5 домашних способов и советы по уходу за чайником

Не важно, какую воду вы заливаете в чайник, рано или поздно в нем образуется накипь… Белый налет, от которого нет спасу. Накипь портит вкус воды, оседает хлопьями на любимой кружке с котиками, выводит технику из строя со временем.







Что же делать? Есть вполне рабочие методы по борьбе с накипью и большая часть из средств найдется на каждой (или почти) кухне.

Почему в чайнике появляется накипь

Как очистить чайник от накипи в домашних условиях

Лимонная кислота

Уксус

Пищевая сода

Газировка

Специальные средства от накипи

Как предотвратить появление накипи

Белый налет на стенках и дне чайника образуется из-за минеральных солей, растворенных в воде. При нагревании часть соединений кальция и магния превращается в нерастворимый осадок. Он закрепляется на внутренних поверхностях, а при регулярном кипячении постепенно становится плотнее. Чем жестче водопроводная вода, тем быстрее нарастает слой отложений.Цвет осадка может указывать на особенности состава воды. Светлый налет обычно связан с минеральными солями, рыжеватые следы могут появляться при повышенном содержании железа. Но определить точный состав воды только по оттенку отложений нельзя, если вам принципиально это узнать, можете отправить воду на экспертизу, но это платно.Накипь ухудшает вкус чая и кофе, отколовшиеся частицы могут попадать в чашку и придется вам готовить напиток снова, потому что приятно мало. Кроме того, толстый слой минеральных отложений мешает передаче тепла от нагревательного элемента воде. Из-за этого электрический чайник может дольше нагреваться и расходовать больше электроэнергии. Со временем дополнительная нагрузка способна ускорить износ прибора.Перед началом процедуры отключите электрический чайник от сети и дождитесь, пока он остынет.Не соскребайте отложения ножом, металлической мочалкой или жесткой щеткой: так можно повредить покрытие и нагревательные элементы.Лимонная кислота подходит для очистки большинства электрических и обычных чайников. Она вступает в реакцию с минеральными отложениями и постепенно растворяет их. Для приготовления раствора добавьте в 1 л воды 1-2 ст.л. лимонной кислоты. Перелейте смесь в чайник, включите его и дождитесь закипания. Затем выключите прибор и оставьте раствор внутри на 30-60 минут. Если слой накипи плотный, можно дать жидкости остыть полностью, а при необходимости повторить процедуру.После обработки слейте раствор. Размягченные остатки налета осторожно удалите губкой, затем несколько раз промойте чайник чистой водой. Перед использованием убедитесь, что в чайнике не осталось кислоты или отделившихся частиц осадка. Если лимонки у вас нет, используйте лимонный сок, но концентрация кислоты в нем меньше, поэтому результат может быть хуже.Столовый уксус помогает справиться с плотными минеральными отложениями. Но у метода есть недостатки: при нагревании появляется резкий запах, да и кислотный раствор подходит не для всех материалов.Для приготовления смеси разведите 100 мл 9%-го столового уксуса в 1 л воды. Залейте раствор в чайник, доведите до кипения, затем выключите прибор и оставьте жидкость внутри примерно на 15-30 минут. Если инструкция к чайнику запрещает использование уксуса, не испытывайте судьбу и откажитесь от способа.По окончании обработки слейте смесь и промойте стенки мягкой губкой. Затем тщательно ополосните чайник несколько раз. Чтобы избавиться от оставшегося запаха, вскипятите чистую воду и вылейте ее. При необходимости повторите промывку.Во время работы проветривайте помещение и избегайте вдыхания паров. Не смешивайте уксус с хлорсодержащими чистящими средствами: комбинация может привести к выделению опасного газа. Для электрических моделей с пластиковыми деталями и для приборов с эмалированным покрытием сначала проверьте рекомендации производителя.Сода подходит для удаления небольших отложений на стеклянных и металлических поверхностях, если производитель не запрещает ее применение. С плотным же известковым слоем она не справится.Растворите 1 ст.л. пищевой соды в 1 л воды, залейте жидкость в чайник и доведите до кипения. Выключите прибор и оставьте раствор на 1-2 часа. После этого слейте воду, аккуратно протрите внутреннюю поверхность мягкой губкой и тщательно промойте емкость.В завершение вскипятите чистую воду и слейте ее. Если налет остался, не пытайтесь удалить его силой: повторите обработку подходящим средством или воспользуйтесь препаратом для удаления накипи.Для удаления небольшого количества налета иногда используют газированные напитки с кислотами в составе. Например, кола содержит ортофосфорную кислоту, а некоторые прозрачные лимонады — лимонную кислоту. Но концентрация веществ в напитках невелика, поэтому результат бывает непредсказуемым. При плотном слое накипи способ может оказаться бесполезным.Если вы все же решили попробовать газировку, сначала убедитесь, что способ допустим для материала вашего чайника. Откройте бутылку и оставьте напиток на некоторое время, чтобы вышла часть газа. Затем налейте жидкость в емкость, покрыв загрязненные участки, и оставьте на 1-2 часа. После этого слейте напиток, осторожно удалите размягченные остатки налета мягкой губкой и тщательно промойте чайник.Кипятить газировку в электрическом чайнике нельзя: сахар и другие компоненты могут оставлять липкие следы, а кола — окрашивать некоторые поверхности. В принципе, газированные напитки хороши исключительно в качестве веселого эксперимента. Зачем их переводить таким способом, когда можно использовать по прямому назначению?Если домашние способы не помогли, купите порошок, жидкость или таблетки для удаления известковых отложений. Они выпускают для разных типов бытовой техники, поэтому при выборе проверьте, подходит ли состав именно для чайников и разрешено ли его использовать с материалом вашего прибора.Средства для удаления накипи могут содержать сульфаминовую, молочную, адипиновую и другие кислоты. Они разрушают минеральные отложения, но концентрация и дополнительные компоненты у разных продуктов отличаются. Поэтому универсальной дозировки для всех препаратов нет.Приготовьте раствор и выдержите его в чайнике в соответствии с инструкцией на упаковке. Если производитель средства предписывает нагревание, соблюдайте указанные условия. Не увеличивайте концентрацию и не продлевайте время обработки в надежде ускорить результат — это может повредить поверхность чайника.После процедуры слейте раствор и несколько раз тщательно промойте чайник. Затем вскипятите чистую воду и вылейте ее. Если на упаковке указаны дополнительные требования к промывке, следуйте им.Полностью исключить образование минеральных отложений при кипячении жесткой воды не получится. Но можно замедлить их накопление и сократить частоту чистки.— Используйте фильтрованную или смягченную воду. Подходящий фильтр снижает содержание солей жесткости. Бутилированная вода тоже подходит, но проверьте ее состав: не всякая питьевая вода имеет низкую минерализацию.— Не оставляйте воду в чайнике надолго. После использования сливайте остатки, особенно если прибор не понадобится до следующего дня. Перед новым кипячением ополаскивайте внутреннюю поверхность чайника.— Наливайте столько воды, сколько нужно. Так в чайнике будет оставаться меньше жидкости, в которой со временем могут накапливаться отложения.— Регулярно осматривайте внутреннюю поверхность чайника. При появлении тонкого слоя налета удалите его, не дожидаясь образования плотной корки.