Почему в разных частях планеты есть города, где всё покрашено в один цвет

Обычно человек стремится к разнообразию. В дизайне и цвете своего дома каждый старается показать индивидуальность. Однако есть места на земле, где люди на протяжение многих веков проявляют завидное единообразие вкуса и красят стены только в один цвет. Такие достопримечательности привлекают внимание туристов, поэтому поддержка древних дизайнерских традиций сегодня обретает неплохую финансовую мотивацию. В этом обзоре – рассказ о самых известных одноцветных городах мира.
Шавен (Шифшуан), Марокко
Марокканский город Шифшуан красят в синий цвет еще со средневековья
Это, наверное, один из самых известных «монохромных» городов в мире. Все здания в нем окрашены в различные оттенки синего, причем эта традиция поддерживается жителями неукоснительно еще со средневековья. Объяснений такому выбору несколько. По одной версии, красить стены в синий цвет начали андалузские евреи-переселенцы, вынужденные бежать из Испании в 1492 году, спасаясь от инквизиции. Синий цвет они выбрали как напоминание о Боге. По другой версии, беженцы разных вероисповеданий наполняли город неоднократно, и жители решили красить стены в цвет, символизирующий мир и терпимость. Сейчас здесь переселенцев практически нет, но традиция сохранилась.
Джайпур, Индия
Город Джайпур в Индии выстроен из розового песчаника
Столица штата Раджастхан, основанная в 1727 году, радует глаз приезжих яркими зданиями красноватого цвета. За это Джайпур еще называют «розовым городом». Объяснение такому феномену существует очень простое – все постройки в городе выполнены из розового песчаника. Именно этот строительный материал в большом количестве можно добыть неподалеку, так что такой выбор имеет вполне экономическое обоснование. Город, который строился как будущая столица, очень красив и привлекает массу туристов со всего мира.
Изамал (Исамаль), Мексика
Мексиканский Изамал, расположенный на берегу Мексиканского залива, выкрашен в солнечный цвет и называется, как не трудно догадаться, «желтым городом»
Этот город входит в число «магических» мексиканских достопримечательностей. Этот статус был официально присвоен ему Департаментом туризма страны. Небольшой городок на юге Мексики имеет богатейшую историю и буквально весь состоит из исторических памятников. Приятный желто-горчичный цвет стен – это традиция, которую жители неукоснительно поддерживают уже много столетий. Корни ее, вероятно, лежат очень в отдаленном прошлом – городку уже больше двух тысяч лет, и здесь сохранилось много культурных традиций индейцев майя. Например, главная достопримечательность, - францисканский монастырь Святого Антонио Падуанского, построен на месте разрушенной древней пирамиды. Возможно, что такой «солнечный» выбор имел когда-то религиозное значение, но с течением времени причина забылась, а традиция осталась.
Колнонь-ля-Руж, Франция
Коммуна Колнонь-ля-Руж полностью выстроена из местного камня красноватого цвета
Небольшая деревенька-коммуна, расположенная в центре Франции в провинции Лимузен, почти официально носит статус «самой живописной» и привлекает, разумеется массу туристов. Ежегодно ее посещают 600-800 тысяч человек (это при том, что местных жителей в ней всего около 400). Причина монохромности поселения – также местная порода камня, из который выстроены все дома. Не удивительно, что в переводе с французского название деревни означает «Красный Колонж».
Хускар, Испания
Хускар – официальная «Столица Смурфиков» в Испании
История этой испанской деревеньки, в которой всего 200 жителей, очень примечательна. Дело в том, что синий цвет стен – это не дань древней традиции. До недавнего времени все стены в городе красились в традиционный для Андалусии белый цвет, однако весной 2011 года кинокомпания Sony Pictures обратилась к жителям с необычным предложением. Она готова была заплатить каждому приличную сумму за перекраску домов в синий оттенок. Такая необычная рекламная акция предваряла выход в свет фильма «Смурфы». Через два месяца представители кинокомпании обещали вернуть поселку прежний облик. Деревня на общем собрании решила согласиться и не прогадала. За шесть недель деревню посетило 80 тысяч туристов (раньше сюда заезжали всего лишь несколько сотен в год). Поэтому по истечении срока договора, жители решили не «резать курицу, которая несет им золотые яйца» и остались «Городом Смурфиков». Разумеется, «осмурфительный» дизайн теперь поддерживается не только цветом, но многочисленными изображениями и фигурками веселых синих человечков.
Всех гостей городка Хускар встречают синие человечки
Таско, Мексика
Церковь Санта-Приска – главная достопримечательность «серебряного города» Таско в Мексике
Колониальный город, построенный в 16 веке, выдержан в очень строгом стилевом единстве. Кроме белого цвета стен здесь все крыши покрыты красной черепицей, а на балконах, окнах и лестницах – черные кованые решетки. Кроме того, на вымощенных темным камнем дорогах проведены белые линии. Город традиционно славится мастерством местных ювелиров – здесь обрабатывают серебро. Поэтому Таско называют еще «серебряным городом Мексики».
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