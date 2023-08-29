Американец превратил старый школьный автобус в роскошный дом на колесах

Американец вдохнул новую жизнь в старый школьный автобус.
Многие люди мечтают о создании маленького уютного домика для отдыха вдали от городской жизни. И неважно, будет это дача в лесу или у озера, а может настоящий дом на колесах, главное, чтобы крошечное пространство было комфортным и приносило удовлетворение владельцам. Так, один техасец решил воплотить свою давнюю мечту в реальность, создав коттедж на колесах из старого школьного автобуса. Его творение просто ошеломляет своим креативным проектом и деталями, которые помогли создать полноценное жилье.
Списанный школьный автобус превратился в роскошный крошечный домик на колесах.
Один молодой человек, живущий в Остине (штат Техас, США) несколько лет мечтал о своем собственном загородном доме, чтобы хоть изредка отдыхать от городской суеты. И однажды, когда услышал об аукционе, где был выставлен на торги старый школьный автобус, то в голове сразу возникла весьма неординарная идея – превратить его в настоящее жилище. Ведь строительство стандартного дома забирает очень много времени и финансов, да и мобильности никакой.
Автобус был куплен на аукционе всего лишь за 2200 долларов.
«В конце концов, у него уже есть стены, окна и дверь. Это идеальная основа для создания дома», — говорил он своим друзьям. Такая идея совсем не нова, и о некоторых интересных проектах уже писалось на страницах Novate.ru.
План реконструкции старого школьного автобуса.
Покупка старого автобуса обошлась всего лишь в 2200 долларов. Чтобы сэкономить и создать свой собственный уютный мир, который бы отвечал всем его потребностям, молодой человек решил заняться планировкой, обустройством и полной реконструкцией сам. Даже не имея опыта в таком важном деле, он составил очень рациональный проект, который позволил создать действительно полноценный дом.
Полная реконструкция школьного автобуса.
Свои преобразования он начал с полного освобождения внутреннего пространства от всего имеющегося там оборудования, вплоть до снятия обшивки, окон и потолка.
В автобусе пришлось поднимать крышу.
Для того, чтобы прибавить полезной площади и сделать второй ярус (для размещения систем хранения), пришлось поднимать потолок. А чтобы придать прочности конструкции, на имеющийся каркас были приделаны дополнительные стальные листы, которые хозяин утеплил специальной минеральной ватой и обшил натуральным деревом. Благодаря этому в крошечном доме стало не только тепло, но и шумоизоляция получилась отменной.
Для придания прочности каркасу автобуса, стены обшили стальными пластинами и утеплили минеральной ватой.
Отделкой кафелем рабочей стены на кухне занимался профессиональный строитель.
В некоторых моментах работы ему пришлось приглашать специалистов, которые помогали ему то с проводкой электричества, то с кладкой кафеля на кухне. Строители были восхищены столь неординарной идеей и удивлены тем, как хозяину удалось составить так грамотно проект. Ведь, как они утверждают, кухня в их квартирах оказалась меньше, чем в этом школьном автобусе.
Стены, потолок, пол и мебель были сделаны из натурального дерева.
Гостиная в крошечном домике на колесах.
При всем при этом удалось организовать абсолютно полнофункциональные и комфортные спальню, гостиную, санузел и даже рабочий кабинет! Благодаря тому, что был приподнят потолок, удалось создать очень практичные системы хранения, которые не заняли ни одного сантиметра напольного пространства, потому что расположены на верхней части стены по всему периметру помещения.
Больше всего денег ушло на обустройство кухни.
Чтобы обеспечить свой крошечный дом теплом и электроэнергией, молодой человек установил солнечные батареи, которые позволяют в полной мере пользоваться всеми благами цивилизации: смотреть телевизор, посидеть в интернете, приготовить еду, принять душ или включить кондиционер.
Крошечный домик на колесах вместил даже рабочий кабинет.
Спальня в необычном доме.
Кухня получилась вполне комфортной.
Поэтому, находясь внутри столь необычного жилья, где так рационально все организовано и расставлено, совсем не верится, что этот роскошный загородный домик создан на столь малой площади обычного школьного автобуса.
После полной реконструкции и обустройства интерьера, автобус покрасили в белый цвет.
Конечно же, больше всего в этом проекте хозяину нравится его мобильность. Ведь в нем можно не только жить где угодно, но и путешествовать куда захочется, при этом в любом месте и на любой парковке будешь чувствовать себя как дома.
В таком преображенном школьном автобусе на любой парковке будешь чувствовать себя как дома.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии