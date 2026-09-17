Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Уход за орхидеей состоит из множества мелких нюансов. В совокупности они и дают тот самый эффект: красавица-орхидея радует нас своим великолепным цветением. Однако всё же можно выделить несколько основных моментов, которые помогут орхидее вновь зацвести!







Если вы давно не пересаживали орхидею (более 2 лет), возможно, что ей просто стало тесно в горшке.

Для этого купите специальную кору, замочите её в воде на 20 минут.Тем временем орхидею достаньте из старого горшка, уберите остатки коры, осмотрите корни. Сухие и безжизненные обрежьте, присыпьте срез молотой корицей.Возьмите горшок всего на 15-20% больше предыдущего. Вниз насыпьте дренаж. В качестве дренажа отлично подойдут, например, винные пробки. 2-3 шт. нарежьте ножом на кусочки и отправьте на дно горшка.Затем высыпьте подготовленную кору, высадите цветок. Установите в светлом, хорошо проветриваемом месте, без попадания прямых солнечных лучей и сильных сквозняков.Приготовьте подкормку для листьев. 2 ч. л. сахара соедините с 1 ч. л. мёда и 2 ст. л. воды. Выжмите половинку небольшого лимона, перемешайте до растворения и соединения всех компонентов.Полученным раствором протирайте листья 3 раза в месяц.Ещё одна отличная подкормка для орхидей, которая особенно важна в осенне-зимний период. 4 зубчика чеснока, прямо с шелухой, нарежьте на кусочки. Переложите в 1,5-2 л бутылку, залейте водой. Закройте крышку, оставьте в тёмном месте на сутки. Затем процедите и полученным раствором полейте орхидею, как обычно. Чередуйте полив чесночной водой с поливом обычной мягкой водой. Вы увидите, как ваша красавица преображается на глазах!