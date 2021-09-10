Медовый месяц. 10 популярных мест

Для молодоженов медовый месяц занимает самое важное место. Все хотят, чтобы этот отдых стал незабываемым, поэтому тщательно его продумывают. И хотя медовым месяцем традиционно зовется месяц после свадьбы, в современном мире принято понимать под этим именно романтическое свадебное путешествие молодоженов. Но куда же поехать, чтобы путешествие стало по-настоящему неповторимым романтическим приключением для двоих?



Медовый месяц на островах. Островные курорты — идеальное место для свадебного путешествия. Они могут подарить вам незабываемую идиллию, тропическую красоту, неповторимые виды, чистейшие пляжи и настоящий отдых класса люкс.



Свадебное путешествие в Европу. Старушка Европа — это именно то место, где вы сможете побродить по тихим средневековым улочкам, насладиться друг другом в уютных ресторанчиках и прикоснуться к истории.



Медовый месяц в Азии. Еще одним экзотическим и не менее романтическим местом для свадебного путешествия являются страны Азии, которые порадуют туристов не только прекрасным отдыхом, но значительно более демократичными ценами.



У каждого свое понимание отдыха. Здесь подобраны самые популярные места для медового месяца: экзотика, роскошь, тропики, приключение…



1. Бора-Бора

2. Маврикий

3. Барбадос

4. Мальдивы

5. Аруба

6. Франция

7. Таиланд

8. Сингапур

9. Сейшельские острова

10. Италия