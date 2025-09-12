С нами не соску...
Достойные фильмы, основанные на реальных событиях

В этой подборке наверняка найдется хоть один фильм, который вы еще не смотрели, но посмотреть его обязательно стоит! Ну что ж, устраиваемся поудобнее… Достойные фильмы, основанные на реальных событиях

Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 1. Спасти рядового Райана (1998) Жанр: боевик, военная драма Фильм Стивена Спилберга повествует об американских солдатах, которые пытаются спасти своего товарища.

Сюжет основан на истории братьев Ниланд во времена Второй мировой войны. Картина получила ни много ни мало пять «Оскаров». Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 2. Покахонтас (1995) Жанр: мультфильм, приключения, драма «Покахонтас» был первым анимированным фильмом компании «Уолт Дисней», основанным на реальных событиях. Эта романтическая лента рассказывает о запретной любви индейской принцессы Покахонтас и английского колониста Джона Смита. За лучшую музыку фильм получил два «Оскара». Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 3. Заклятие (2013) Жанр: триллер, ужасы В этом фильме исследователи паранормальных явлений Эд и Лорэйн Уорэны пытаются разобраться с необъяснимыми событиями в одной семье. Эд и Лорэйн Уорэны — реальные люди, а события фильма «Магия» основаны на истории их исследований в Харрисвилле, Род-Айленд. Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 4. Невидимая сторона (2009) Жанр: биография, драма, спорт «Невидимая сторона» рассказывает реальную историю игрока Национальной футбольной лиги США Майкла Оэра. Когда-то он остался без крыши над головой, но благодаря любви и новой семье обрел счастье и вошел в НФЛ. Фильм удостоен премии «Оскар». Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 5. Джули и Джулия (2009) Жанр: биография, драма, романтика Это фильм про обыкновенную женщину Джули Пауэл. Стараясь что-то изменить в своей жизни, она начинает вести блог, в котором рассказывает о своих кулинарных экспериментах по знаменитой книге Джулии Чайлд.
В фильме показана жизнь Джулии Чайлд во Франции середины XX века в переплетениях со взлетами и падениями Джули Пауэл в современном Нью-Йорке. Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 6. Социальная сеть (2010) Жанр: биография, драма «Социальная сеть» — это история рождения Facebook наряду с другими событиями из жизни ее основателя Марка Цукерберга в те времена, когда он только начинал строить свою империю. Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 7. 12 лет рабства (2013) Жанр: биография, драма, история В фильме рассказывается реальная история Соломона Нортапа — свободного человека, волею судьбы угодившего в рабство. Кинолента награждена тремя «Оскарами». Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 8. Помни Титанов (2000) Жанр: биография, драма, спорт «Помни Титанов» — реальная история чернокожего футбольного тренера средней школы, рассказывающая обо всех испытаниях, выпавших на его долю из-за расизма, а также о тренировках расово смешанной команды. Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 9. Элитное общество (2013) Жанр: биография, драма, криминал Этот фильм о компании подростков из Калифорнии, которые грабили дома известных людей. Лента рассказывает о реальных ограблениях, совершенных группой подростков в домах Пэрис Хилтон, Одрины Пэтридж и Орландо Блума. Достойные фильмы, основанные на реальных событиях 10. Марли и я (2008) Жанр: комедия, драма, семейный «Марли и я» — это добрая история о семье и их озорной собаке Марли. Фильм снят по книге Джона Грогэна, и у него действительно была собака по кличке Марли.

источник


