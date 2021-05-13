Попробуй отыщи: 7 лучших пистолетов для незаметного ношения

1. Glock 26/27

Многие назовут данный пистолет лучшим. /Фото: mygunculture.com.

2. Kahr PM9

Достаточно сильно похож на Глок. /Фото: 4chanarchives.com.

3. Colt Mustang XSP

Совсем небольшой пистолет. /Фото: Twitter.

4. Springfield XDs

Британцы могут сделать хорошей не только винтовку. /Фото: whizzardgamer.com.

5. Smith & Wesson M&P Shield

Серьезное оружие. /Фото: gunsweek.com.

6. Kel-Tec PF-9

Такой пистолет помещается даже в кармане. /Фото: olegvolk.net.

7. Ruger LC9

Самый маленький пистолет. /Фото: xs-info.com.