранта. Да-да, вы все правильно поняли. Нужно нанести его на мозоль, а также на места, склонные к натиранию. В частности, обязательно следует обработать пальцы и пятки. Благодаря такой маленькой хитрости, вы будете максимально комфортно чувствовать себя в обуви, даже если мозоль еще не прошла.Дайте ароматизатору застыть.Очень важной составляющей атмосферы в вашей квартире является аромат. Если он будет неприятным, никакой идеальный порядок не спасет ситуацию. Поэтому нужно заботиться о регулярном проветривании комнат, следить за тем, чтобы в ведре не застаивался мусор, а в холодильнике не залеживались продукты. Кроме того, полезным будет использовать диффузоры, которые наполнят приятным ароматом всю квартиру. Не хотите тратиться на них? Тогда предлагаем сделать ароматизатор для дома своими руками.Для этого возьмите маленький контейнер или любую другую подходящую емкость, насыпьте в него три столовые ложки соли, добавьте колпачок кондиционера для белья и несколько бутонов гвоздики, чтобы придать пикантную нотку специй. После этого установите «ароматизатор» в удобном для вас месте (на консоли в прихожей, на журнальном столике в гостиной, на прикроватной тумбе в спальне) и наслаждайтесь эффектом. Соль будет поглощать неприятные запахи, а кондиционер и гвоздика подарят приятный аромат. Этого ароматизатора хватит примерно на две недели, после чего можно будет сделать новый.На заметку: А если вам нужен ароматизатор конкретно для шкафа, чтобы в нем не было запаха затхлости, и вы всегда доставали из него свежее белье и одежду, возьмите кухонную губку, капните на нее несколько капель эфирного масла и поместите на одну из полок. Этот хитрый трюк поможет избавиться от затхлого запаха, а также придаст вещам приятный аромат.Опустите машинку для стрижки в воду.Если вы пользуетесь машинкой для стрижки, которая помогает существенно упростить процесс ухода за волосами и сэкономить на походах в парикмахерскую, тогда вас точно заинтересует этот лайфхак. Если с течением времени лезвия машинки затупились и эффективность прибора снизилась, значит, пора очистить их. Для этого возьмите глубокую миску, налейте в нее воды, включите машинку и погрузите лезвия в емкость на несколько минут. Вуаля – прибор чист и готов к использованию!Кстати, таким же способом можно чистить насадки для миксера от теста, крема или любых других ингредиентов. Просто опустите включенное устройство в миску с водой на одну-две минуты, и насадки очистятся самостоятельно.Прокрутите ложкой мякоть апельсинаЧистка апельсина – не самый быстрый и приятный процесс, особенно если шкурка «намертво» пристала к мякоти. Но мы поделимся эффективным способом, которым поможет снять корку за минуту с помощью обычной ложки. Сначала надрежьте апельсин по кругу ножом, а затем вставьте ложку и прокрутите по периметру всего фрукта. Благодаря этому методу вы справитесь с задачей гораздо быстрее, и приложите минимум усилий.Борная кислота нейтрализует серый оттенок.Со временем даже самые качественные белые вещи приобретают некрасивый серый оттенок, который портит весь внешний вид. Большинство отбеливателей слишком агрессивные и могут повредить деликатные ткани, поэтому мы советуем воспользоваться помощью борной кислоты.Смешайте в тазу литр воды, одну столовую ложку борной кислоты и колпачок геля для стирки. Замочите одежду в этом растворе и оставьте на пару часов, чтобы средство успело подействовать. По истечении времени постирайте вещи обычным способ и отправьте сушиться. Вы удивитесь – настолько белоснежной ваша одежда не была даже в день покупки!Соль поможет убрать нагар.Увы, все мы время от времени сталкиваемся с ситуацией, когда к сковороде что-то подгорает. То не уследили за мясом, то плохо помыли дно и остался небольшой нагар. Какой бы ни была причина, посуду все равно нужно отмыть. Один из самых эффективных способов – крупная соль. Просто насыпьте небольшое количество в сковороду и прокалите на среднем огне пять-десять минут.Соль размягчит нагар, благодаря чему вы сможете с легкостью убрать его обычной губкой. В конце помойте сковороду средством для посуды, хорошо ополосните и высушите. Тадам! Посуда идеально чистая и готова к следующему применению.Обработайте одежду пульверизатором с водойСломался утюг, а платье или рубашку нужно срочно погладить? Не беда. Справиться с этой задачей сможет обычный пульверизатор. Налейте в него стакан воды, добавьте чайную ложку кондиционера для белья (чтобы ткань была мягкой и приятно пахла), хорошо перемешайте и обработайте мятые вещи. Для удобства повесьте одежду на плечики. Когда она высохнет, то станет гладкой и опрятной, как будто вы только что погладили ее утюгом.Спичечный коробок уберет нагар.Если вы заметили пятна на подошве утюга, не расстраивайтесь. Всего один ингредиент поможет устранить их в два счета. И нет, это не сода, соль или уксус. Вы удивитесь, но понадобится лишь коробок спичек. Просто натрите им поверхность утюга и наблюдайте, как загрязнения исчезнут.Дело в том, что спичечные коробки покрыты маленькими частичками древесной серы, которые способны удалить пыль, нагар и прочие пятна. Это простой и эффективный способ, который поможет вернуть утюг в рабочее состоянии и продлить срок его службы.