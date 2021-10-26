Волшебные просторы и загадочные женские образы на фотокартинах с нотками сюра

Северное сияние больших городов. Автор: Barbara Florczyk.
Каждый по-своему воспринимает творчество Барбары Флорчик (Barbara Florczyk), которая создаёт волшебные миры, сотканные из мечты, фантазии и какого-то романтического сюрреализма, похожего на поэзию. В её работах оживает таинственная осень, окрашенная в жёлтое, красное и золотое, на фоне нереально красивого неба с размытыми облаками, напоминающими живопись, одинокое дерево, утопающее в ночных сумерках и пленительные женские образы, как приятное дополнение к пейзажу.
Несмотря на то, что в работах автора преобладают тёмные цвета и оттенки, её фотокартины не выглядят печально и угрюмо, как это чаще всего бывает в таких случаях. Умело играя с палитрой, совмещая благородные оттенки с яркими красками закатного неба или цветами, выглядывающими из травы, Барбара создаёт свои удивительные миры с атмосферой, в которой хочется раствориться без оглядки.
Закат. Автор: Barbara Florczyk.
В золотых тонах. Автор: Barbara Florczyk.
Смена настроения. Автор: Barbara Florczyk.
Побережье. Автор: Barbara Florczyk.
Красавица осень. Автор: Barbara Florczyk.
Луна в облаках. Автор: Barbara Florczyk.
Маковое поле. Автор: Barbara Florczyk.
Искры. Автор: Barbara Florczyk.
Звёздное небо. Автор: Barbara Florczyk.
В объятиях природы. Автор: Barbara Florczyk.
Одиночество. Автор: Barbara Florczyk.
Таинственная незнакомка. Автор: Barbara Florczyk.
Ночь приближается. Автор: Barbara Florczyk.
Поэзия. Автор: Barbara Florczyk.
Мотыльки. Автор: Barbara Florczyk.
Ромашка. Автор: Barbara Florczyk.
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