Интересные факты про Японию

Страна восходящего солнца всегда будоражила фантазию людей, которые никогда там не были, поэтому они всегда с интересом узнают о повседневной жизни, традициях и культуре японцев. Благодаря тем, кто уже побывал в этой стране, нам удаётся узнать о ней всё больше и больше нового и интересного. Интересные факты про Японию В Японии даже таблички в уборных выполнены в традиционном стиле

Интересные факты про Японию Японцы очень любят экспериментировать со вкусом конфет Интересные факты про Японию Можно часто встретить людей, которые помогают убирать улицу Интересные факты про Японию Да, в некоторых местах вашей кошке понадобится специальное разрешение для езды на велосипеде Интересные факты про Японию В Японии есть остров, где живёт много дружелюбных оленей Интересные факты про Японию А ещё есть остров Окуносима (Ōkunoshima) с огромной популяцией диких, но также дружелюбных кроликов Интересные факты про Японию В автобусе пассажиры не садятся на места, предназначенные для пожилых людей Интересные факты про Японию Просто сажая рис разных сортов, японцы создали собственное искусство Танбо, которым мастерски владеют, например, жители деревни Инакадате Интересные факты про Японию Япония ─ это страна, где современность существует наряду с традиционностью. Практически бок о бок.

Интересные факты про Японию В Японии можно попробовать чипсы Pringles со вкусом говяжьего супа Интересные факты про Японию Так выглядят школьные завтраки в Японии Интересные факты про Японию А это ─ больничная еда Интересные факты про Японию Японская летяга ─ крошечная милашка, которую можно найти только в вечнозелёных горных лесах на островах Хонсю и Кюсю

источник

