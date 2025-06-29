Катание на сёрфе по дюнам и еще 6 способов нестандартного отдыха для самых смелых

1. Сёрфинг на волнах ручья в парке!

Заняться сёрфингом в парке!

2. Перенестись в тропики в центре серого Лондона!

Тропический лес среди каменных джунглей!

3. Попытаться выбраться из самого длинного лабиринта!

Невероятный лабиринт в графстве Утлтшир!

4. На фуникулёре на вершину холма!

Подняться на холм Петршин ради малой Эйфелевой башни!

5. Плаванье под водопадом!

А Вы плавали под водопадом в Национальном парке?

6. На сёрфе по песчаным дюнам!

Кто уже готов прокатиться на сёрфе по дюнам?

7. Посетить уникальную японскую деревню!

Обязательно посетите уютную японскую деревеньку!