Культура и традиции оманцев

С нами не соскучишься!

Они радуются наводнениям, помешаны на экологии и делят с испанцами любимый вид развлечений. Рассказываем о самых характерных привычках и традициях оманцев.



У них везде пахнет церквями

У них свой ислам

Они любят наводнения в пустыне

Другое их развлечение — бой быков

Они помешаны на экологии

Они до сих пор пользуются акведуками с водой

Они едят руками

Они дарят друг другу очень дорогие ножи

Они везде носят головные уборы

Здесь в мечеть может зайти только мусульманин

Султан — главная «икона» страны