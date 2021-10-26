С нами не соскучишься!

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Меня устраивает моя работа......13 малоизвестных ...
  • Олег
    Пустопорожняя статья. Читайте Гайдара, там все написано. Кто из современных, особенно "либералов" сможет написать сто...Писатель и солдат...
  • Владислав Ильмер
    Не садист. И жертва не Гражданской войны, а наших либералов. Гайдару приписывали зверства учинённые его предшественни...Писатель и солдат...

Волшебные просторы и загадочные женские образы на фотокартинах с нотками сюра


Северное сияние больших городов. Автор: Barbara Florczyk.

Северное сияние больших городов. Автор: Barbara Florczyk.

Каждый по-своему воспринимает творчество Барбары Флорчик (Barbara Florczyk), которая создаёт волшебные миры, сотканные из мечты, фантазии и какого-то романтического сюрреализма, похожего на поэзию. В её работах оживает таинственная осень, окрашенная в жёлтое, красное и золотое, на фоне нереально красивого неба с размытыми облаками, напоминающими живопись, одинокое дерево, утопающее в ночных сумерках и пленительные женские образы, как приятное дополнение к пейзажу.

Несмотря на то, что в работах автора преобладают тёмные цвета и оттенки, её фотокартины не выглядят печально и угрюмо, как это чаще всего бывает в таких случаях. Умело играя с палитрой, совмещая благородные оттенки с яркими красками закатного неба или цветами, выглядывающими из травы, Барбара создаёт свои удивительные миры с атмосферой, в которой хочется раствориться без оглядки.
Закат. Автор: Barbara Florczyk.

Закат. Автор: Barbara Florczyk.

 
В золотых тонах. Автор: Barbara Florczyk.

В золотых тонах. Автор: Barbara Florczyk.

 
Смена настроения. Автор: Barbara Florczyk.

Смена настроения. Автор: Barbara Florczyk.

 
Побережье. Автор: Barbara Florczyk.

Побережье. Автор: Barbara Florczyk.

 
Красавица осень. Автор: Barbara Florczyk.

Красавица осень. Автор: Barbara Florczyk.

 
Луна в облаках. Автор: Barbara Florczyk.

Луна в облаках. Автор: Barbara Florczyk.

 
Маковое поле. Автор: Barbara Florczyk.

Маковое поле. Автор: Barbara Florczyk.

 
Искры. Автор: Barbara Florczyk.

Искры.
Автор: Barbara Florczyk.

 
Звёздное небо. Автор: Barbara Florczyk.

Звёздное небо. Автор: Barbara Florczyk.

 
В объятиях природы. Автор: Barbara Florczyk.

В объятиях природы. Автор: Barbara Florczyk.

 
Одиночество. Автор: Barbara Florczyk.

Одиночество. Автор: Barbara Florczyk.

 
Таинственная незнакомка. Автор: Barbara Florczyk.

Таинственная незнакомка. Автор: Barbara Florczyk.

 
Ночь приближается. Автор: Barbara Florczyk.

Ночь приближается. Автор: Barbara Florczyk.

 
Поэзия. Автор: Barbara Florczyk.

Поэзия. Автор: Barbara Florczyk.

 
Мотыльки. Автор: Barbara Florczyk.

Мотыльки. Автор: Barbara Florczyk.

 
Ромашка. Автор: Barbara Florczyk.

Ромашка. Автор: Barbara Florczyk.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Волшебные просторы и загадочные женские образы на фотокартинах с нотками сюра

И не забудьте:
Волшебные просторы и загадочные женские образы на фотокартинах с нотками сюраПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх