Американец превратил старый школьный автобус в роскошный дом на колесах

Американец вдохнул новую жизнь в старый школьный автобус.

Списанный школьный автобус превратился в роскошный крошечный домик на колесах.

Автобус был куплен на аукционе всего лишь за 2200 долларов.

План реконструкции старого школьного автобуса.

Полная реконструкция школьного автобуса.

В автобусе пришлось поднимать крышу.

Для придания прочности каркасу автобуса, стены обшили стальными пластинами и утеплили минеральной ватой.

Отделкой кафелем рабочей стены на кухне занимался профессиональный строитель.

Стены, потолок, пол и мебель были сделаны из натурального дерева.

Гостиная в крошечном домике на колесах.

Больше всего денег ушло на обустройство кухни.

Крошечный домик на колесах вместил даже рабочий кабинет.

Спальня в необычном доме.

Кухня получилась вполне комфортной.

После полной реконструкции и обустройства интерьера, автобус покрасили в белый цвет.

В таком преображенном школьном автобусе на любой парковке будешь чувствовать себя как дома .