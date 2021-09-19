Почему в разных частях планеты есть города, где всё покрашено в один цвет

Шавен (Шифшуан), Марокко

Марокканский город Шифшуан красят в синий цвет еще со средневековья

Джайпур, Индия

Город Джайпур в Индии выстроен из розового песчаника

Изамал (Исамаль), Мексика

Мексиканский Изамал, расположенный на берегу Мексиканского залива, выкрашен в солнечный цвет и называется, как не трудно догадаться, «желтым городом»

Колнонь-ля-Руж, Франция

Коммуна Колнонь-ля-Руж полностью выстроена из местного камня красноватого цвета

Хускар, Испания

Хускар – официальная «Столица Смурфиков» в Испании

Всех гостей городка Хускар встречают синие человечки

Таско, Мексика

Церковь Санта-Приска – главная достопримечательность «серебряного города» Таско в Мексике