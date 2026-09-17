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Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Уход за орхидеей состоит из множества мелких нюансов. В совокупности они и дают тот самый эффект: красавица-орхидея радует нас своим великолепным цветением. Однако всё же можно выделить несколько основных моментов, которые помогут орхидее вновь зацвести!

Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Если вы давно не пересаживали орхидею (более 2 лет), возможно, что ей просто стало тесно в горшке.

Для этого купите специальную кору, замочите её в воде на 20 минут.
Тем временем орхидею достаньте из старого горшка, уберите остатки коры, осмотрите корни. Сухие и безжизненные обрежьте, присыпьте срез молотой корицей.

Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Возьмите горшок всего на 15-20% больше предыдущего. Вниз насыпьте дренаж. В качестве дренажа отлично подойдут, например, винные пробки. 2-3 шт. нарежьте ножом на кусочки и отправьте на дно горшка.

Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Затем высыпьте подготовленную кору, высадите цветок. Установите в светлом, хорошо проветриваемом месте, без попадания прямых солнечных лучей и сильных сквозняков.

Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Приготовьте подкормку для листьев. 2 ч. л. сахара соедините с 1 ч. л. мёда и 2 ст. л. воды. Выжмите половинку небольшого лимона, перемешайте до растворения и соединения всех компонентов.

Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Полученным раствором протирайте листья 3 раза в месяц.

Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

Ещё одна отличная подкормка для орхидей, которая особенно важна в осенне-зимний период. 4 зубчика чеснока, прямо с шелухой, нарежьте на кусочки. Переложите в 1,5-2 л бутылку, залейте водой. Закройте крышку, оставьте в тёмном месте на сутки. Затем процедите и полученным раствором полейте орхидею, как обычно. Чередуйте полив чесночной водой с поливом обычной мягкой водой. Вы увидите, как ваша красавица преображается на глазах!


Советы, которые помогут орхидее вновь зацвести

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