Другой пробор и еще 7 лайфхаков, как сделать волосы объемными

Отсутствие объема волос – проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Пытаясь каким-то образом справиться с ней, девушки прибегают к помощи специальных косметических средств, начесов и прочих популярных методов. Если вы уже перепробовали все, что только можно, а желанного результата добиться не получилось, возьмите на вооружение лайфхаки от Novate.
Лайфхак 1: Сначала кондиционер
Нанесите расческой кондиционер, а затем помойте голову шампунем
Итак, для начала развеем самый популярный миф, связанный с мытьем волос. Наверняка вы, как и тысячи других девушек, привыкли сначала мыть голову шампунем, а потом наносить на пряди кондиционер. Советуем разорвать шаблон и сделать все наоборот. Да-да, вы не ослышались. Во-первых, кондиционер сможет подготовить волосы и уберечь их от сухости после контакта с шампунем. Во-вторых, подобная техника позволит добиться максимального объема при укладке – кондиционер, нанесенный вначале, не утяжелит волосы, зато увлажнит кончики.
Лайфхак 2: Пользуйтесь сухим шампунем
Сухой шампунь можно наносить не только на грязные, но и на чистые волосы
Как правило, это средство рекомендуют наносить на грязные волосы, когда нет времени мыть голову (или в кране неожиданно закончилась вода). Сухой шампунь помогает впитать жир и сделать локоны визуально чистыми. Его главное преимущество состоит в скорости – несколько нажатий на распылитель, и вот уже волосы выглядят намного лучше. Кроме того, если вы купите компактный экземпляр, то его можно будет носить в сумке и наносить каждый раз, когда внешний вид ваших прядей будет желать лучшего.
И, наконец, последнее, но от этого не менее важное – сухой шампунь дарит отменный прикорневой объем, поэтому вы можете смело его использовать не только на грязных, но и на чистых волосах, если захотите сделать прическу максимально объемной. Однако не стоит увлекаться. Несмотря на то, что средство, как правило, делается из натуральных ингредиентов, при частом применении кожа головы «забивается». В луковице волоса, находящейся в лунке, накапливается пыль, грязь, стайлинговые средства и пр. Когда кожа головы покрыта пленкой из сухого шампуня, она, как и локоны, не дышит. Это может привести к зуду и воспалениям, поэтому всего хорошего – в меру.
Лайфхак 3: Измените пробор
Пробор играет очень важную роль в восприятии прически. / Фото: 4tololo.ru
Привычка постоянно носить волосы на одну и ту же сторону есть у многих из нас. И, зачастую, мы даже не пытаемся ничего менять, думая: «как легли, так пусть и лежат». Однако подобное безразличие оборачивается неприятными последствиями. Во-первых, это вредно для волос – в месте пробора они могут редеть и даже выпадать. А во-вторых, если долго не менять пробор, прическа никогда не получится объемной. Предлагаем сломать систему и зачесать локоны на другую сторону. Лучше всего делать это в тот момент, когда помоете голову и будете сушить волосы феном. Так вы сможете зафиксировать их в нужном направлении, не прибегая к помощи лака.
Обратите внимание: Чисты волосы носите с пробором в одном месте, а на другой день делайте новый, но таким образом, чтобы закрыть предыдущий. Такая хитрость не просто станет отличной профилактикой ослабления волос, но также поможет отлично замаскировать жирные корни, если они вдруг появились.
Лайфхак 4: Начинайте сушить волосы руками
Сушите волосы без расчески, чтобы уберечь их от выпадения. / Фото: avon-061.ru
Чтобы локоны были здоровыми и объемными, не нужно расчесывать их в процессе сушки феном. Так вы сможете уберечь волосы (мокрыми они выпадают куда быстрее, особенно если взять в руки расческу), а заодно обеспечить им объем у корней. Сам процесс очень простой – поднимайте локоны пальцами и подсушивайте феном, создавая необходимый объем. После того, как пряди зафиксируются в нужном месте, можете взять расческу или круглую щетку, чтобы закончить процедуру. А когда прическа уже будет готова, опустите голову вниз и еще раз пройдитесь по прядям теплым воздухом. Дополнительная пышность еще никому не вредила!
Лайфхак 5: Сделайте особенный конский хвост
Разделите хвост на две части и посередине закрепите крабик. / Фото: glammour.ru
Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда распущенные волосы выглядят пышными, густыми и объемными, но как только вы собираете их в хвост, «магия» сразу куда-то исчезает – пряди становятся тонкими, непрезентабельными, как, впрочем, и внешний вид в целом. К счастью, у этой проблемы есть отличное решение. Сначала отделите от общей массы небольшое количество волос и сделайте маленький аккуратный хвостик на макушке. Затем прикрепите на него накладную прядь, поднимите все оставшиеся волосы и завяжите хвост, как это делаете обычно.
Если накладных прядей нет, на помощь придет маленький крабик или канцелярский зажим. В этом случае все еще проще. Чтобы прическа не выглядела «грустной», разделите хвост на две части и закрепите посередине зажимом. Сразу появится нужный объем, и картина будет смотреться намного веселее.
Лайфхак 6: Вспомните про начес
Отличный начес можно сделать зубной щеткой. / Фото: syl.ru
Да-да, мы уже упоминали этот способ, как один из самых популярных, но не всегда действенных. Однако сейчас мы говорим не о классическом начесе, который делают с помощью расчески – он выглядит неестественно и как привет из прошлого. Есть другой, более действенный метод – вместо привычной расчески возьмите зубную щетку. Разделите волосы пробором и начешите пряди рядом с ним у самых корней. Затем сдвиньте пробор на один-два сантиметра в сторону и повторите процедуру. Сделайте так несколько раз и наслаждайтесь полученным результатом!
Лайфхак 7: Правильно подбирайте бьюти-средства
Гель утяжелит волосы, а мусс сделает их объемными
На прилавках магазинов существует огромное количество различных средств для укладки – даже глаза разбегаются. Чтобы не пришлось три часа бродить между рядами, думая и гадая, какой именно товар стоит купить, сразу сделайте себе полезную пометку: если у вас тонкие волосы, масла и гели нужно обходить стороной. Они утяжеляют локоны и не дарят желанного объема, а иногда даже наоборот – отнимают его. Обращайте внимания на средства для укладки с более легкой текстурой. Мы говорим о пенках, муссах, легких спреях – они, в отличие от вышеупомянутой продукции, смогут решить вашу проблему. Например, можно выдавить на ладонь небольшое количество мусса (размером примерно с куриное яйцо) и втереть во влажные волосы, начиная от корней и заканчивая кончиками, по всей длине прядей. В конце высушите локоны феном.
Лайфхак 8: Отдайте предпочтение небрежной укладке
Скрутите волосы в жгут и пройдитесь по ним утюжком. / Фото: burdacentr.ru
Чем больше вы прилизываете волосы, тем менее объемными, красивыми и ухоженными они выглядят. Именно поэтому стоит обратить внимание на прически с эффектом нарочитой небрежности. Слегка взъерошенные волосы, распущенные или собранные в легкий пучок, визуально будут казаться более пышными и густыми. Однако сразу сделайте себе пометку, что без специальных средств добиться такого результата не получится. Вам пригодится сухой шампунь, спрей с сахаром или с морской солью. Они помогут текстурировать волосы, за счет чего получится грамотно и красиво их уложить.
Также можно сделать завивку. Пляжные волны, как после купания в море, пышные кудри, голливудские локоны – все эти прически дают нужный результат, в отличие от выпрямленных или приглаженных волос.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии