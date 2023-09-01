5 древних артефактов, проклятия которых люди опасаются и сегодня

1. Проклятье украденного кольца Сеникиуса

Кольцо Сильвиана. \ Фото: vanillamagazine.it.

Когда Сильвиан был в храме, его золотое кольцо было украдено у него. \ Фото: vanillamagazine.it.

2. Золотая лихорадка и артефакты в карунском кладе лидийцев

Прекрасное Лидийское сокровище. \ Фото: forum.violity.com.

Проклятые украшения. Фото: forum.violity.com.

3. Трубы короля Тута, которые разжигают войны

Серебряная труба Тутанхамона с деревянной вставкой. \ Фото: ancient-origins.net.

Пример египетской серебряной трубы. Выставка «Тутанхамон: его могила и его сокровища» в Кёльне. \ Фото: ancient-origins.net.

4. Проклятые драгоценности: история алмаза «Надежда»

Тайна проклятия алмаза Надежды. \ Фото: google.ru.

Алмаз Надежды: один из самых известных алмазов в истории. \ Фото: thevintagenews.com.

5. Египетская мумия, которая потопила «Титаник»

Несчастливая Мумия. \ Фото: straitstimes.com.

Несчастная Мумия сказала, что потопила Титаник. \ Фото: straitstimes.com.