Крепость на колёсах: как в Средневековье крестьяне оборонялись с помощью телег

Вагенбург - крепость на колёсах. /Фото: armflot.ru

Ян Гус - идейный вдохновитель движения гуситов. /Фото: wikipedia.org

Возной табор. Немецкая гравюра конца 15 века. /Фото: livejournal.com

Гуситы довольно успешно применяли телеги в качестве оборонительных укреплений. /Фото: proshloe.com

Без своих крепостей на колёсах боеспособность гуситов была бы намного меньше. /Фото: encyclopedia.mil.ru

Общий вид на оборонительные укрепления вагенбурга. /Фото. Pikabu.ru

Пушка стала частью оборонительного вооружения вагенбурга. /Фото: proshloe.com