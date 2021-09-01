Как нацисты «закапывали» танки в землю, или ДОТы с башней «Пантеры» в качестве отчаянной меры

Когда Красная армия была на пороге нацистского логова, гитлеровцы приняли множество «отчаянных» мер. Впрочем, не обошлось и без мифов. Бытует мнение, будто бы в последние месяцы войны немцы уже не могли ремонтировать свои танки, как раньше, а потому принялись просто закапывать их в землю по башню, превращая танк в огневую точку. Самое время выяснить, действительно ли все было так.
Это вовсе не закопанный танк. ¦Фото: fishki.net.
Итак, башни от тяжелых танков немцы действительно устанавливали на ДОТы. Правда, данную меру крайне сложно будет начать отчаянной. Более того, делали немцы это совсем не потому, что не могли ремонтировать свои танки. Первые такие долговременные огневые точки стали появляться еще в 1943 году, задолго до победоносного марша Красной армии. Уже тогда в вермахте задумались о необходимости организации серьезной обороны. Использование танковых башен значительно упростило и ускорило бы создание фортификаций. Кроме того, орудийная система «Пантеры» имела высокие боевые характеристики.
Примерно вот так все и было устроено. ¦Фото: armedman.ru.
Следует отметить, что достаточно часто для создания танковых ДОТ действительно использовались башни от подбитых танков, которые было проще утилизировать и заменить на новые, нежели ремонтировать. Само собой, нацисты не просто ставили башню на землю. Ее лобовую часть укрепляли дополнительным 40-мм листом брони. И все же, большинство башен на ДОТ были специально произведены для этого на заводе и доставлялись на фронт поездами. В таких командирская башенка в конструкции изначально заменялась на обычный люк.
Идея долговременного укрепления была неплоха. ¦Фото: armedman.ru.
Производством танковых башен для долговременных огневых точек занимался завод «Dortmund Hoerder Huttenverein». Уже к февралю 1944 года предприятие выпустило 112 комплектов для установки огневой точки «Panther Ostwallturm». Еще один завод – «Ruhrstahl», также производил башни для создания оборонительных укреплений. К августу 1944 года он произвел 155 комплектов. Также в проекте принимало участие предприятие «Demag-Falkansee», инженеры которого собирали башни в цельную конструкцию. К маю 1944 года они построили 98 укреплений.
Крайне неприятная фортификация. |Фото: ww2talk.com
Немцы придумали два способа установки башен от «Пантер» в качестве укреплений. Первый – это Pantherturm I (Stahluntersatz), когда танковая башня ставилась на сваренный из бронеплит короб. Второй - Pantherturm III (Betonsockel), когда башня ставилась на железобетонный ДОТ. Укрепления состояли из боевых и жилых отсеков. Для расчёта имелось три кровати, а также печка-буржуйка. Был в укреплении и электрогенератор. Дверь в укрепление располагалась ниже уровня земли. Отличались два вида ДОТ только методом установки башни, а также размерами имевшихся помещений под ней.
Большая часть таких фортификация была на атлантическом валу. |Фото: feldgrau.info.
Таким образом, немцы никогда не закапывали «Пантеры» в землю. Миф произошел во многом потому, что большинство советских солдат не сталкивалось с укреплениями «Panther Ostwallturm» вплоть до штурма Берлина. Значительная часть подобных фортификаций находилась на втором фронте, где воевали Союзники.http://funhere.ru/?p=18442
На самом деле подобные ДОТы делали не только немцы. ¦Фото: forosegundaguerra.com.
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