Как почистить кран от налёта и ржавчины

Состояние смесителя зависит от нескольких факторов. Иногда белые пятна от извести неизбежны, а если сантехнику не натирать до блеска насухо каждый день, то в один момент придется вооружиться химией, чтобы убрать налет, плесень и ржавчину с крана.

Сегодня мы и расскажем, как почистить кран в ванне и почему на нём постоянно появляется известковый налет.







КАК ПОЧИСТИТЬ КРАН

Как почистить аэратор и душевую лейку

Из-за жесткой воды, которая содержит магний и кальций, и образуется налет на смесителе. Вода вступает в химическую реакцию с мылом, и на смесителе остается белый налет. А если в воде содержится много железа, то этот налет приобретет желтый цвет. Но внешний вид смесителя — это только одна сторона медали.Налет образуется и внутри крана, так как там постоянно находится вода. Иногда можно заметить, что на стенках крана под аэратором образовался водный камень. Это является частой причиной плохого напора из крана. Также одна из причин появления налета — горячая вода. Соли быстрее оседают на стенки крана, если температура воды выше 70 градусов.Хромированную поверхность легко повредить абразивом, поэтому лучше не использовать для чистки смесителя железные губки, скребки и жесткие щетки. Малейшая царапина на кране приведет к тому, что из-за постоянного попадания воды будет образовываться ржавчина.Средства на основе хлора также лучше не использовать. Они хорошо удаляют известковый налет вместе с хромированным покрытием. После этого на смесителе остаются черные пятна.Хромированные и никелированные смесители можно чистить народными средствами: хозяйственным мылом, содой, уксусом, лимонной кислотой. А с бронзовыми кранами возни больше. От влаги бронза тускнеет, но это легко исправить с помощью обычной томатной пасты. А чтобы кран засиял, можно натереть его льняным маслом.В остальном самый популярный метод очистки кранов и душевых леек — раствор уксуса. Понадобится 9%-ый раствор уксуса и вода в равных пропорциях, прочный пакет, резинка. Уксусный раствор надо налить в пакет и окунуть кран или душевую лейку так, чтобы раствор покрывал загрязненные участки. Затем надо закрепить пакет в таком положении резинкой и оставить для воздействия на 30 минут.Постепенно уксус растворит водный камень и очистит смеситель внутри. Удивительно, сколько грязи накапливается в смесителе и душевой лейке, которую мы используем каждый день для гигиенических процедур. По прошествии получаса надо аккуратно снять пакет с раствором и сполоснуть кран. Чтобы предотвратить появление известкового налета и грибка, надо насухо протирать смеситель тряпкой и раз в неделю обрабатывать сантехнику противогрибковыми средствами.Если кран визуально выглядит чистым, но поток воды неравномерный или изменяется направление потока, это первый признак забитого водным камнем аэратора, который тоже пора чистить. Это сделать просто, главное — не потерять мелкие детали. Для чистки аэратор надо открутить. Он состоит из фиксатора, фильтра и резиновой прокладки.Порой снять аэратор сложно из-за того, что камень попал на резьбу. В этом случае выручит способ с уксусом. Но на кухне лучше всё равно снять аэратор и хорошо его почистить, так как внутри остается много грязи от водопроводных труб. Аэратор можно положить в емкость с уксусом или лимонной кислотой.Придает блеск хромированному покрытию и хорошо справляется с налетом поваренная соль, хозяйственное мыло и жидкость для мытья стекол. Конечно, есть и специальные магазинные средства для удаления известкового налета, но надо быть внимательным и выбрать именно то, что предназначено для удаления извести, грибка или ржавчины. Некоторые универсальные средства для уборки не предназначены для чистки хромированных покрытий и просто портят их. Идеальным предметом для мытья крана является тряпка из микрофибры или бамбука.