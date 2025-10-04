Другой пробор и еще 7 лайфхаков, как сделать волосы объемными

Лайфхак 1: Сначала кондиционер

Нанесите расческой кондиционер, а затем помойте голову шампунем

Лайфхак 2: Пользуйтесь сухим шампунем

Сухой шампунь можно наносить не только на грязные, но и на чистые волосы

Лайфхак 3: Измените пробор

Пробор играет очень важную роль в восприятии прически. / Фото: 4tololo.ru

Лайфхак 4: Начинайте сушить волосы руками

Сушите волосы без расчески, чтобы уберечь их от выпадения. / Фото: avon-061.ru

Лайфхак 5: Сделайте особенный конский хвост

Разделите хвост на две части и посередине закрепите крабик. / Фото: glammour.ru

Лайфхак 6: Вспомните про начес

Отличный начес можно сделать зубной щеткой. / Фото: syl.ru

Лайфхак 7: Правильно подбирайте бьюти-средства

Гель утяжелит волосы, а мусс сделает их объемными

Лайфхак 8: Отдайте предпочтение небрежной укладке

Скрутите волосы в жгут и пройдитесь по ним утюжком. / Фото: burdacentr.ru