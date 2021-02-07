5 ошибок хранения, из-за которых запасы картофеля быстро портятся

Оставлять для хранения нужно только хорошую картошку

1. Хранить все сорта

Для зимовки подходят среднеспелые и поздние сорта / Фото: palamos.ru

2. Оставлять испорченные продукты

Испорченную картошку нужно выбрасывать без сожалений / Фото: greeninfo.ru

3. Смешивать в одном ящике картошку и другой урожай

Идеальный вариант - закладывать свеклу поверх картофеля / Фото: sdelai-lestnicu.ru

4. Не придерживаться специальных условий хранения

Деревянный короб можно смастерить своими руками / Фото: balkonoff.help

В термоконтейнере овощам не страшны даже сильные морозы / Фото: cache3.youla.io

5. Не отсортировывать урожай во время хранения

Регулярно перебирайте картофель и выбрасывайте порченный / Фото: cdn1.img.sputnik-georgia.com