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Культура и традиции оманцев

Они радуются наводнениям, помешаны на экологии и делят с испанцами любимый вид развлечений. Рассказываем о самых характерных привычках и традициях оманцев.

У них везде пахнет церквями


Культура и традиции оманцев

Испокон веков Оман является одним из крупнейших производителей ладана. Найти его здесь можно на каждом рынке, совершенно разного качества и по разной цене. А курят его практически в каждой лавке и в каждом отеле —куда ни зайдешь, везде пахнет православными церквями, так привычными русскому человеку. Только религия здесь другая.

У них свой ислам


Культура и традиции оманцев

Как известно, в мире преобладают два течения ислама: шиизм и суннизм. Оманцы — не сунниты, как их соседи по Аравийскому полуострову, и не шииты, как соседи через залив. Они исповедуют особое, довольно редкое течение ислама — ибадизм.

Они любят наводнения в пустыне


Культура и традиции оманцев

В летние месяцы температура воздуха может достигать 50 °С, что делает Оман одним из самых жарких мест на планете. Человек успевает сильно вспотеть, всего лишь выйдя из автомобиля и дойдя до офиса или магазина.

Но в конце зимы — начале весны каждый год в Омане происходят довольно крупные наводнения. Так как в стране много так называемых вади — ущелий, которые в это время полностью наполняются водой, то местные водители внедорожников (а это как минимум половина водителей) устремляются на джипинг и ведут себя там как дети.

Другое их развлечение — бой быков


Культура и традиции оманцев

Недалеко от столицы Омана, города Маската, еженедельно проводятся бои быков. Животных здесь специально для этого разводят, и стоят они зачастую как автомобиль. Никаких ставок или входных билетов на бои не предусмотрено — это дело престижа: породы и самого заводчика.

Они помешаны на экологии


Культура и традиции оманцев

Оманцы ревностно относятся к экологическому состоянию своей территории. И даже несмотря на то, что здесь добывается огромное количество нефти, на пляжах практически нереально встретить следы нефтепродуктов. Все это из-за законов, которые принял султан. Однако выкинуть из окна машины пакет или огрызок — частое явление.

Они до сих пор пользуются акведуками с водой


Культура и традиции оманцев

Водой из вади до сих пор пользуются через акведуки, которые проложены на несколько километров, часто до самого начала ущелья.

Они едят руками


Культура и традиции оманцев

Рис оманец зачастую берет руками, скатывает из него шарик и, прихватив вместе с ним мясо, рыбу или овощи, отправляет в рот. Дань традициям… Руки моют до и после еды, на столах всегда присутствуют салфетки. Сама кухня в Омане представляет собой смесь арабских и индийских традиций. Порции огромные, как, впрочем, везде в арабских странах. И конечно, главный напиток — кофе, очень крепкий и вкусный. Его подают в кофейнике, пьют из крошечных чашек и обязательно с финиками.

Они дарят друг другу очень дорогие ножи


Культура и традиции оманцев

Ханджар — традиционный оманский нож. Он является национальным символом султаната Оман и присутствует на его гербе и флаге. Цены на ханджар очень высоки — до $600 на обычном рынке, и это примерно 50–60 обедов или 250 чашечек кофе, а авторские ножи по спецзаказу будут стоить уже $1000 и выше. Однако такой нож должен иметь каждый уважающий себя оманец.

Они везде носят головные уборы


Культура и традиции оманцев

В повседневной жизни оманец носит традиционную шапочку — кумму, причем практически не снимая: и на улице, и в помещении. Для иностранца зачастую это единственный способ отличить оманца от арабов других стран.

Здесь в мечеть может зайти только мусульманин


Культура и традиции оманцев

В отличие от большинства мусульманских стран, в Омане туристу-немусульманину нельзя заходить в мечети. Вас, конечно, не выгонят, но очень деликатно попросят выйти. Исключением является лишь мечеть Султана Кабуса в Маскате, крупнейшая в стране. Да и то сюда можно попасть только один день в неделю (субботу) и исключительно до обеда.

Султан — главная «икона» страны


Культура и традиции оманцев

Султана Кабуса любят все без исключения жители страны, от мала до велика. Его портреты здесь везде: на домах и в помещениях, на стеклах машин и кружках. Флажки, книги, деньги — отовсюду на вас будет смотреть султан, причем в совершенно разных обличьях: в традиционном костюме или военной форме, по-отечески или строго.

И все это неспроста. Султан на самом деле сделал невозможное — вывел страну на качественно другой уровень. Очень миролюбивая и гибкая политика помогла практически избежать участия Омана в конфликтах. Жесткие законы в сфере экологии и охраны культурного наследия превратили страну в жемчужину Аравии для путешественников. А повсеместное строительство сделало ее единым целым — дорогам Омана может позавидовать любая страна мира.

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