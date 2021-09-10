Медовый месяц. 10 популярных мест

Для молодоженов медовый месяц занимает самое важное место. Все хотят, чтобы этот отдых стал незабываемым, поэтому тщательно его продумывают. И хотя медовым месяцем традиционно зовется месяц после свадьбы, в современном мире принято понимать под этим именно романтическое свадебное путешествие молодоженов. Но куда же поехать, чтобы путешествие стало по-настоящему неповторимым романтическим приключением для двоих?
Медовый месяц на островах. Островные курорты — идеальное место для свадебного путешествия. Они могут подарить вам незабываемую идиллию, тропическую красоту, неповторимые виды, чистейшие пляжи и настоящий отдых класса люкс.
Свадебное путешествие в Европу. Старушка Европа — это именно то место, где вы сможете побродить по тихим средневековым улочкам, насладиться друг другом в уютных ресторанчиках и прикоснуться к истории.
Медовый месяц в Азии. Еще одним экзотическим и не менее романтическим местом для свадебного путешествия являются страны Азии, которые порадуют туристов не только прекрасным отдыхом, но значительно более демократичными ценами.
У каждого свое понимание отдыха. Здесь подобраны самые популярные места для медового месяца: экзотика, роскошь, тропики, приключение…
1. Бора-Бора
Если цель придать медовому месяцу очаровательность и фееричность, то это лучшее место. Кристально чистое море и песок, напоминающий сахарную пудру, звезды и луна, тихие ночи… Bora-Bora Pearl Resort лучший из вариантов для молодоженов.
2. Маврикий
Для жаждущих экзотики, Маврикий – лучший адрес. Маврикий занимает второе место по популярности у молодоженов всего мира. На острове царит мир и спокойствие, которыми можно насладиться потягивая коктейли на берегу моря цвета лазури. Маврикий позволит провести лучшие дни наедине.
3. Барбадос
Один из Карибских островов, где царит незабываемая романтическая атмосфера. На Барбадосе есть множество развлечений. Одним из самых популярных у молодоженов является фотосессия. Заполучить фотографии на фоне моря цвета бирюзы и белых песчаных пляжей, становится главной целью молодоженов, отдыхающих на Барбадосе.
Ночи, украшенные тропическими ритмами, розовые рассветы оставляют неизгладимое впечатление.
4. Мальдивы
У молодоженов многих стран Мальдивы стали самым популярным местом. Острова окутывают любовью, впечатляют красотой пляжей и отелей, дают все возможности для медового месяца без хлопот. Практически каждая деталь на Мальдивах обогащает любовь пар.
Аэропорт находится в 100 км от островов.
5. Аруба
Один из райских уголков на земле. На Арубе все организовывается для влюбленных. Как только молодожены ступят на землю Арубы, их встретят с холодными бокалами шампанского, после чего начнется незабываемый отдых. Парам, которые провели свой медовый месяц на Арубе, предоставляется в подарок бесплатное проживание на одну ночь в их следующий приезд. Здесь все нацелено на то, чтобы медовый месяц никогда не был забыт.
6. Франция
Одна из популярнейших стран для медового месяца. Жаждущих новыми пейзажами, Франция поразит своими живописными склонами, соборами, замками и пляжами. Эта страна идеально подойдет парам, планирующим кемпинговый медовый месяц. Что может быть лучше, чем просыпаться рядом с любимым на свежем воздухе?
7. Таиланд
Перед тем, как ехать в Таиланд, нужно обязательно изучить культуру и обычаи. Лучше всего одеваться так, как это делают местные жители.
Молодоженам непременно нужно посетить сексуальную полнолунную вечеринку. Атмосфера в Таиланде подталкивает на пламенные ночи с любимым.
8. Сингапур
Экзотические ароматы кухни Дальнего Востока, ботанические сады и много разнообразных приключений подарит Сингапур молодоженам. Отдых лучше всего планировать с туристическим агентством. Так будет и дешевле, и безопаснее.
9. Сейшельские острова
Для медового месяца в тропиках Сейшелы – лучшее место. Для любителей дайвинга здесь есть отличные места с кораллами и богатым подводным миром, так как Сейшелы являются скоплением островком посреди океана.
10. Италия
Многие говорят, что Италия пахнет любовью. Именно поэтому многие пары отдают предпочтение Италию. В этой стране скрыто множество романтических, поэтических и художественных деталей. Если выбор пол на Италию, то обязательно нужно прогуляться в гондоле по Венеции, посетить Флоренцию и озеро Комо. Медовый месяц в Италии поразит чудесной гармонией вин, итальянской кухни и мистической атмосферы.
Отправляясь в медовый месяц обязательно нужно подготовить приятный сюрприз для любимого человека.
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